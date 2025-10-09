BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/415-431 arası Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Gamze KÜÇÜKAY tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur.21/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2025/415
|Ali Karakoç
|Epçiler
Epçiler
|129 ada 69 parsel
129 ada 90 parsel
|Tarla
Tarla
|743,18 m² mülkiyet hakkı
216,87 m² daimi irtifak
8,77 m² geçici irtifak
53,7 m² mülkiyet hakkı
129,6 m² geçici irtifak
|2
|2025/416
|Mehmet Pamuk, Mustafa Pamuk
|Epçiler
|129 ada 87 parsel
|Tarla
|88,56 m² daimi irtifak
201,59 m² geçici irtifak
|3
|2025/417
|Murat Yıldız
|Epçiler
|129 ada 88 parsel
|Tarla
|26,33 m² daimi irtifak
59,87 m² geçici irtifak
|4
|2025/418
|Yaşar Ceylan
|Epçiler
|129 ada 89 parsel
|Tarla
|24,99 m² daimi irtifak
58,84 m² geçici irtifak
|5
|2025/419
|Ali Altınbaş
|Epçiler
|129 ada 94 parsel
|Tarla
|147,86 m² daimi irtifak
382,25 m² geçici irtifak
|6
|2025/420
|Hasan Yaman, Ahmet Yaman,
|Epçiler
|129 ada 111 parsel
|Tarla
|208,84 m² daimi irtifak
542,59 m² geçici irtifak
|7
|2025/421
|Hasan Yetim, Cavit Yetim
|Epçiler
|129 ada 112 parsel
|Tarla
|213,43 m² daimi irtifak
524,09 m² geçici irtifak
|8
|2025/422
|İbrahim Şaldırdak
|Epçiler
|129 ada 115 parsel
|Tarla
|97,87 m² daimi irtifak 251,44 m² geçici irtifak
|9
|2025/423
|Muhammet Yıldız
|Epçiler
|129 ada 116 parsel
|Tarla
|11,06 m² daimi irtifak
|10
|2025/424
|Eray Sarıçiçek
|Epçiler
|129 ada 461 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|89,2 m² mülkiyet hakkı
|11
|2025/425
|Mehmet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Muhammet Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Fahri Sarıçiçek, Dilber Sarıçiçek, Dilek Kesmen
|Epçiler
|129 ada 137 parsel
|Tarla
|349,3 m² mülkiyet hakkı
28,13 m² daimi irtifak
66,82 m² geçici irtifak
|12
|2025/426
|Nuriye Gönül, Nadiye Özdil, Mehmet Karakoç, İbrahim Karakoç, Kezban Bacaksız, Ayşe Özdil, Lütfi Sarıçiçek, Hüseyin Sarıçiçek, Halil Karakoç, Muzaffer Altıntop, Bahri Altıntop, Hatice Altıntop, Dilek Kesmen, Dilber Sarıçiçek, Fahri Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Muhammet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Mehmet Sarıçiçek
|Epçiler
|129 ada 465 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|98,35 m² mülkiyet hakkı
|13
|2025/427
|Mehmet Tokçoban, Süleyman Tokçoban, Hamide Sarıçiçek, Volkan Tokçoban
|Epçiler
Epçiler
|129 ada 144 parsel
129 ada 467 parsel
|Tarla
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|71,68 m² daimi irtifak
801,03 m² geçici irtifak
788,34 m² mülkiyet hakkı
|14
|2025/428
|Mustafa Sarıyaprak
|Epçiler
|129 ada 415 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|34,85 m² mülkiyet hakkı
|15
|2025/429
|Dilek Kesmen, Dilber Sarıçiçek, Fahri Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Muhammet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Mehmet Sarıçiçek, Lütfi Sarıçiçek, Hüseyin Sarıçiçek
|Epçiler
Epçiler
|129 ada 413 parsel
129 ada 136 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım yolu
Tarla
|65,34 m² mülkiyet hakkı
77,37 m² daimi irtifak
201,66 m² geçici irtifak
|16
|2025/430
|Kemal Karakoç, Mehmet Karakoç
|Epçiler
|129 ada 154 parsel
|Tarla
|93,16 m² mülkiyet hakkı
|17
|2025/431
|Hasan Yetim
|Epçiler
|129 ada 446 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|916,51 m² mülkiyet hakkı
#ilangovtr Basın no ILN02309758