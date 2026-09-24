Güncelleme Tarihi:
T.C.
BARTIN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYANO : 2026/140-199Esas 28/08/2026
KONU: Basın İlan Kurumuna Yazılan Yazı
BASIN İLAN KURUMU GEN.MÜD.'NE
İSTANBUL
Ekte gönderilen ilanının, Türkiye Geneli 50.000Üstü,Yerel(İl) ve Genel İnternet Haber Sitesi' gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılmasını ve örnek gazete nüshası ile faturasının Mahkememize/Müdürlüğümüze/Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi için gereğini rica olunur.
|Sıra
|Esas No
|Davalılar / Hak Sahipleri
|İl
|İlçe
|Köy / Mevkii
|Ada
|Parsel
|Nitelik
|Mülkiyet Alanı
|Daimi İrtifak Alanı
|Geçici İrtifak Alanı
|Kaynakta Belirtilen Hak / Açıklama
|1
|2026/140
|Rüştü Kalafat, Ahmet Akbulut
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|150
|Tarla
|9.379,81 m²
|93,54 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|2
|2026/141
|Orhan Kalafat
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|158
|Tarla
|439,62 m²
|161,57 m²
|421,58 m²
|Mülkiyet; Daimi irtifak; Geçici irtifak
|3
|2026/142
|Mehmet Birol Nane, Hatice Fındık, Serdal Nane, Erkan Nane, Serkan Nane, Celal Hamaloğlu, Zeliha Kibir, Hüseyin Top, Mutlu Özdemir
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|386
|Tarla
|22,68 m²
|Daimi irtifak
|4
|2026/143
|İsmail Çelebi
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|408
|Tarla
|358,61 m²
|Mülkiyet
|5
|2026/144
|Ümmü Gülsüm Yavuz
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|441
|Tarla
|160,40 m²
|Geçici irtifak
|6
|2026/145
|Hüseyin Güneş
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|452
|Tarla
|102,57 m²
|30,42 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|7
|2026/146
|Havva Ak, Naim Ak, Hasan Ak, Naciye Öz, Mehmet Ak
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|539
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|17,94 m²
|Mülkiyet
|8
|2026/147
|İsmail Çelebi
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|544
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|456,64 m²
|Mülkiyet
|9
|2026/148
|Mehmet Atılgan
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|590
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|1254,47 m²
|Mülkiyet
|10
|2026/149
|Fatma Kalafat
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|600
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|335,41 m²
|Mülkiyet
|11
|2026/150
|Nuriye Fırıncı, Hasan Ark, Şükran Ark, Engin Ark, Ersin Ark, Erhan Ark
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|986
|46
|Tarla
|143,32 m²
|214,41 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|12
|2026/151
|Nuriye Fırıncı, Hasan Ark, Şükran Ark, Engin Ark, Ersin Ark, Erhan Ark
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|986
|100
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|26,93 m²
|Mülkiyet
|13
|2026/152
|İsmail Ağdacı
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1344
|6
|Tarla
|77,28 m²
|451,62 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|14
|2026/153
|İsmail Ağdacı
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1344
|7
|Tarla
|115,42 m²
|36,08 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|15
|2026/154
|Cemile Kalafat, Fikriye Top, Sıddıka Kabuk, Mükerrem Kalafat, Ahmet Kalafat, Saffet Kalafat, Zeynep Ayaz, Hüseyin Şenyaprak, Hasan Ayaz, Ömer Kalafat, Adil Kalafat, Baha Kalafat, Fatma Balçık, Fatma Çakar, Hafize Yıldız, Hasan Kalafat, Hayri Kalafat, Kadir Kalafat, Nazife Kalafat, Nurettin Kalafat, Rukiye Çevik, Rüştü Kalafat, Sadettin Kalafat, Ziya Kalafat
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1344
|15
|Tarla
|41,35 m²
|34,36 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|16
|2026/155
|Ersin Kalafat
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1344
|34
|Tarla
|15,90 m²
