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BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 00:00

T.C.
BARTIN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYANO : 2026/140-199Esas 28/08/2026

KONU: Basın İlan Kurumuna Yazılan Yazı

BASIN İLAN KURUMU GEN.MÜD.'NE

İSTANBUL

Ekte gönderilen ilanının, Türkiye Geneli 50.000Üstü,Yerel(İl) ve Genel İnternet Haber Sitesi' gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılmasını ve örnek gazete nüshası ile faturasının Mahkememize/Müdürlüğümüze/Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi için gereğini rica olunur.

SıraEsas NoDavalılar / Hak SahipleriİlİlçeKöy / MevkiiAdaParselNitelikMülkiyet AlanıDaimi İrtifak AlanıGeçici İrtifak AlanıKaynakta Belirtilen Hak / Açıklama
12026/140Rüştü Kalafat, Ahmet AkbulutBartınMerkezBalamba702150Tarla 9.379,81 m²93,54 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
22026/141Orhan KalafatBartınMerkezBalamba702158Tarla439,62 m²161,57 m²421,58 m²Mülkiyet; Daimi irtifak; Geçici irtifak
32026/142Mehmet Birol Nane, Hatice Fındık, Serdal Nane, Erkan Nane, Serkan Nane, Celal Hamaloğlu, Zeliha Kibir, Hüseyin Top, Mutlu ÖzdemirBartınMerkezBalamba702386Tarla 22,68 m² Daimi irtifak
42026/143İsmail ÇelebiBartınMerkezBalamba702408Tarla358,61 m²  Mülkiyet
52026/144Ümmü Gülsüm YavuzBartınMerkezBalamba702441Tarla  160,40 m²Geçici irtifak
62026/145Hüseyin GüneşBartınMerkezBalamba702452Tarla 102,57 m²30,42 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
72026/146Havva Ak, Naim Ak, Hasan Ak, Naciye Öz, Mehmet AkBartınMerkezBalamba702539Kanal ve İşletme Bakım Yolu17,94 m²  Mülkiyet
82026/147İsmail ÇelebiBartınMerkezBalamba702544Kanal ve İşletme Bakım Yolu456,64 m²  Mülkiyet
92026/148Mehmet AtılganBartınMerkezBalamba702590Kanal ve İşletme Bakım Yolu1254,47 m²  Mülkiyet
102026/149Fatma KalafatBartınMerkezBalamba702600Kanal ve İşletme Bakım Yolu335,41 m²  Mülkiyet
112026/150Nuriye Fırıncı, Hasan Ark, Şükran Ark, Engin Ark, Ersin Ark, Erhan ArkBartınMerkezBalamba98646Tarla 143,32 m²214,41 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
122026/151Nuriye Fırıncı, Hasan Ark, Şükran Ark, Engin Ark, Ersin Ark, Erhan ArkBartınMerkezBalamba986100Kanal ve İşletme Bakım Yolu26,93 m²  Mülkiyet
132026/152İsmail AğdacıBartınMerkezBalamba13446Tarla 77,28 m²451,62 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
142026/153İsmail AğdacıBartınMerkezBalamba13447Tarla 115,42 m²36,08 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
152026/154Cemile Kalafat, Fikriye Top, Sıddıka Kabuk, Mükerrem Kalafat, Ahmet Kalafat, Saffet Kalafat, Zeynep Ayaz, Hüseyin Şenyaprak, Hasan Ayaz, Ömer Kalafat, Adil Kalafat, Baha Kalafat, Fatma Balçık, Fatma Çakar, Hafize Yıldız, Hasan Kalafat, Hayri Kalafat, Kadir Kalafat, Nazife Kalafat, Nurettin Kalafat, Rukiye Çevik, Rüştü Kalafat, Sadettin Kalafat, Ziya KalafatBartınMerkezBalamba134415Tarla 41,35 m²34,36 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
162026/155Ersin KalafatBartınMerkezBalamba134434Tarla 15,90 m²127,3 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
