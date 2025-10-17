×
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 00:00

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/663 Esas

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 25/09/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra NoEsas NoDavalılarKöyAda ParselTaşınmazın CinsiKamulaştırılacak Alan (m²)
12025/663Abdullah Murat, Asiye Murat, Davut Murat, İdil Kaymakçı, İsmail Karademir, Mehmet Akyıldız, Meral Kasım, Nerdin Harem, Özlem Murat Yelken, Penpe Muş, Tangül Çalık, Tansel Akyıldız, Tarık Akyıldız, Ümran Dinç, Ünver AkyıldızTabanözü106 ada 44 parsel
106 ada 24 parsel		Tarla
Tarla		19,84 m² daimi irtifak
0,69 m² geçici irtifak
268,06 m² geçici irtifak
22025/664Ali Bensiz, Emine Ersoy, Erhan Gazek, Fatma Altuğ, Fatma Öztoprak, Gülay Önemli, Hatice Gazek, Havva Demirkoparan, İbrahim Bensiz, İlyas Gazek, Mehmet Bensiz, Sami Bensiz, Tahir Bensiz, Yılmaz BensizTabanözü104 ada 131 parselTarla700,9 m² geçici irtifak
32025/665İsmet SeisTabanözü104 ada 133 parselTarla180,70 m² daimi irtifak
454 m² geçici irtifak
42025/666Adnan Altuğ, Ayşe Altuğ, Hakan Altuğ, Hasan Karataş, Hariye Uygur, Hüseyin Karataş,İsmail Öztoprak,Rahmi Öztoprak, Sendegül Çelik,Ümmühan ÖzkavlakTabanözü104 ada 269 parselTarla152,80m² daimi irtifak
1182,26 m² geçici irtifak
52025/667Abdullah Özmen, Ahmet Özmen, Eyüp Özmen, Meryem ÖzdemirTabanözü102 ada 150 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu188,05 m² mülkiyet
62025/668Ali Aliş, Ayşe Öztürk, Emine Karakuş, Erkan Şenyurt, Fatma Şenyurt, Hamiyet Topal, Nazmiye Bulgurcu, Necla Türksev, Ruhi BulgurcuTabanözü102 ada 162 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu10,04 m² daimi irtifak
31,47 m² geçici irtifak
72025/669Ali Boyacı,Asiye Özkul,Burcu Öztekin, Celal Boyacı, Cemile Öztekin, Filiz Özkul, Göksel Boyacı, Kerem Öztekin, Sanem Begüm Türk, SevilayPirnal,Şeref ÖztekinTabanözü102 ada 155 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu133,79 m² mülkiyet
82025/670Hamiyet Topal, Hayriye Bakla, Menşure Uygur, Nazmiye Bulgurcu,Necla Türksev, NurcanYemenici, Rahmi Bulgurcu,Ruhi BulgurcuTabanözü102 ada 157 parselBakım ve İşletme Bakım Yolu63,47 m² mülkiyet
92025/671İsmet Seis, Cemal KayakıranTabanözü104 ada 238 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu150,07 mülkiyet
102025/672Birol ÖztürkTabanözü104 ada 65 parsel
104 ada 111 parsel		Tarla
Tarla		1055,98 m² mülkiyet
64,04 m² geçici irtifak hakkı
112025/673Adem Özdil, Fatma Özdil, Hatice Özdil, İbrahim Özdil,Satı Özdil, Tekin Özdil, Tolga ÖzdilTabanözü104 ada 198 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu361,35 m² mülkiyet
122025/674Cemil AydınTabanözü104 ada 212 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu3,89 m² mülkiyet
132025/675Lütfi AkarsuTabanözü104 ada 218 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu155,67 m² mülkiyet
142025/676Adem Özdil, Fatma Özdil, Hatice Özdil, Hatice Özdil, Hüseyin Özdil, İbrahim Özdil, Muradiye Karakuş, Satı Özdil, Tekin Özdil, Tolga ÖzdilTabanözü104 ada 185 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu14,34 m² mülkiyet
152025/677Abdulah Özmen, Ahmet Özmen, Meryem Özdemir, Eyüp ÖzmenTabanözü104 ada 205 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu123,34 m² mülkiyet
162025/678Adem Özdil, Fatma Özdil, Hüseyin Özdil, İbrahim Özdil, Muradiye Karakuş, Satı Özdil, Tekin ÖzdilTabanözü104 ada 208 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu179,65 m² mülkiyet
172025/679Vasfiye ÖzcanTabanözü104 ada 236 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu19,39 m² mülkiyet
