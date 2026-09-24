T.C.

BARTIN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYANO : 2026/140-199Esas 28/08/2026

KONU: Basın İlan Kurumuna Yazılan Yazı

BASIN İLAN KURUMU GEN.MÜD.'NE

İSTANBUL

Ekte gönderilen ilanının, Türkiye Geneli 50.000Üstü,Yerel(İl) ve Genel İnternet Haber Sitesi' gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılmasını ve örnek gazete nüshası ile faturasının Mahkememize/Müdürlüğümüze/Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi için gereğini rica olunur.





Sıra Esas No Davalılar / Hak Sahipleri İl İlçe Köy / Mevkii Ada Parsel Nitelik Mülkiyet Alanı Daimi İrtifak Alanı Geçici İrtifak Alanı Kaynakta Belirtilen Hak / Açıklama 1 2026/140 Rüştü Kalafat, Ahmet Akbulut Bartın Merkez Balamba 702 150 Tarla 9.379,81 m² 93,54 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 2 2026/141 Orhan Kalafat Bartın Merkez Balamba 702 158 Tarla 439,62 m² 161,57 m² 421,58 m² Mülkiyet; Daimi irtifak; Geçici irtifak 3 2026/142 Mehmet Birol Nane, Hatice Fındık, Serdal Nane, Erkan Nane, Serkan Nane, Celal Hamaloğlu, Zeliha Kibir, Hüseyin Top, Mutlu Özdemir Bartın Merkez Balamba 702 386 Tarla 22,68 m² Daimi irtifak 4 2026/143 İsmail Çelebi Bartın Merkez Balamba 702 408 Tarla 358,61 m² Mülkiyet 5 2026/144 Ümmü Gülsüm Yavuz Bartın Merkez Balamba 702 441 Tarla 160,40 m² Geçici irtifak 6 2026/145 Hüseyin Güneş Bartın Merkez Balamba 702 452 Tarla 102,57 m² 30,42 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 7 2026/146 Havva Ak, Naim Ak, Hasan Ak, Naciye Öz, Mehmet Ak Bartın Merkez Balamba 702 539 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 17,94 m² Mülkiyet 8 2026/147 İsmail Çelebi Bartın Merkez Balamba 702 544 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 456,64 m² Mülkiyet 9 2026/148 Mehmet Atılgan Bartın Merkez Balamba 702 590 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 1254,47 m² Mülkiyet 10 2026/149 Fatma Kalafat Bartın Merkez Balamba 702 600 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 335,41 m² Mülkiyet 11 2026/150 Nuriye Fırıncı, Hasan Ark, Şükran Ark, Engin Ark, Ersin Ark, Erhan Ark Bartın Merkez Balamba 986 46 Tarla 143,32 m² 214,41 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 12 2026/151 Nuriye Fırıncı, Hasan Ark, Şükran Ark, Engin Ark, Ersin Ark, Erhan Ark Bartın Merkez Balamba 986 100 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 26,93 m² Mülkiyet 13 2026/152 İsmail Ağdacı Bartın Merkez Balamba 1344 6 Tarla 77,28 m² 451,62 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 14 2026/153 İsmail Ağdacı Bartın Merkez Balamba 1344 7 Tarla 115,42 m² 36,08 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 15 2026/154 Cemile Kalafat, Fikriye Top, Sıddıka Kabuk, Mükerrem Kalafat, Ahmet Kalafat, Saffet Kalafat, Zeynep Ayaz, Hüseyin Şenyaprak, Hasan Ayaz, Ömer Kalafat, Adil Kalafat, Baha Kalafat, Fatma Balçık, Fatma Çakar, Hafize Yıldız, Hasan Kalafat, Hayri Kalafat, Kadir Kalafat, Nazife Kalafat, Nurettin Kalafat, Rukiye Çevik, Rüştü Kalafat, Sadettin Kalafat, Ziya Kalafat Bartın Merkez Balamba 1344 15 Tarla 41,35 m² 34,36 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 16 2026/155 Ersin Kalafat Bartın Merkez Balamba 1344 34 Tarla 15,90 m² 127,3 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 17 2026/156 Meryem Nane, Penbe Top, Rıfat Top, Servet Top, Ali Doğruöz, Ziya Doğruöz, Ayşe Yılmaz, Kadriye Doğruöz, Metin