BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/42 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ vekili Av. Hülya Acar tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı TEDAŞ'a karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 04/05/2026 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2026/42 Hasan Kara Karaköyşeyhler 105 ada 30 parsel Tarla 639,53 m² irtifak hakkı 2 2026/43 Döndü Kulak Karaköyşeyhler 105ada32parsel Tarla 340,81 m² irtifak hakkı 3 2026/44 Sadık Maden, Fatma Maden, Turgut Maden, Tuncay Maden, Muhammet Maden, Nurdan Maden, İbrahim Maden, Hayriye Yaman, Nurcan Erkiş Karaköyşeyhler 105 ada 71parsel Tarla 1441,54 m² irtifak hakkı 4 2026/45 Ayşe Öztürk, Döndü Öztürk, Fethiye Öztürk Karaköyşeyhler 105 ada 82 parsel Tarla 315,33 m² irtifak hakkı 5 2026/46 Kezban Kaya, Döndü Kaya, Ayşe Kaya, Fatma Kayka Hanife Kaya, Niyazi Kaya, Abdullah Kaya. Şaban Kaya Karaköyşeyhler 105 ada 70 parsel Tarla 745,63 m² irtifak hakkı

21,90 m² direk yeri 6 2026/47 Hayriye Kızılok,Fatma Kulaksız, Metin Kızılok,Hatice Kızılok,Yaşar Kahraman, Şaziye Kahraman, Kenan Kahraman, Davut Kahraman, Muhammet Kahraman, Şenol Kahraman, Ayşe Kahraman, Mehmet Kahraman, Hasan Kahraman, Hüseyin Kahraman, Adem Kahraman, Zekeriya Kahraman, Bekir Kahraman, İsmail Kahraman, Emine Kahraman Kayacılar 161 ada 1 parsel Tarla 1539,51 m² irtifak hakkı

27,46 m² direk yeri 7 2026/48 Güllü Girgin, Fati Girgin, Ali Girgin, Ayşe Girgin, Fatma Girgin Kayacılar 163 ada 6 parsel Tarla 93,08 m² irtifak hakkı 8 2026/49 Niyazi Çalık Kayacılar 163 ada 3 parsel Tarla 332,56 m² irtifak hakkı 9 2026/50 Sultan Karakaş, Emine Karakaş, Ekrem Karakaş, Kenan Karakaş Kayacılar 163 ada 16 parsel Tarla 1177,80 m² irtifak hakkı 10 2026/51 Harun Kibar, İrfan Kibar Kayacılar 163 ada 13 parsel Tarla 1594,54 m² irtifak hakkı

15,54 m² direk yeri 11 2026/52 Yasemin Reisoğlu, Zeynep Reisoğlu, Fatma Reisoğlu, Murat Reisoğlu, Ayşe Yıldırım, Muhammet Reisoğlu, Hasan Reisoğlu, Döndü Reisoğlu, Fatma Yaman, Feride Reisoğlu, Mutlu Jafari, Mesut Reisoğlu, Kayacılar 123 ada 3 parsel 2 Katlı Kargir ev Samanlıkve bahçesi 584,96 m² irtifak hakkı

11,73 m² direk yeri 12 2026/53 Ramazan Kaz Şahin 137 ada 4 parsel Bahçe 13,14 m² irtifak hakkı 13 2026/54 Fatma Yol, Münevver Tunç, Güler Özdemir, Ahmet Yol, Ayşe Civelek Şahin 204 ada 44parsel Tarla 1.211,62 m² irtifak hakkı 14 2026/55 Abdullah Bulut, Ahmet Bulut, İsmet Bulut, Fati Bulut, Muhammet Bulut, Fatma Karakaş, Naciye Demirbaş Kayacılar 135 ada 17 parsel Tarla 713,72 m² irtifak hakkı 15 2026/56 İsmail Kaşıkçı Kayacılar 135 ada26 parsel 2 Katlı Kargir ev ve bahçesi 1186,66 m² irtifak hakkı 16 2026/57 Ayşe Yıldırım, Adem Yıldırım, Sultan Reisoğlu, Muradiye Bıçak, Zeynep Çalık Kayacılar 135ada35 parsel Ahşap ev, samanlık ve bahçesi 667,22 m² irtifak hakkı 17 2026/58 Hilmi Keskin Kayacılar 135 ada 30 parsel 2 Katlı Kagir ev ve bahçesi 314,11 m² irtifak hakkı 18 2026/59 Mehmet Keskin Kayacılar 135 ada 32 parsel Ahşap ev, samanlık ve bahçesi 35,01 m² irtifak hakkı 19 2026/60 Davut Keskin Kayacılar 147 ada 20 parsel Su Deposu ve Tarla 136,84 m² irtifak hakkı 20 2026/61 Hakibar Yol Şahin 137 ada 10 parsel Bahçe 487,56 m² irtifak hakkı 21 2026/62 Mehmet Keskin Kayacılar 149 ada 2 parsel Tarla 993,19 m² irtifak hakkı 22 2026/63 Mehmet Karakaş Kayacılar 131 ada 4 parsel Tarla 37,84 m² irtifak hakkı 23 2026/64 Ayşe Kaşıkçı Kayacılar 131 ada 10 parsel Bahçe 408,52 m² irtifak hakkı

#ilangovtr Basın no ILN02509448