172026/156Meryem Nane, Penbe Top, Rıfat Top, Servet Top, Ali Doğruöz, Ziya Doğruöz, Ayşe Yılmaz, Kadriye Doğruöz, Metin Doğruöz, Emire Gün, Aysel Kalafat, Hüseyin Top, Emire ÇakıllıkBartınMerkezBalamba134437Tarla 150,10 m² Daimi irtifak
182026/157Mehmet KalafatBartınMerkezBalamba134458Tarla 88,74 m²8,99 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
192026/158Cemile Uzun, Fikriye Top, Hasan Ayaz, Hasan Kalafat, Hasan Kalafat, Hayri Kalafat, Mehmet Kalafat, Mükerrem Kalafat, Nurettin Kalafat, Saffet Kalafat, Sıddıka Kabuk, Zeynep AyazBartınMerkezBalamba134463Tarla16,97 m²  Mülkiyet
202026/159Süleyman Top, Havva Kalafat, Pembe Kalafat, Fatma Doruk, Bahriye Top, Olcay Gür, Onur Ağdacı, Sezgin Ağdacı, Okan Ağdacı, Hakan Ziya Ağdacı, Hüseyin Top, Mutlu ÖzdemirBartınMerkezBalamba134469Tarla63,34 m²57,86 m² Mülkiyet; Daimi irtifak
212026/160Mehmet KalafatBartınMerkezBalamba1344135Tarla 37,42 m²86,85 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
222026/161İsmail Ağdacı, Mehmet TopBartınMerkezBalamba134549Tarla 213,00 m²525,79 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
232026/162Nuriye Fırıncı, Hasan Ark, Şükran Ark, Engin Ark, Ersin Ark, Erhan ArkBartınMerkezBalamba134567Kanal ve İşletme Bakım Yolu1.034,32 m²  Mülkiyet
242026/163Hayriye NaneBartınMerkezBalamba134582Kanal ve İşletme Bakım Yolu518,05 m²  Mülkiyet
252026/164Hayriye TopBartınMerkezBalamba134593Kanal ve İşletme Bakım Yolu1254,50 m²  Mülkiyet
262026/165Hayriye TopBartınMerkezBalamba134595Kanal ve İşletme Bakım Yolu436,47 m²  Mülkiyet
272026/166Nazmiye Köse, Necip KöseBartınMerkezBalamba702385Tarla 25,68 m² Daimi irtifak
282026/167Rasim Nane, Sıtkı Nane, Fatma Subaşı, Hüseyin Top, Hasan Nane, Hatice Nane, Sefai Nane, Sudiye Kaya, Muharrem Nane, Minire Nane, HaticeParıldar, Aytaç Nane, Mustafa Nane, Mehmet Birol Nane, Hatice Fındık, Serdal Nane, Erkan Nane, Serkan Nane, Celal Hamaloğlu, Zeliha Kibir, Emre Kaya, Elif Kaya, Penbe KayaBartınMerkezBalamba702446Tarla 212,26 m² Daimi irtifak
292026/168Demir Ateş, Ahmet Devrim Ateş, Deniz Erkan, Niyazi Karapir, Hıfzı Yakup Tümer, Şengül KarapirBartınMerkezBalamba702462Tarla 439,39 m²1376,34 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
302026/169Faik AlişBartınMerkezBalamba702466Tarla 20,91 m²5,06 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
312026/170Hüseyin GüvenBartınMerkezBalamba702555Kanal ve İşletme Bakım Yolu378,53 m²  Mülkiyet
322026/171Behice - , Fatma Yılmam, Muzaffer Demiral, Zehra SafranboluluBartınMerkezBalamba702576Kanal ve İşletme Bakım Yolu84,78 m²  Mülkiyet
332026/172İbrahim Kalafat, Hasan KalafatBartınMerkezBalamba702636Tarla1175,12 m²  Mülkiyet
342026/173Hüseyin KediBartınMerkezKantariler11338Tarla 221,46 m²541,72 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
352026/174Hatice Kübra KöktürkBartınMerkezKantariler11350Tarla 136,81 m²276,79 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
362026/175Veli SelçukBartınMerkezKantariler11355Tarla 69,21 m²408,70 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
372026/176Mehmet ÖzcanBartınMerkezKantariler11382Tarla 16,41 m² Daimi irtifak
382026/177Ali Rıza YılmaztürkBartınMerkezKantariler11383Tarla 48,46 m² Daimi irtifak