Doğruöz, Emire Gün, Aysel Kalafat, Hüseyin Top, Emire Çakıllık Bartın Merkez Balamba 1344 37 Tarla 150,10 m² Daimi irtifak 18 2026/157 Mehmet Kalafat Bartın Merkez Balamba 1344 58 Tarla 88,74 m² 8,99 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 19 2026/158 Cemile Uzun, Fikriye Top, Hasan Ayaz, Hasan Kalafat, Hasan Kalafat, Hayri Kalafat, Mehmet Kalafat, Mükerrem Kalafat, Nurettin Kalafat, Saffet Kalafat, Sıddıka Kabuk, Zeynep Ayaz Bartın Merkez Balamba 1344 63 Tarla 16,97 m² Mülkiyet 20 2026/159 Süleyman Top, Havva Kalafat, Pembe Kalafat, Fatma Doruk, Bahriye Top, Olcay Gür, Onur Ağdacı, Sezgin Ağdacı, Okan Ağdacı, Hakan Ziya Ağdacı, Hüseyin Top, Mutlu Özdemir Bartın Merkez Balamba 1344 69 Tarla 63,34 m² 57,86 m² Mülkiyet; Daimi irtifak 21 2026/160 Mehmet Kalafat Bartın Merkez Balamba 1344 135 Tarla 37,42 m² 86,85 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 22 2026/161 İsmail Ağdacı, Mehmet Top Bartın Merkez Balamba 1345 49 Tarla 213,00 m² 525,79 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 23 2026/162 Nuriye Fırıncı, Hasan Ark, Şükran Ark, Engin Ark, Ersin Ark, Erhan Ark Bartın Merkez Balamba 1345 67 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 1.034,32 m² Mülkiyet 24 2026/163 Hayriye Nane Bartın Merkez Balamba 1345 82 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 518,05 m² Mülkiyet 25 2026/164 Hayriye Top Bartın Merkez Balamba 1345 93 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 1254,50 m² Mülkiyet 26 2026/165 Hayriye Top Bartın Merkez Balamba 1345 95 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 436,47 m² Mülkiyet 27 2026/166 Nazmiye Köse, Necip Köse Bartın Merkez Balamba 702 385 Tarla 25,68 m² Daimi irtifak 28 2026/167 Rasim Nane, Sıtkı Nane, Fatma Subaşı, Hüseyin Top, Hasan Nane, Hatice Nane, Sefai Nane, Sudiye Kaya, Muharrem Nane, Minire Nane, HaticeParıldar, Aytaç Nane, Mustafa Nane, Mehmet Birol Nane, Hatice Fındık, Serdal Nane, Erkan Nane, Serkan Nane, Celal Hamaloğlu, Zeliha Kibir, Emre Kaya, Elif Kaya, Penbe Kaya Bartın Merkez Balamba 702 446 Tarla 212,26 m² Daimi irtifak 29 2026/168 Demir Ateş, Ahmet Devrim Ateş, Deniz Erkan, Niyazi Karapir, Hıfzı Yakup Tümer, Şengül Karapir Bartın Merkez Balamba 702 462 Tarla 439,39 m² 1376,34 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 30 2026/169 Faik Aliş Bartın Merkez Balamba 702 466 Tarla 20,91 m² 5,06 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 31 2026/170 Hüseyin Güven Bartın Merkez Balamba 702 555 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 378,53 m² Mülkiyet 32 2026/171 Behice - , Fatma Yılmam, Muzaffer Demiral, Zehra Safranbolulu Bartın Merkez Balamba 702 576 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 84,78 m² Mülkiyet 33 2026/172 İbrahim Kalafat, Hasan Kalafat Bartın Merkez Balamba 702 636 Tarla 1175,12 m² Mülkiyet 34 2026/173 Hüseyin Kedi Bartın Merkez Kantariler 113 38 Tarla 221,46 m² 541,72 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 35 2026/174 Hatice Kübra Köktürk Bartın Merkez Kantariler 113 50 Tarla 136,81 m² 276,79 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 36 2026/175 Veli Selçuk Bartın Merkez Kantariler 113 55 Tarla 69,21 m² 408,70 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 37 2026/176 Mehmet Özcan Bartın Merkez Kantariler 113 82 Tarla 16,41 m² Daimi irtifak 38 2026/177 Ali Rıza Yılmaztürk Bartın Merkez Kantariler 113 83 Tarla 48,46 m² Daimi irtifak 39 2026/178 Ali Rıza Yılmaztürk Bartın