182025/680Birol Öztürk, İsmail ÖztoprakTabanözü104 ada 234 parsel
104 ada 116 parsel		Bakım ve İşletme Bakım Yolu
Tarla		191,27 m² mülkiyet
149,28 m² geçici irtifak
192025/681Cemal KayakıranTabanözü104 ada 159 parselTarla124,6 m² mülkiyet
37,48 m² geçici irtifak
202025/682Ayşe AydınTabanözü104 ada 165 parselTarla853,63 m² mülkiyet
263,07 m² geçici irtifak
212025/683Mustafa Ali ToscuTabanözü104 ada 174 parsel
104 ada 172 parsel
104 ada 229 parsel
104 ada 221 parsel
104 ada 201 parsel
104 ada 194 parsel		Tarla
Tarla
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu		174,37 m² mülkiyet
23,34 m² daimi irtifak
6,06 m² geçici irtifak
720,97 m² mülkiyet
188,7 m² mülkiyet
551,74 m² mülkiyet
950,75 m² mülkiyet
36,41 m² mülkiyet
222025/684Nilgün Keser, Suavi Keser, Şamil Keser,Zerender ÇakırTabanözü104 ada 233 parsel
104 ada 175 parsel		Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla		22,81 m² mülkiyet
541,72 m² mülkiyet
202,03 m² geçici irtifak
232025/685Hasan GazekTabanözü106 ada 19 parselKargir Ev Tarla37,47 m² geçici irtifak
242025/686Yaşar YürekyakarTabanözü102 ada 101 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu171,51 m² mülkiyet
252025/687Adem Çonkur, Ahmet Sakar, Ayşe Aydın, Ayşe Çalap, Ayşegül Çelik, Bahriye Bağcalı, Emine Sakar, Erdoğan Yaman, Esin Güney, Gönül Dağ, Güler Toprakdelen, Gülten Çakır, Gürkan Sakar, Hasan Çonkur, Hatice Civan, Hatice Yılmaz, Havva Özkan, Hüseyin Çonkur, Hüseyin Yaman, Kemal Sakar, Mehmet Sakar, Muhammet Çonkur, Ömür Çelikyay, Sadettin Sakar, Savaş Sakar, Selahattin Sakar, Şükriye Bayraktar, Zeynep Sakar, Zühriye BayraktarTabanözü102 ada 105 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu69,56 m² mülkiyet
262025/688Adem Çonkur, Ahmet Sakar, Ayşe Aydın, Ayşe Çalap, Ayşegül Çelik, Bahriye Bağcalı, Cengiz Tevekkül, Emine Sakar, Erdoğan Yaman, Esin Güney, Gönül Dağ, Güler Toprakdelen, Gülten Çakır, Gürkan Sakar, Hafize Nane, Hanife Tevekkül, Hasan Çonkur, Hatice Civan, Hatice Yılmaz, Havva Özkan, Hüseyin Çonkur, Hüseyin Yaman, Kadir Tevekkül, Kemal Sakar, Mehmet Sakar, Muhammet Çonkur, Nergiz Pınar, Ömür Çelikyay, Sadettin Sakar, Savaş Sakar, Selahattin Sakar, Soner Tevekkül, Şükriye Bayraktar, Zeynep Sakar, Zühriye BayraktarTabanözü102ada 111 parselTarla1081,17 m² mülkiyet
272025/689Lütfi AkarsuTabanözü102 ada 113 parsel
102 ada 112 parsel		Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu		4,4 m²mülkiyet
9,16 m² mülkiyet
282025/690Gülfer ElmasTabanözü102 ada 107 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu106,01 m² mülkiyet
292025/691Ahmet Özmen, Eyüp Özmen , Huriye MaltutanTabanözü102 ada 109 parsel
102 ada 97 parsel		Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu		113,41 m² mülkiyet
343,8 m² mülkiyet
302025/692Ali Aliş, Ayşe Öztürk, Emine Karakuş, Erkan Şenyurt, FatmaŞenyurt, Mustafa AlişTabanözü102 ada 116 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu748,73 m² mülkiyet
312025/693Adem Özdil, Fatma Özdil, Hatice Özdil,Hüseyin Özdil, İbrahim Özdil,Muradiye Karakuş, Satı Özdil, Tekin Özdil, Tolga ÖzdilTabanözü102 ada 119 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu251,13 m² mülkiyet
322025/694Ali Boyacı, Asiye Özkul, Burcu Öztekin, Celal Boyacı, Cemile Öztekin, Filiz Özkul, Göksel Boyacı, Kerem Öztekin, Sanem Begüm Türk, Sevilay Pirnal, Şeref ÖztekinTabanözü102 ada 133 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu287,32 m² mülkiyet
332025/695Hamiyet Topal, Hayriye Bakla, Menşure Uygur, Nazmiye Bulgurcu, Necla Türksev, Nurcan Yemenici, Rahmi Bulgurcu, Ruhi BulgurcuTabanözü102 ada 132 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu91,92 m² mülkiyet
