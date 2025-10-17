BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/663 Esas

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 25/09/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2025/663 Abdullah Murat, Asiye Murat, Davut Murat, İdil Kaymakçı, İsmail Karademir, Mehmet Akyıldız, Meral Kasım, Nerdin Harem, Özlem Murat Yelken, Penpe Muş, Tangül Çalık, Tansel Akyıldız, Tarık Akyıldız, Ümran Dinç, Ünver Akyıldız Tabanözü 106 ada 44 parsel

106 ada 24 parsel Tarla

Tarla 19,84 m² daimi irtifak

0,69 m² geçici irtifak

268,06 m² geçici irtifak 2 2025/664 Ali Bensiz, Emine Ersoy, Erhan Gazek, Fatma Altuğ, Fatma Öztoprak, Gülay Önemli, Hatice Gazek, Havva Demirkoparan, İbrahim Bensiz, İlyas Gazek, Mehmet Bensiz, Sami Bensiz, Tahir Bensiz, Yılmaz Bensiz Tabanözü 104 ada 131 parsel Tarla 700,9 m² geçici irtifak 3 2025/665 İsmet Seis Tabanözü 104 ada 133 parsel Tarla 180,70 m² daimi irtifak

454 m² geçici irtifak 4 2025/666 Adnan Altuğ, Ayşe Altuğ, Hakan Altuğ, Hasan Karataş, Hariye Uygur, Hüseyin Karataş,İsmail Öztoprak,Rahmi Öztoprak, Sendegül Çelik,Ümmühan Özkavlak Tabanözü 104 ada 269 parsel Tarla 152,80m² daimi irtifak

1182,26 m² geçici irtifak 5 2025/667 Abdullah Özmen, Ahmet Özmen, Eyüp Özmen, Meryem Özdemir Tabanözü 102 ada 150 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 188,05 m² mülkiyet 6 2025/668 Ali Aliş, Ayşe Öztürk, Emine Karakuş, Erkan Şenyurt, Fatma Şenyurt, Hamiyet Topal, Nazmiye Bulgurcu, Necla Türksev, Ruhi Bulgurcu Tabanözü 102 ada 162 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 10,04 m² daimi irtifak

31,47 m² geçici irtifak 7 2025/669 Ali Boyacı,Asiye Özkul,Burcu Öztekin, Celal Boyacı, Cemile Öztekin, Filiz Özkul, Göksel Boyacı, Kerem Öztekin, Sanem Begüm Türk, SevilayPirnal,Şeref Öztekin Tabanözü 102 ada 155 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 133,79 m² mülkiyet 8 2025/670 Hamiyet Topal, Hayriye Bakla, Menşure Uygur, Nazmiye Bulgurcu,Necla Türksev, NurcanYemenici, Rahmi Bulgurcu,Ruhi Bulgurcu Tabanözü 102 ada 157 parsel Bakım ve İşletme Bakım Yolu 63,47 m² mülkiyet 9 2025/671 İsmet Seis, Cemal Kayakıran Tabanözü 104 ada 238 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 150,07 mülkiyet 10 2025/672 Birol Öztürk Tabanözü 104 ada 65 parsel

104 ada 111 parsel Tarla

Tarla 1055,98 m² mülkiyet

64,04 m² geçici irtifak hakkı 11 2025/673 Adem Özdil, Fatma Özdil, Hatice Özdil, İbrahim Özdil,Satı Özdil, Tekin Özdil, Tolga Özdil Tabanözü 104 ada 198 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 361,35 m² mülkiyet 12 2025/674 Cemil Aydın Tabanözü 104 ada 212 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 3,89 m² mülkiyet 13 2025/675 Lütfi Akarsu Tabanözü 104 ada 218 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 155,67 m² mülkiyet 14 2025/676 Adem Özdil, Fatma Özdil, Hatice Özdil, Hatice Özdil, Hüseyin Özdil, İbrahim Özdil, Muradiye Karakuş, Satı Özdil, Tekin Özdil, Tolga Özdil Tabanözü 104 ada 185 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 14,34 m² mülkiyet 15 2025/677 Abdulah Özmen, Ahmet Özmen, Meryem Özdemir, Eyüp Özmen Tabanözü 104 ada 205 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 123,34 m² mülkiyet 16 2025/678 Adem Özdil, Fatma Özdil, Hüseyin Özdil, İbrahim Özdil, Muradiye Karakuş, Satı Özdil, Tekin Özdil Tabanözü 104 ada 208 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 179,65 m² mülkiyet 17 2025/679 Vasfiye Özcan Tabanözü 104 ada 236 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 19,39 m² mülkiyet 18 2025/680 Birol Öztürk, İsmail Öztoprak Tabanözü 104 ada 234 parsel

104 ada 116 parsel Bakım ve İşletme Bakım Yolu

Tarla 191,27 m² mülkiyet

149,28 m² geçici irtifak 19 2025/681 Cemal Kayakıran Tabanözü 104 ada 159 parsel Tarla 124,6 m² mülkiyet