Merkez Kantariler 113 91 Tarla 20,29 m² 115,42 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 40 2026/179 Necati Zengin Bartın Merkez Akpınar 116 180 Tarla 26,46 m² 67,06 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 41 2026/180 Selahattin Erhan Bartın Merkez Akpınar 122 14 Tarla 80,50 m² Geçici irtifak 42 2026/181 Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken Bartın Merkez Çamaltı 111 eski 3 (yeni 16-17-18) Kanal ve İşletme Bakım Yolu 755,52 m² Mülkiyet 43 2026/182 Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken Bartın Merkez Çamaltı 111 eski 4 (yeni 19-20-21) Kanal ve İşletme Bakım Yolu 193,69 m² Mülkiyet 44 2026/183 Taceddin Anar, Fatma Sevim, Fatma Anar, Aysel Anar, Nurşen Parlatır, Oktay Anar, Hamide Kalay Bartın Merkez Çamaltı 112 3 Tarla 13,12 m² 229,59 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 45 2026/184 Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken Bartın Merkez Çamaltı 112 6 Tarla 199,17 m² Daimi irtifak 46 2026/185 Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken Bartın Merkez Çamaltı 112 11 Tarla 24,68 m² 271,43 m² 943,12 m² Mülkiyet; Daimi irtifak; Geçici irtifak 47 2026/186 Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken Bartın Merkez Çamaltı 112 79 Tarla 81,5 m² 235,51 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 48 2026/187 Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken, Hüseyin Avni Göksever Bartın Merkez Çamaltı 112 98 Tarla 242,18 m² 525,15 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 49 2026/188 Cengiz Subaşı Bartın Merkez Çamaltı 112 128 Tarla 106,96 m² Geçici irtifak 50 2026/189 Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken Bartın Merkez Çamaltı 112 133 Tarla 1.238,2 m² Mülkiyet 51 2026/190 Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken Bartın Merkez Çamaltı 112 135 Meyva Bahçesi 96,61 m² Mülkiyet 52 2026/191 Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken, Taceddin Anar, Fatma Anar, FatmaSevim Bartın Merkez Çamaltı 112 55 (yeni 172,173,174) Kanal ve İşletme Bakım Yolu 948,01 m² Mülkiyet 53 2026/192 Nihat Subaşı, Zeynep Göksever, Ümmü Yaman, Cengiz Subaşı, Hüseyin Subaşı, Gülsüm Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, İbrahim Subaşı, BasriSubaşı, Engin Karademir, Melahat Sandıkçı, Önder Yoğurtçu, Zeynep Biçken Bartın Merkez Çamaltı 112 57 yeni (175-176-177) Kanal ve İşletme Bakım Yolu 690,6 m² Mülkiyet 54 2026/193 Hatice Kübra Köktürk Bartın Merkez Çamaltı 114 2 Tarla 151,62 m² 368,18 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 55 2026/194 Halit Küçük Bartın Merkez Kabagöz 101 21 Tarla 76,87 m² Daimi irtifak 56 2026/195 Halit Küçük Bartın Merkez Kabagöz 101 24 Tarla 238,19 m² 564,01 m² Daimi irtifak; Geçici irtifak 57 2026/196 Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bartın Merkez Kabagöz 101 28 Tarla 439,44 m² 273,25 m² 112,46 m² Mülkiyet; Daimi mülkiyet (kaynakta bu şekilde); Geçici irtifak 58 2026/197 Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bartın Merkez Kabagöz 101 29 Tarla 380 m² 149,3 m² 939,49 m² Mülkiyet; Daimi mülkiyet (kaynakta bu şekilde); Geçici irtifak 59 2026/198 Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bartın Merkez Kabagöz 101 50 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 256,63 m² Mülkiyet 60 2026/199 Emine Erdoğan Bartın Merkez Kabagöz 104 43 Tarla 28,4 m² 110,5 m² Daimi mülkiyet; Geçici irtifak

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