342025/696Ahmet Özmen, Abdullah Özmen, Eyüp Özmen, Meryem ÖzdemirTabanözü102 ada 139 parsel
102 ada 122 parsel		Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu		133,69 m² mülkiyet
302,3 m² mülkiyet
352025/697Meryem YuvarlaktaşTabanözü102 ada 144 parsel
102 ada 142 parsel
102 ada 103 parsel		Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu		12,11 m² mülkiyet
8,15 m² mülkiyet
101,69 m² mülkiyet
362025/698Adem Çonkur, Ahmet Sakar, Ayşe Aydın, Ayşe Çalap, Ayşegül Çelik, Bahriye Bağcalı, Cengiz Tevekkül, Emine Sakar, Erdoğan Yaman, Esin Güney, Gönül Dağ, Güler Toprakdelen, Gülten Çakır, Gürkan Sakar, Hanife Tevekkül, Hasan Çonkur,Hatice Civan, Hatice Yılmaz, Havva Özkan, Hüseyin Çonkur, Hüseyin Yaman, Kadir Tevekkül, Kemal Sakar, Mehmet Sakar, Muhammet Çonkur, Nergiz Pınar, Ömür Çelikyay, Sadettin Sakar, Savaş Sakar, Selahattin Sakar, Soner Tevekkül, Şükriye Bayraktar , Zeynep Sakar, Zühriye BayraktarTabanözü102 ada 147 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu173,79 m² mülkiyet
372025/699Hasan GazekTabanözü106 ada 306 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu471,8 m² mülkiyet
382025/700Bahri Altuğ, Erhan Gazek, Fahri Altuğ, Fatma Altuğ, Gülay Önemli, Hatice Gazek, İlyas Gazek, Mevhibe Öztoprak, Necmettin AltuğTabanözü106 ada 308 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu1729,42 m² mülkiyet
392025/701Aysel Demirci, Ayten Yalçın, Ersin Özcan, Veysel ÖzcanTabanözü106 ada 301 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu126,86 m² mülkiyet
402025/702Birol ÖztürkTabanözü106 ada 98 parselTarla159,68 m² daimi irtifak
401,75 m² geçici irtifak
412025/703Ayşe Özdil, Cihan Kesmen, Dilber Kesmen, Dilek Kesmen, Fahri Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Hasan Karataş, Hüseyin Karataş, Hüseyin Sarıçiçek, Kezban Bacaksız, Mehmet Sarıçiçek, Muhammet Sarıçiçek, Şeniz Karataş, Ümmühan ÖzkavlakTabanözü106 ada 299 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu1294,51 m² mülkiyet
422025/704Ayşe ÖztürkTabanözü106 ada 289 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu306,41 m² mülkiyet
432025/705Betül Öztürk, Durkadın Arslan, Mihriban Öztürk, Tuncay Öztürk, Tülin Öztürk,Zühtü ÖztürkTabanözü106 ada 104 parselTarla234,77 m² daimi irtifak
579,14 m² geçici irtifak
442025/706Ahmet Karakaş, Mehmet KarahüseyinoğluTabanözü106 ada 105 parselTarla18,32 m² daimi irtifak
53,72 m² geçici irtifak
452025/707Aykut Öztoprak, Birol Öztürk, Fahri Öztürk, Nazmiye Karadere, Tayfun Öztoprak, Zeki ÖztürkTabanözü106 ada 109 parselTarla71,68 m² daimi irtifak
181,42 m² geçici irtifak
462025/708Hasan Öztürk, Mesut Öztürk, Necati ÖztürkTabanözü106 ada 111 parselTarla129,83 m²daimi irtifak
332,34 m² geçici irtifak
472025/709Ali Bensiz, Emine Ersoy, Fatma Öztoprak, Havva Demirkoparan, İbrahim Bensiz, Mehmet Bensiz, Sami Bensiz, Satılmış Kaymakcı, Tahir Bensiz, Yılmaz BensizTabanözü106 ada 112 parselTarla75,82 m² daimi irtifak
184,58 m² geçici irtifak
482025/710Ali Bensiz, Emine Ersoy, Fatma Öztoprak, Havva Demirkoparan, İbrahim Bensiz, Mehmet Bensiz, Sami Bensiz, Tahir Bensiz, Yılmaz BensizTabanözü106 ada 284 parsel
106 ada 74 parsel		Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla		156,35 m² mülkiyet
50,25 m² daimi irtifak
125,05 m² geçici irtifak
492025/711Ayşe Kesmen, Güllüzar Demirbaş, Hüseyin Karakoç, İbrahim Karakoç, Necati Karagöz, Recep Karagöz, Tuncay Karakoç, Turgay Karakoç, Turhan KarakoçTabanözü106 ada 286 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu866,99 m² mülkiyet 0
502025/712Hatice ÖzkavlakTabanözü106 ada 279 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu42,11 m² mülkiyet

#ilangovtr Basın no ILN02314484