392026/178Ali Rıza YılmaztürkBartınMerkezKantariler11391Tarla 20,29 m²115,42 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
402026/179Necati ZenginBartınMerkezAkpınar116180Tarla 26,46 m²67,06 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
412026/180Selahattin ErhanBartınMerkezAkpınar12214Tarla  80,50 m²Geçici irtifak
422026/181Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep BiçkenBartınMerkezÇamaltı111eski 3 (yeni 16-17-18)Kanal ve İşletme Bakım Yolu755,52 m²  Mülkiyet
432026/182Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep BiçkenBartınMerkezÇamaltı111eski 4 (yeni 19-20-21)Kanal ve İşletme Bakım Yolu193,69 m²  Mülkiyet
442026/183Taceddin Anar, Fatma Sevim, Fatma Anar, Aysel Anar, Nurşen Parlatır, Oktay Anar, Hamide KalayBartınMerkezÇamaltı1123Tarla 13,12 m²229,59 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
452026/184Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep BiçkenBartınMerkezÇamaltı1126Tarla 199,17 m² Daimi irtifak
462026/185Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep BiçkenBartınMerkezÇamaltı11211Tarla24,68 m²271,43 m²943,12 m²Mülkiyet; Daimi irtifak; Geçici irtifak
472026/186Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep BiçkenBartınMerkezÇamaltı11279Tarla 81,5 m²235,51 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
482026/187Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken, Hüseyin Avni GökseverBartınMerkezÇamaltı11298Tarla 242,18 m²525,15 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
492026/188Cengiz SubaşıBartınMerkezÇamaltı112128Tarla  106,96 m²Geçici irtifak
502026/189Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep BiçkenBartınMerkezÇamaltı112133Tarla1.238,2 m²  Mülkiyet
512026/190Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep BiçkenBartınMerkezÇamaltı112135Meyva Bahçesi96,61 m²  Mülkiyet
522026/191Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken, Taceddin Anar, Fatma Anar, FatmaSevimBartınMerkezÇamaltı11255 (yeni 172,173,174)Kanal ve İşletme Bakım Yolu948,01 m²  Mülkiyet
532026/192Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep BiçkenBartınMerkezÇamaltı11257 yeni (175-176-177)Kanal ve İşletme Bakım Yolu690,6 m²  Mülkiyet
542026/193Hatice Kübra KöktürkBartınMerkezÇamaltı1142Tarla 151,62 m²368,18 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
552026/194Halit KüçükBartınMerkezKabagöz10121Tarla 76,87 m² Daimi irtifak
562026/195Halit KüçükBartınMerkezKabagöz10124Tarla 238,19 m²564,01 m²Daimi irtifak; Geçici irtifak
572026/196Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiBartınMerkezKabagöz10128Tarla439,44 m²273,25 m²112,46 m²Mülkiyet; Daimi mülkiyet (kaynakta bu şekilde); Geçici irtifak
582026/197Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiBartınMerkezKabagöz10129Tarla380 m²149,3 m²939,49 m²Mülkiyet; Daimi mülkiyet (kaynakta bu şekilde); Geçici irtifak
592026/198Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiBartınMerkezKabagöz10150Kanal ve İşletme Bakım Yolu256,63 m²  Mülkiyet
602026/199Emine ErdoğanBartınMerkezKabagöz10443Tarla28,4 m² 110,5 m²Daimi mülkiyet; Geçici irtifak

#ilangovtr Basın no ILN02555553