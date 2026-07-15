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BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 00:00

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/42 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI 

Davacı TEDAŞ vekili Av. Hülya Acar tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı TEDAŞ'a karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 04/05/2026 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra NoEsas NoDavalılarKöyAda ParselTaşınmazın CinsiKamulaştırılacak Alan (m²)
12026/42Hasan KaraKaraköyşeyhler105 ada 30 parselTarla639,53 m² irtifak hakkı
22026/43Döndü KulakKaraköyşeyhler105ada32parselTarla340,81 m² irtifak hakkı
32026/44Sadık Maden, Fatma Maden, Turgut Maden, Tuncay Maden, Muhammet Maden, Nurdan Maden, İbrahim Maden, Hayriye Yaman, Nurcan ErkişKaraköyşeyhler105 ada 71parselTarla1441,54 m² irtifak hakkı
42026/45Ayşe Öztürk, Döndü Öztürk, Fethiye ÖztürkKaraköyşeyhler105 ada 82 parselTarla315,33 m² irtifak hakkı
52026/46Kezban Kaya, Döndü Kaya, Ayşe Kaya, Fatma Kayka Hanife Kaya, Niyazi Kaya, Abdullah Kaya. Şaban KayaKaraköyşeyhler105 ada 70 parselTarla745,63 m² irtifak hakkı
21,90 m² direk yeri
62026/47Hayriye Kızılok,Fatma Kulaksız, Metin Kızılok,Hatice Kızılok,Yaşar Kahraman, Şaziye Kahraman, Kenan Kahraman, Davut Kahraman, Muhammet Kahraman, Şenol Kahraman, Ayşe Kahraman, Mehmet Kahraman, Hasan Kahraman, Hüseyin Kahraman, Adem Kahraman, Zekeriya Kahraman, Bekir Kahraman, İsmail Kahraman, Emine KahramanKayacılar161 ada 1 parselTarla1539,51 m² irtifak hakkı
27,46 m² direk yeri
72026/48Güllü Girgin, Fati Girgin, Ali Girgin, Ayşe Girgin, Fatma GirginKayacılar163 ada 6 parselTarla93,08 m² irtifak hakkı
82026/49Niyazi ÇalıkKayacılar163 ada 3 parselTarla332,56 m² irtifak hakkı
92026/50Sultan Karakaş, Emine Karakaş, Ekrem Karakaş, Kenan KarakaşKayacılar163 ada 16 parselTarla1177,80 m² irtifak hakkı
102026/51Harun Kibar, İrfan KibarKayacılar163 ada 13 parselTarla1594,54 m² irtifak hakkı
15,54 m² direk yeri
112026/52Yasemin Reisoğlu, Zeynep Reisoğlu, Fatma Reisoğlu, Murat Reisoğlu, Ayşe Yıldırım, Muhammet Reisoğlu, Hasan Reisoğlu, Döndü Reisoğlu, Fatma Yaman, Feride Reisoğlu, Mutlu Jafari, Mesut Reisoğlu,Kayacılar123 ada 3 parsel2 Katlı Kargir ev Samanlıkve bahçesi584,96 m² irtifak hakkı
11,73 m² direk yeri
122026/53Ramazan KazŞahin137 ada 4 parselBahçe13,14 m² irtifak hakkı
132026/54Fatma Yol, Münevver Tunç, Güler Özdemir, Ahmet Yol, Ayşe CivelekŞahin204 ada 44parselTarla1.211,62 m² irtifak hakkı
142026/55Abdullah Bulut, Ahmet Bulut, İsmet Bulut, Fati Bulut, Muhammet Bulut, Fatma Karakaş, Naciye DemirbaşKayacılar135 ada 17 parselTarla713,72 m² irtifak hakkı
152026/56İsmail KaşıkçıKayacılar135 ada26 parsel2 Katlı Kargir ev ve bahçesi1186,66 m² irtifak hakkı
162026/57Ayşe Yıldırım, Adem Yıldırım, Sultan Reisoğlu, Muradiye Bıçak, Zeynep ÇalıkKayacılar135ada35 parselAhşap ev, samanlık ve bahçesi667,22 m² irtifak hakkı
172026/58Hilmi KeskinKayacılar135 ada 30 parsel2 Katlı Kagir ev ve bahçesi314,11 m² irtifak hakkı
182026/59Mehmet KeskinKayacılar135 ada 32 parselAhşap ev, samanlık ve bahçesi35,01 m² irtifak hakkı
192026/60Davut KeskinKayacılar147 ada 20 parselSu Deposu ve Tarla136,84 m² irtifak hakkı
202026/61Hakibar YolŞahin137 ada 10 parselBahçe487,56 m² irtifak hakkı
212026/62Mehmet KeskinKayacılar149 ada 2 parselTarla993,19 m² irtifak hakkı
222026/63Mehmet KarakaşKayacılar131 ada 4 parselTarla37,84 m² irtifak hakkı
232026/64Ayşe KaşıkçıKayacılar131 ada 10 parselBahçe408,52 m² irtifak hakkı

 

#ilangovtr Basın no ILN02509448

 