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BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 00:00

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/303-304-305-312-332 arası, 334,335,336 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Gamze KÜÇÜKAY tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 04/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra NoEsas NoDavalılarKöyAda ParselTaşınmazın CinsiKamulaştırılacak Alan (m²)
12025/303Hasan Güney,
Hızır İlyas Güney,
Hasan Celal Bayar Güney,Mehmet Güney		Kaşbaşı
Kaşbaşı
Kaşbaşı		105 ada 291 parsel
105 ada 89 parsel
105 ada 85 parsel		Tarla
Tarla
Tarla		125,9 m² Mülkiyet hakkı
186,40 m² Daimi irtifak hakkı
19,39 m² geçici irtifak
742,89 m² mülkiyet hakkı
22025/304Osman Çay, Nigar Çakan, Zekai Çay, Mustafa Çay, Halit Çay, Zeki Çay, Arzu Kayar, Recai Çay, Nurettin Uzunay, Bircan Çay, Zeynep Aksu, Aynur Caner, Şennur Çay, Salim Çay, Müjde Çay, Safiye Çay, Turhan Çay, Cengiz Çay, Cahit Çay, Necla BulutKaşbaşı
Kaşbaşı		105 ada 293 parsel
105 ada 58 parsel		Tarla
Tarla		1030,6 m² Mülkiyet hakkı
213,65 m² mülkiyet hakkı
62,59 m² daimi irtifak hakkı
269,29 m² geçici irtifak hakkı
32025/305Maviye Maden, Erdeniz Maden, Cengiz Maden, Nuray DikyarKaşbaşı105 ada 305 parselTarla143,76 m² daimi irtifak hakkı
401,14 m²geçici irtifak
42025/312Yıldıray Çakoğlu, Hüseyin Çakoğlu, Fatma Çamur, Ayla Ergunbaş, Hasan Çakoğlu, Yaşar Gürol, Sami Gürol, Ali İhsan Gürol, Müzeyyen KaçarTerkehaliller119 ada 107 parselTarla138,71 m² mülkiyet hakkı
295,58 m² daimi irtifak hakkı
768,38 m² geçici irtifak hakkı
52025/313Ünal GökgözTerkehaliller118 ada 12 parselTarla1,94 m² daimi irtifak hakkı
64,52 m² geçici irtifak
62025/314Metin TokgözTerkehaliller102 ada 117 parselTarla445,76 m² mülkiyet hakkı
72025/315Hasan YılmazTerkehaliller102 ada 108 parselTarla453,64 m² Mülkiyet hakkı
82025/316Fehmi GülTerkehaliller118 ada 23 parselTarla1242,60 m² mülkiyet hakkı
92025/317Arif Uzunkök, Şadiye Uzunkök, İsmail Uzunkök, Esra Kızılay, Mustafa Güler, Engin Akbuğday, Hatice Güler, Mustafa Akbuğday, Mehmet Güler, Davut Güler, Hatice Güler, Duğhan Mert Koç, Ceyhun Altunay, Yaşar Altunay, Meziyet Gözde, Yıldıray Anül, Zühre Anül, Seyfi Güler, Selma Akpınar, Ali Rıza Kef, Serkan Güler, Erkan Güler, Erol Güler, Tuncay Güler, Rukiye Güler, Ertan Güler, Rıza Güler, Hatice Ayan, Safiye Ayan, Selda Çalış, Selma Balta, Belma Güler, Fadime Sühennur Güler, Settar Kukuş, Suna Kukuş, Hasan GülerTerkehaliller102 ada 133 parselTarla110,76 m² daimi irtifak hakkı
444,31 m² geçici irtifak hakkı
102025/318Abdurrahman Kaya, Emine Akardere, Ahmet Kaya, Salih YılmazTerkehaliller102 ada 109 parselTarla1062,21m² mülkiyet hakkı
112025/319Fehmi Gül, Nuri GülTerkehaliller118 ada 24 parselTarla269,19 m² mülkiyet hakkı
122025/320Yaşar Tokgöz, Bahar Tokgöz, Nevzat Tokgöz, Bilgin Duran, Hatice Güneş, Nuriye Doğan, Ümmü GeçgenTerkehaliller102 ada 151 parselTarla7,31 m² daimi irtifak hakkı
132025/321Aydoğan Yılmaz, Deniz Yılmaz, Kurtuluş Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Sunay Yılmaz, Neziha Yılmaz, Abdullah YılmazTerkehaliller102 ada 111 parselTarla320,35 m² mülkiyet hakkı
