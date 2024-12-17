BARTIN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BARTIN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/52 Esas

DAVALILAR : HAKAN BERKE

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizde açmış olduğu yukarıda esas sırasına kaydı yapılan davada; Bartın ili, Merkez ilçesi, Akçamescit Köyü,133 ada,2 parsel sayılı taşınmazda hissenizin bulunduğu, bu taşınmazın 33,90 m² lik kısmın mülkiyet, 6.944,92 m² lik kısmının irtifak yeri olarak kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapunun TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescilini talep edildiği, işbu davaya karşı ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve taşınmazda hak iddia edenin konuya, taşınmaz değerine dair savunma ve delilini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak sunulabileceği veya kendisini vekille temsil ettirebileceği, kamulaştırma bedelinin Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, kamulaştırma ilanının tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası, Adli Yargıda maddi hataya karşı düzeltim davası TEDAŞ'a karşı açılabileceği, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği hususu;

Yine dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif sonucu alınan 08/02/2021 havale tarihli Fen Bilirkişileri tarafından hazırlanan raporda " Dava konusu Akçamescit Köyü 133 ada 2 parselin tapu kaydında cinsi "tarla" olup yüzölçümü11.960,50 m², 6.944,92 m² irtifak, DİREK YERİ: 33,90 m²", şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi kurulunun 15/02/2021 havale tarihli raporunda "Dava konusu taşınmazın killi-tınlı bünyede % 1-2 eğimlidir, tapuda tarla vasfında, %40 objektif değer artışının olduğu, kapitalizasyon faiz oranın % 4 olacağı , kamulaştırma bedelinin toplam 124.354,70-TL olduğu rapor edildiği"

Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu";

Mahkememiz dosyasının Duruşma Günü: 07/03/2025 günü saat: 10:10'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02140736