|127,3 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|17
|2026/156
|Meryem Nane, Penbe Top, Rıfat Top, Servet Top, Ali Doğruöz, Ziya Doğruöz, Ayşe Yılmaz, Kadriye Doğruöz, Metin Doğruöz, Emire Gün, Aysel Kalafat, Hüseyin Top, Emire Çakıllık
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1344
|37
|Tarla
|150,10 m²
|Daimi irtifak
|18
|2026/157
|Mehmet Kalafat
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1344
|58
|Tarla
|88,74 m²
|8,99 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|19
|2026/158
|Cemile Uzun, Fikriye Top, Hasan Ayaz, Hasan Kalafat, Hasan Kalafat, Hayri Kalafat, Mehmet Kalafat, Mükerrem Kalafat, Nurettin Kalafat, Saffet Kalafat, Sıddıka Kabuk, Zeynep Ayaz
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1344
|63
|Tarla
|16,97 m²
|Mülkiyet
|20
|2026/159
|Süleyman Top, Havva Kalafat, Pembe Kalafat, Fatma Doruk, Bahriye Top, Olcay Gür, Onur Ağdacı, Sezgin Ağdacı, Okan Ağdacı, Hakan Ziya Ağdacı, Hüseyin Top, Mutlu Özdemir
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1344
|69
|Tarla
|63,34 m²
|57,86 m²
|Mülkiyet; Daimi irtifak
|21
|2026/160
|Mehmet Kalafat
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1344
|135
|Tarla
|37,42 m²
|86,85 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|22
|2026/161
|İsmail Ağdacı, Mehmet Top
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1345
|49
|Tarla
|213,00 m²
|525,79 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|23
|2026/162
|Nuriye Fırıncı, Hasan Ark, Şükran Ark, Engin Ark, Ersin Ark, Erhan Ark
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1345
|67
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|1.034,32 m²
|Mülkiyet
|24
|2026/163
|Hayriye Nane
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1345
|82
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|518,05 m²
|Mülkiyet
|25
|2026/164
|Hayriye Top
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1345
|93
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|1254,50 m²
|Mülkiyet
|26
|2026/165
|Hayriye Top
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|1345
|95
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|436,47 m²
|Mülkiyet
|27
|2026/166
|Nazmiye Köse, Necip Köse
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|385
|Tarla
|25,68 m²
|Daimi irtifak
|28
|2026/167
|Rasim Nane, Sıtkı Nane, Fatma Subaşı, Hüseyin Top, Hasan Nane, Hatice Nane, Sefai Nane, Sudiye Kaya, Muharrem Nane, Minire Nane, HaticeParıldar, Aytaç Nane, Mustafa Nane, Mehmet Birol Nane, Hatice Fındık, Serdal Nane, Erkan Nane, Serkan Nane, Celal Hamaloğlu, Zeliha Kibir, Emre Kaya, Elif Kaya, Penbe Kaya
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|446
|Tarla
|212,26 m²
|Daimi irtifak
|29
|2026/168
|Demir Ateş, Ahmet Devrim Ateş, Deniz Erkan, Niyazi Karapir, Hıfzı Yakup Tümer, Şengül Karapir
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|462
|Tarla
|439,39 m²
|1376,34 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|30
|2026/169
|Faik Aliş
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|466
|Tarla
|20,91 m²
|5,06 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|31
|2026/170
|Hüseyin Güven
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|555
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|378,53 m²
|Mülkiyet
|32
|2026/171
|Behice - , Fatma Yılmam, Muzaffer Demiral, Zehra Safranbolulu
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|576
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|84,78 m²
|Mülkiyet
|33
|2026/172
|İbrahim Kalafat, Hasan Kalafat
|Bartın
|Merkez
|Balamba
|702
|636
|Tarla
|1175,12 m²
|Mülkiyet
|34
|2026/173
|Hüseyin Kedi
|Bartın
|Merkez
|Kantariler
|113
|38
|Tarla
|221,46 m²
|541,72 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|35
|2026/174
|Hatice Kübra Köktürk
|Bartın
|Merkez
|Kantariler
|113
|50
|Tarla
|136,81 m²
|276,79 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|36