142025/322Mustafa BilginTerkehaliller
Terkehaliller		102 ada 62 parsel
102 ada 60 parsel		Tarla
Tarla		9,53 m² daimi irtifak hakkı
189,02 m² mülkiyet hakkı
26,95 m² daimi irtifak hakkı
116,73 m² geçici irtifak hakkı
152025/323Ahmet AvcıTerkehaliller119 ada 21 parselTarla200,60 m² mülkiyet
162025/324Yaşar Tokgöz, Bahar Tokgöz, Nevzat Tokgöz, Bilgin Duran, Hatice Güneş, Nuriye Doğan, Aydın BayraktarTerkehaliller102 ada 152 parselTarla396,71 m² daimi irtifak
1009,09 m² geçici irtifak
172025/325Ahmet KayaTerkehaliller119 ada 26 parselTarla6,40 m² daimi irtifak hakkı
182025/326Tayfun Güneş, Feride Doğan, Leyla Şimşir, Naciye Bacak, İsmail Güneş, Kazım Güneş, Pakize Dana, Münevver Güneş, Semiha Çil, Zübeyde Dana, Necdet Güneş, Sevgi Dana, Azmi Güneş, Gülbahar Özbay, Hatice Güneş, Bilal Güneş, Ali Güneş, Fatma Deniz, Zehra Karakayış, Selma Uçkan, Sevim Güneş, Ayşe Eryaman, Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali Güneş, Firdevs Güneş, Selahattin GüneşTerkehaliller102 ada 158 parselTarla72,73 m² mülkiyet hakkı
11,27 m² daimi irtifak
1,96 m² geçici irtifak hakkı
192025/327İsmail Özer, Hatice Kaplan, Fatma Kökgöz, Fadime Özer, Gülümser Güney, Ömür-Mehmet Kızı, Mustafa ÖzerTerkehaliller102 ada 64 parselTarla187,51m² mülkiyet hakkı
72,14 m² geçici irtifak hakkı
202025/328Can Arabacı, Canan Arabacı, Sezgin Arabacı, Şadiye Aydınöz, Ahmet Özok, Coşkun Özok, Nilgün Günesen, Bilgin Kaçar, Şenay Ayraç, Aynur Çaylak, Mustafa Kaçar, Hatice Kocaman, Sezgin Kaçar, Zühre Kaçar, Aydın Kaçar, Erol Kaçar, Aysun Soydan, Aysel Gökgöz, Pakize Kaçar, Hüdai Kaçar, Zekai Kaçar, Gülay Ceylan, Hanife Kaçar, Gülşen Güneş, Melek Zengin, Fatma Tokgöz, Nurşen Aldı, Zühre Tacal, Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali Güneş, Azmi Güneş,Terkehaliller119 ada 6 parselTarla370,31 m² mülkiyet hakkı
212025/329Tayfun Güneş, Feride Doğan, Leyla Şimşir, Naciye Bacak, İsmail Güneş, Kazım Güneş, Pakize Dana, Münevver Güneş, Semiha Çil, Zübeyde Dana, Necdet Güneş, Sevgi Dana, Azmi Güneş, Gülbahar Özbay, Hatice Güneş, Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali GüneşTerkehaliller102 ada 159 parselTarla12,63 m² daimi irtifak hakkı
222025/330Hayrullah GökgözTerkehaliller102 ada 65 parselTarla270,89 m² mülkiyet
80,60 m² geçici irtifak hakkı
232025/331Hüseyin ÖzerTerkehaliller119 ada 62 parselTarla291,42 m² mülkiyet hakkı
208,57 m² daimi irtifak
564,88 m² geçici irtifak
242025/332Zekai Mert, Ferda Kökoğlu, Merda Karacan, Mehmet Mert, Faik Mert, Hasan Mert, Nermin Mert, Ümmü Mert, Sefai Mert, Pakize MertTerkehaliller102 ada 164 parselTarla20,07 m² daimi irtifak hakkı
252025/334Rahmi ErdoğanTerkehaliller102 ada 69 parselTarla430,48 m² mülkiyet hakkı
262025/335Bilginler Beton Gübre Kömür İnşaat MalzemeleriTerkehaliller102 ada 169 parselTarla9111,88 m² mülkiyet hakkı
43,84 m² daimi irtifak hakkı
109,84 m² geçici irtifak hakkı
272025/336Ferda Lüle, Semra Nalinci, Erdal Kaçar, Hasan kaçar, Mehmet Kaçar, Rukiye Turgut, Harun Kaçar, Ümmü Güneş, Sabri Kaçar, Hasan Erdoğan, Nursel Erdoğan, Ümmü Özer, Müyesser Cınar, Aysel Okol, Ayfer Gökgöz, Rahmi ErdoğanTerkehaliller102 ada 71 parselTarla405,77 m² mülkiyet hakkı

#ilangovtr Basın no ILN02265796