37,48 m² geçici irtifak 20 2025/682 Ayşe Aydın Tabanözü 104 ada 165 parsel Tarla 853,63 m² mülkiyet

263,07 m² geçici irtifak 21 2025/683 Mustafa Ali Toscu Tabanözü 104 ada 174 parsel

104 ada 172 parsel

104 ada 229 parsel

104 ada 221 parsel

104 ada 201 parsel

104 ada 194 parsel Tarla

Tarla

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu 174,37 m² mülkiyet

23,34 m² daimi irtifak

6,06 m² geçici irtifak

720,97 m² mülkiyet

188,7 m² mülkiyet

551,74 m² mülkiyet

950,75 m² mülkiyet

36,41 m² mülkiyet 22 2025/684 Nilgün Keser, Suavi Keser, Şamil Keser,Zerender Çakır Tabanözü 104 ada 233 parsel

104 ada 175 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla 22,81 m² mülkiyet

541,72 m² mülkiyet

202,03 m² geçici irtifak 23 2025/685 Hasan Gazek Tabanözü 106 ada 19 parsel Kargir Ev Tarla 37,47 m² geçici irtifak 24 2025/686 Yaşar Yürekyakar Tabanözü 102 ada 101 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 171,51 m² mülkiyet 25 2025/687 Adem Çonkur, Ahmet Sakar, Ayşe Aydın, Ayşe Çalap, Ayşegül Çelik, Bahriye Bağcalı, Emine Sakar, Erdoğan Yaman, Esin Güney, Gönül Dağ, Güler Toprakdelen, Gülten Çakır, Gürkan Sakar, Hasan Çonkur, Hatice Civan, Hatice Yılmaz, Havva Özkan, Hüseyin Çonkur, Hüseyin Yaman, Kemal Sakar, Mehmet Sakar, Muhammet Çonkur, Ömür Çelikyay, Sadettin Sakar, Savaş Sakar, Selahattin Sakar, Şükriye Bayraktar, Zeynep Sakar, Zühriye Bayraktar Tabanözü 102 ada 105 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 69,56 m² mülkiyet 26 2025/688 Adem Çonkur, Ahmet Sakar, Ayşe Aydın, Ayşe Çalap, Ayşegül Çelik, Bahriye Bağcalı, Cengiz Tevekkül, Emine Sakar, Erdoğan Yaman, Esin Güney, Gönül Dağ, Güler Toprakdelen, Gülten Çakır, Gürkan Sakar, Hafize Nane, Hanife Tevekkül, Hasan Çonkur, Hatice Civan, Hatice Yılmaz, Havva Özkan, Hüseyin Çonkur, Hüseyin Yaman, Kadir Tevekkül, Kemal Sakar, Mehmet Sakar, Muhammet Çonkur, Nergiz Pınar, Ömür Çelikyay, Sadettin Sakar, Savaş Sakar, Selahattin Sakar, Soner Tevekkül, Şükriye Bayraktar, Zeynep Sakar, Zühriye Bayraktar Tabanözü 102ada 111 parsel Tarla 1081,17 m² mülkiyet 27 2025/689 Lütfi Akarsu Tabanözü 102 ada 113 parsel

102 ada 112 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu 4,4 m²mülkiyet

9,16 m² mülkiyet 28 2025/690 Gülfer Elmas Tabanözü 102 ada 107 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 106,01 m² mülkiyet 29 2025/691 Ahmet Özmen, Eyüp Özmen , Huriye Maltutan Tabanözü 102 ada 109 parsel

102 ada 97 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu 113,41 m² mülkiyet

343,8 m² mülkiyet 30 2025/692 Ali Aliş, Ayşe Öztürk, Emine Karakuş, Erkan Şenyurt, FatmaŞenyurt, Mustafa Aliş Tabanözü 102 ada 116 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 748,73 m² mülkiyet 31 2025/693 Adem Özdil, Fatma Özdil, Hatice Özdil,Hüseyin Özdil, İbrahim Özdil,Muradiye Karakuş, Satı Özdil, Tekin Özdil, Tolga Özdil Tabanözü 102 ada 119 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 251,13 m² mülkiyet 32 2025/694 Ali Boyacı, Asiye Özkul, Burcu Öztekin, Celal Boyacı, Cemile Öztekin, Filiz Özkul, Göksel Boyacı, Kerem Öztekin, Sanem Begüm Türk, Sevilay Pirnal, Şeref Öztekin Tabanözü 102 ada 133 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 287,32 m² mülkiyet

33 2025/695 Hamiyet Topal, Hayriye Bakla, Menşure Uygur, Nazmiye Bulgurcu, Necla Türksev, Nurcan Yemenici, Rahmi Bulgurcu, Ruhi Bulgurcu Tabanözü 102 ada 132 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 91,92 m² mülkiyet 34 2025/696 Ahmet Özmen, Abdullah Özmen, Eyüp Özmen, Meryem Özdemir Tabanözü 102 ada 139 parsel