|2026/175
|Veli Selçuk
|Bartın
|Merkez
|Kantariler
|113
|55
|Tarla
|69,21 m²
|408,70 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|37
|2026/176
|Mehmet Özcan
|Bartın
|Merkez
|Kantariler
|113
|82
|Tarla
|16,41 m²
|Daimi irtifak
|38
|2026/177
|Ali Rıza Yılmaztürk
|Bartın
|Merkez
|Kantariler
|113
|83
|Tarla
|48,46 m²
|Daimi irtifak
|39
|2026/178
|Ali Rıza Yılmaztürk
|Bartın
|Merkez
|Kantariler
|113
|91
|Tarla
|20,29 m²
|115,42 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|40
|2026/179
|Necati Zengin
|Bartın
|Merkez
|Akpınar
|116
|180
|Tarla
|26,46 m²
|67,06 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|41
|2026/180
|Selahattin Erhan
|Bartın
|Merkez
|Akpınar
|122
|14
|Tarla
|80,50 m²
|Geçici irtifak
|42
|2026/181
|Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|111
|eski 3 (yeni 16-17-18)
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|755,52 m²
|Mülkiyet
|43
|2026/182
|Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|111
|eski 4 (yeni 19-20-21)
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|193,69 m²
|Mülkiyet
|44
|2026/183
|Taceddin Anar, Fatma Sevim, Fatma Anar, Aysel Anar, Nurşen Parlatır, Oktay Anar, Hamide Kalay
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|112
|3
|Tarla
|13,12 m²
|229,59 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|45
|2026/184
|Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|112
|6
|Tarla
|199,17 m²
|Daimi irtifak
|46
|2026/185
|Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|112
|11
|Tarla
|24,68 m²
|271,43 m²
|943,12 m²
|Mülkiyet; Daimi irtifak; Geçici irtifak
|47
|2026/186
|Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|112
|79
|Tarla
|81,5 m²
|235,51 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|48
|2026/187
|Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken, Hüseyin Avni Göksever
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|112
|98
|Tarla
|242,18 m²
|525,15 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|49
|2026/188
|Cengiz Subaşı
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|112
|128
|Tarla
|106,96 m²
|Geçici irtifak
|50
|2026/189
|Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|112
|133
|Tarla
|1.238,2 m²
|Mülkiyet
|51
|2026/190
|Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|112
|135
|Meyva Bahçesi
|96,61 m²
|Mülkiyet
|52
|2026/191
|Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken, Taceddin Anar, Fatma Anar, FatmaSevim
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|112
|55 (yeni 172,173,174)
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|948,01 m²
|Mülkiyet
|53
|2026/192
|Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|112
|57 yeni (175-176-177)
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|690,6 m²
|Mülkiyet
|54
|2026/193
|Hatice Kübra Köktürk
|Bartın
|Merkez
|Çamaltı
|114
|2
|Tarla
|151,62 m²
|368,18 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|55
|2026/194
|Halit Küçük
|Bartın
|Merkez
|Kabagöz
|101
|21
|Tarla
|76,87 m²
|Daimi irtifak
|56
|2026/195
|Halit Küçük
|Bartın
|Merkez
|Kabagöz
|101
|24
|Tarla
|238,19 m²
|564,01 m²
|Daimi irtifak; Geçici irtifak
|57
|2026/196
|Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|Bartın
|Merkez
|Kabagöz
|101
|28
|Tarla
|439,44 m²
|273,25 m²
|112,46 m²
|Mülkiyet; Daimi mülkiyet (kaynakta bu şekilde); Geçici irtifak
|58
|2026/197
|Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|Bartın
|Merkez
|Kabagöz
|101
|29
|Tarla
|380 m²
|149,3 m²
|939,49 m²
|Mülkiyet; Daimi mülkiyet (kaynakta bu şekilde); Geçici irtifak
|59
|2026/198
|Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|Bartın
|Merkez
|Kabagöz
|101
|50
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|256,63 m²
|Mülkiyet
|60
|2026/199
|Emine Erdoğan
|Bartın
|Merkez
|Kabagöz
|104
|43
|Tarla
|28,4 m²
|110,5 m²
|Daimi mülkiyet; Geçici irtifak
#ilangovtr Basın no ILN02555553