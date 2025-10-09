BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/415-431 arası Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Gamze KÜÇÜKAY tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur.21/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2025/415 Ali Karakoç Epçiler

Epçiler 129 ada 69 parsel

129 ada 90 parsel Tarla

Tarla 743,18 m² mülkiyet hakkı

216,87 m² daimi irtifak

8,77 m² geçici irtifak

53,7 m² mülkiyet hakkı

129,6 m² geçici irtifak 2 2025/416 Mehmet Pamuk, Mustafa Pamuk Epçiler 129 ada 87 parsel Tarla 88,56 m² daimi irtifak

201,59 m² geçici irtifak 3 2025/417 Murat Yıldız Epçiler 129 ada 88 parsel Tarla 26,33 m² daimi irtifak

59,87 m² geçici irtifak 4 2025/418 Yaşar Ceylan Epçiler 129 ada 89 parsel Tarla 24,99 m² daimi irtifak

58,84 m² geçici irtifak 5 2025/419 Ali Altınbaş Epçiler 129 ada 94 parsel Tarla 147,86 m² daimi irtifak

382,25 m² geçici irtifak 6 2025/420 Hasan Yaman, Ahmet Yaman, Epçiler 129 ada 111 parsel Tarla 208,84 m² daimi irtifak

542,59 m² geçici irtifak 7 2025/421 Hasan Yetim, Cavit Yetim Epçiler 129 ada 112 parsel Tarla 213,43 m² daimi irtifak

524,09 m² geçici irtifak 8 2025/422 İbrahim Şaldırdak Epçiler 129 ada 115 parsel Tarla 97,87 m² daimi irtifak 251,44 m² geçici irtifak 9 2025/423 Muhammet Yıldız Epçiler 129 ada 116 parsel Tarla 11,06 m² daimi irtifak 10 2025/424 Eray Sarıçiçek Epçiler 129 ada 461 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 89,2 m² mülkiyet hakkı 11 2025/425 Mehmet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Muhammet Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Fahri Sarıçiçek, Dilber Sarıçiçek, Dilek Kesmen Epçiler 129 ada 137 parsel Tarla 349,3 m² mülkiyet hakkı

28,13 m² daimi irtifak

66,82 m² geçici irtifak 12 2025/426 Nuriye Gönül, Nadiye Özdil, Mehmet Karakoç, İbrahim Karakoç, Kezban Bacaksız, Ayşe Özdil, Lütfi Sarıçiçek, Hüseyin Sarıçiçek, Halil Karakoç, Muzaffer Altıntop, Bahri Altıntop, Hatice Altıntop, Dilek Kesmen, Dilber Sarıçiçek, Fahri Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Muhammet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Mehmet Sarıçiçek Epçiler 129 ada 465 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 98,35 m² mülkiyet hakkı 13 2025/427 Mehmet Tokçoban, Süleyman Tokçoban, Hamide Sarıçiçek, Volkan Tokçoban Epçiler

Epçiler 129 ada 144 parsel

129 ada 467 parsel Tarla

Kanal ve İşletme Bakım Yolu 71,68 m² daimi irtifak

801,03 m² geçici irtifak

788,34 m² mülkiyet hakkı 14 2025/428 Mustafa Sarıyaprak Epçiler 129 ada 415 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 34,85 m² mülkiyet hakkı 15 2025/429 Dilek Kesmen, Dilber Sarıçiçek, Fahri Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Muhammet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Mehmet Sarıçiçek, Lütfi Sarıçiçek, Hüseyin Sarıçiçek Epçiler

Epçiler 129 ada 413 parsel

129 ada 136 parsel Kanal ve İşletme Bakım yolu

Tarla 65,34 m² mülkiyet hakkı

77,37 m² daimi irtifak

201,66 m² geçici irtifak 16 2025/430 Kemal Karakoç, Mehmet Karakoç Epçiler 129 ada 154 parsel Tarla 93,16 m² mülkiyet hakkı 17 2025/431 Hasan Yetim Epçiler 129 ada 446 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 916,51 m² mülkiyet hakkı

#ilangovtr Basın no ILN02309758