102 ada 122 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu 133,69 m² mülkiyet

302,3 m² mülkiyet 35 2025/697 Meryem Yuvarlaktaş Tabanözü 102 ada 144 parsel

102 ada 142 parsel

102 ada 103 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu 12,11 m² mülkiyet

8,15 m² mülkiyet

101,69 m² mülkiyet 36 2025/698 Adem Çonkur, Ahmet Sakar, Ayşe Aydın, Ayşe Çalap, Ayşegül Çelik, Bahriye Bağcalı, Cengiz Tevekkül, Emine Sakar, Erdoğan Yaman, Esin Güney, Gönül Dağ, Güler Toprakdelen, Gülten Çakır, Gürkan Sakar, Hanife Tevekkül, Hasan Çonkur,Hatice Civan, Hatice Yılmaz, Havva Özkan, Hüseyin Çonkur, Hüseyin Yaman, Kadir Tevekkül, Kemal Sakar, Mehmet Sakar, Muhammet Çonkur, Nergiz Pınar, Ömür Çelikyay, Sadettin Sakar, Savaş Sakar, Selahattin Sakar, Soner Tevekkül, Şükriye Bayraktar , Zeynep Sakar, Zühriye Bayraktar Tabanözü 102 ada 147 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 173,79 m² mülkiyet 37 2025/699 Hasan Gazek Tabanözü 106 ada 306 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 471,8 m² mülkiyet 38 2025/700 Bahri Altuğ, Erhan Gazek, Fahri Altuğ, Fatma Altuğ, Gülay Önemli, Hatice Gazek, İlyas Gazek, Mevhibe Öztoprak, Necmettin Altuğ Tabanözü 106 ada 308 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 1729,42 m² mülkiyet 39 2025/701 Aysel Demirci, Ayten Yalçın, Ersin Özcan, Veysel Özcan Tabanözü 106 ada 301 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 126,86 m² mülkiyet 40 2025/702 Birol Öztürk Tabanözü 106 ada 98 parsel Tarla 159,68 m² daimi irtifak

401,75 m² geçici irtifak 41 2025/703 Ayşe Özdil, Cihan Kesmen, Dilber Kesmen, Dilek Kesmen, Fahri Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Hasan Karataş, Hüseyin Karataş, Hüseyin Sarıçiçek, Kezban Bacaksız, Mehmet Sarıçiçek, Muhammet Sarıçiçek, Şeniz Karataş, Ümmühan Özkavlak Tabanözü 106 ada 299 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 1294,51 m² mülkiyet 42 2025/704 Ayşe Öztürk Tabanözü 106 ada 289 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 306,41 m² mülkiyet 43 2025/705 Betül Öztürk, Durkadın Arslan, Mihriban Öztürk, Tuncay Öztürk, Tülin Öztürk,Zühtü Öztürk Tabanözü 106 ada 104 parsel Tarla 234,77 m² daimi irtifak

579,14 m² geçici irtifak 44 2025/706 Ahmet Karakaş, Mehmet Karahüseyinoğlu Tabanözü 106 ada 105 parsel Tarla 18,32 m² daimi irtifak

53,72 m² geçici irtifak 45 2025/707 Aykut Öztoprak, Birol Öztürk, Fahri Öztürk, Nazmiye Karadere, Tayfun Öztoprak, Zeki Öztürk Tabanözü 106 ada 109 parsel Tarla 71,68 m² daimi irtifak

181,42 m² geçici irtifak 46 2025/708 Hasan Öztürk, Mesut Öztürk, Necati Öztürk Tabanözü 106 ada 111 parsel Tarla 129,83 m²daimi irtifak

332,34 m² geçici irtifak 47 2025/709 Ali Bensiz, Emine Ersoy, Fatma Öztoprak, Havva Demirkoparan, İbrahim Bensiz, Mehmet Bensiz, Sami Bensiz, Satılmış Kaymakcı, Tahir Bensiz, Yılmaz Bensiz Tabanözü 106 ada 112 parsel Tarla 75,82 m² daimi irtifak

184,58 m² geçici irtifak 48 2025/710 Ali Bensiz, Emine Ersoy, Fatma Öztoprak, Havva Demirkoparan, İbrahim Bensiz, Mehmet Bensiz, Sami Bensiz, Tahir Bensiz, Yılmaz Bensiz Tabanözü 106 ada 284 parsel

106 ada 74 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla 156,35 m² mülkiyet

50,25 m² daimi irtifak

125,05 m² geçici irtifak 49 2025/711 Ayşe Kesmen, Güllüzar Demirbaş, Hüseyin Karakoç, İbrahim Karakoç, Necati Karagöz, Recep Karagöz, Tuncay Karakoç, Turgay Karakoç, Turhan Karakoç Tabanözü 106 ada 286 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 866,99 m² mülkiyet 0 50 2025/712 Hatice Özkavlak Tabanözü 106 ada 279 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 42,11 m² mülkiyet

