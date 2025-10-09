×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 00:00

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/415-431 arası Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Gamze KÜÇÜKAY tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur.21/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra NoEsas NoDavalılarKöyAda ParselTaşınmazın CinsiKamulaştırılacak Alan (m²)
12025/415Ali KarakoçEpçiler
Epçiler		129 ada 69 parsel
129 ada 90 parsel		Tarla
Tarla		743,18 m² mülkiyet hakkı
216,87 m² daimi irtifak
8,77 m² geçici irtifak
53,7 m² mülkiyet hakkı
129,6 m² geçici irtifak
22025/416Mehmet Pamuk, Mustafa PamukEpçiler129 ada 87 parselTarla88,56 m² daimi irtifak
201,59 m² geçici irtifak
32025/417Murat YıldızEpçiler129 ada 88 parselTarla26,33 m² daimi irtifak
59,87 m² geçici irtifak
42025/418Yaşar CeylanEpçiler129 ada 89 parselTarla24,99 m² daimi irtifak
58,84 m² geçici irtifak
52025/419Ali AltınbaşEpçiler129 ada 94 parselTarla147,86 m² daimi irtifak
382,25 m² geçici irtifak
62025/420Hasan Yaman, Ahmet Yaman,Epçiler129 ada 111 parselTarla208,84 m² daimi irtifak
542,59 m² geçici irtifak
72025/421Hasan Yetim, Cavit YetimEpçiler129 ada 112 parselTarla213,43 m² daimi irtifak
524,09 m² geçici irtifak
82025/422İbrahim ŞaldırdakEpçiler129 ada 115 parselTarla97,87 m² daimi irtifak 251,44 m² geçici irtifak
92025/423Muhammet YıldızEpçiler129 ada 116 parselTarla11,06 m² daimi irtifak
102025/424Eray SarıçiçekEpçiler129 ada 461 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu89,2 m² mülkiyet hakkı
112025/425Mehmet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Muhammet Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Fahri Sarıçiçek, Dilber Sarıçiçek, Dilek KesmenEpçiler129 ada 137 parselTarla349,3 m² mülkiyet hakkı
28,13 m² daimi irtifak
66,82 m² geçici irtifak
122025/426Nuriye Gönül, Nadiye Özdil, Mehmet Karakoç, İbrahim Karakoç, Kezban Bacaksız, Ayşe Özdil, Lütfi Sarıçiçek, Hüseyin Sarıçiçek, Halil Karakoç, Muzaffer Altıntop, Bahri Altıntop, Hatice Altıntop, Dilek Kesmen, Dilber Sarıçiçek, Fahri Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Muhammet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Mehmet SarıçiçekEpçiler129 ada 465 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu98,35 m² mülkiyet hakkı
132025/427Mehmet Tokçoban, Süleyman Tokçoban, Hamide Sarıçiçek, Volkan TokçobanEpçiler
Epçiler		129 ada 144 parsel
129 ada 467 parsel		Tarla
Kanal ve İşletme Bakım Yolu		71,68 m² daimi irtifak
801,03 m² geçici irtifak
788,34 m² mülkiyet hakkı
142025/428Mustafa SarıyaprakEpçiler129 ada 415 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu34,85 m² mülkiyet hakkı
152025/429Dilek Kesmen, Dilber Sarıçiçek, Fahri Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Muhammet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Mehmet Sarıçiçek, Lütfi Sarıçiçek, Hüseyin SarıçiçekEpçiler
Epçiler		129 ada 413 parsel
129 ada 136 parsel		Kanal ve İşletme Bakım yolu
Tarla		65,34 m² mülkiyet hakkı
77,37 m² daimi irtifak
201,66 m² geçici irtifak
162025/430Kemal Karakoç, Mehmet KarakoçEpçiler129 ada 154 parselTarla93,16 m² mülkiyet hakkı
172025/431Hasan YetimEpçiler129 ada 446 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu916,51 m² mülkiyet hakkı

#ilangovtr Basın no ILN02309758