BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/275 Esas

DAVALI : SÖNMEZ ÇAKÖREN-ÇAKIRÖMERAĞA KÖYÜ HACI GÜLLÜ MEVKİİ NO:4 MERKEZ/BARTIN

Davacı Niyazi Aydeniz tarafından mahkememizde açmış olduğu yukarıda esas sırasına kaydı yapılan Geçit hakkı davasında ; Bartın ili, Merkez ilçesi, Çakırömerağa Köyü sınırları içerisinde 41 ve 37 parsellerde tarım yapıldığını, parsellerin genel yola çıkmak için yolunun bulunmadığını, bu nedenle komşu parsellere ait en yakın nereden uygun ise köyde bulunan parsellerden geçit hakkı verilmesinin talep edildiği, işbu davaya karşı ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve taşınmazda hak iddia edenin konuya, taşınmaz değerine dair savunma ve delilini tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içerisinde yazılı olarak sunulabileceği veya kendisini vekille temsil ettirebileceği hususu,

08/10/2024 tarihli dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif sonucu alınan 08/10/2024 havale tarihli Fen Bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda " 1.Alternatif: Kroki de (A) harfi ile gösterilen Bartın İli Merkez İlçesi Çakırömerağa köyü 103 ada 72 parselden geçen ortalama 3 metre genişliğinde 422,81 m²'lik kısım olduğunu, 2. Alternatif: Kroki de (B) harfi ile gösterilen Bartın İli Merkez İlçesi Çakırömerağa köyü 103 ada 72 parselden geçen ortalama 3 metre genişliğinde 184,64 m² 'lik kısım olduğunu, 3. Alternatif: Kroki de (C) harfi ile gösterilen Bartın İli Merkez İlçesi Çakırömerağa köyü 103 ada 73 parselden geçen ortalama 3 metre genişliğinde 184,64 m²'lik ve (D) harfi ile gösterilen 103 ada 2 parselden geçen ortalama 3 metre genişliğinde 2,47 m²'lik kısmın olduğunun tespit edildiği, rapor ekindeki krokide mevcut 2. Alternatifte gösterilen (B) güzergahından geçen geçit hakkının en az emek ve masraf ile geçit hakkı sağlanacak güzergah olduğu" şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi kurulunun 08/10/2024 havale tarihli raporunda " 1. Alternatif olan Çakırömerağa köyü 103 ada 72 parselin (A harfi ile gösterilen) geçit hakkı bedelinin 12.781,54 TL olduğu, 2. Alternatif olan Çakırömerağa köyü 103 ada 73 parselin(B harfi ile gösterilen) geçit hakkı bedelinin 5.581,67 TL olduğu, 3. Alternatif olan Çakırömerağa köyü 103 ada 2 ve 73 parselin ( C harfi ile gösterilen) geçit hakkı bedelinin 5.812,32 TL olduğu " Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu";

Davacı tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 12/03/2026 günü saat: 10:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları, ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02394477