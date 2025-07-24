BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/303-304-305-312-332 arası, 334,335,336 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Gamze KÜÇÜKAY tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 04/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2025/303
|Hasan Güney,
Hızır İlyas Güney,
Hasan Celal Bayar Güney,Mehmet Güney
|Kaşbaşı
Kaşbaşı
Kaşbaşı
|105 ada 291 parsel
105 ada 89 parsel
105 ada 85 parsel
|Tarla
Tarla
Tarla
|125,9 m² Mülkiyet hakkı
186,40 m² Daimi irtifak hakkı
19,39 m² geçici irtifak
742,89 m² mülkiyet hakkı
|2
|2025/304
|Osman Çay, Nigar Çakan, Zekai Çay, Mustafa Çay, Halit Çay, Zeki Çay, Arzu Kayar, Recai Çay, Nurettin Uzunay, Bircan Çay, Zeynep Aksu, Aynur Caner, Şennur Çay, Salim Çay, Müjde Çay, Safiye Çay, Turhan Çay, Cengiz Çay, Cahit Çay, Necla Bulut
|Kaşbaşı
Kaşbaşı
|105 ada 293 parsel
105 ada 58 parsel
|Tarla
Tarla
|1030,6 m² Mülkiyet hakkı
213,65 m² mülkiyet hakkı
62,59 m² daimi irtifak hakkı
269,29 m² geçici irtifak hakkı
|3
|2025/305
|Maviye Maden, Erdeniz Maden, Cengiz Maden, Nuray Dikyar
|Kaşbaşı
|105 ada 305 parsel
|Tarla
|143,76 m² daimi irtifak hakkı
401,14 m²geçici irtifak
|4
|2025/312
|Yıldıray Çakoğlu, Hüseyin Çakoğlu, Fatma Çamur, Ayla Ergunbaş, Hasan Çakoğlu, Yaşar Gürol, Sami Gürol, Ali İhsan Gürol, Müzeyyen Kaçar
|Terkehaliller
|119 ada 107 parsel
|Tarla
|138,71 m² mülkiyet hakkı
295,58 m² daimi irtifak hakkı
768,38 m² geçici irtifak hakkı
|5
|2025/313
|Ünal Gökgöz
|Terkehaliller
|118 ada 12 parsel
|Tarla
|1,94 m² daimi irtifak hakkı
64,52 m² geçici irtifak
|6
|2025/314
|Metin Tokgöz
|Terkehaliller
|102 ada 117 parsel
|Tarla
|445,76 m² mülkiyet hakkı
|7
|2025/315
|Hasan Yılmaz
|Terkehaliller
|102 ada 108 parsel
|Tarla
|453,64 m² Mülkiyet hakkı
|8
|2025/316
|Fehmi Gül
|Terkehaliller
|118 ada 23 parsel
|Tarla
|1242,60 m² mülkiyet hakkı
|9
|2025/317
|Arif Uzunkök, Şadiye Uzunkök, İsmail Uzunkök, Esra Kızılay, Mustafa Güler, Engin Akbuğday, Hatice Güler, Mustafa Akbuğday, Mehmet Güler, Davut Güler, Hatice Güler, Duğhan Mert Koç, Ceyhun Altunay, Yaşar Altunay, Meziyet Gözde, Yıldıray Anül, Zühre Anül, Seyfi Güler, Selma Akpınar, Ali Rıza Kef, Serkan Güler, Erkan Güler, Erol Güler, Tuncay Güler, Rukiye Güler, Ertan Güler, Rıza Güler, Hatice Ayan, Safiye Ayan, Selda Çalış, Selma Balta, Belma Güler, Fadime Sühennur Güler, Settar Kukuş, Suna Kukuş, Hasan Güler
|Terkehaliller
|102 ada 133 parsel
|Tarla
|110,76 m² daimi irtifak hakkı
444,31 m² geçici irtifak hakkı
|10
|2025/318
|Abdurrahman Kaya, Emine Akardere, Ahmet Kaya, Salih Yılmaz
|Terkehaliller
|102 ada 109 parsel
|Tarla
|1062,21m² mülkiyet hakkı
|11
|2025/319
|Fehmi Gül, Nuri Gül
|Terkehaliller
|118 ada 24 parsel
|Tarla
|269,19 m² mülkiyet hakkı
|12
|2025/320
|Yaşar Tokgöz, Bahar Tokgöz, Nevzat Tokgöz, Bilgin Duran, Hatice Güneş, Nuriye Doğan, Ümmü Geçgen
|Terkehaliller
|102 ada 151 parsel
|Tarla
|7,31 m² daimi irtifak hakkı
|13
|2025/321
|Aydoğan Yılmaz, Deniz Yılmaz, Kurtuluş Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Sunay Yılmaz, Neziha Yılmaz, Abdullah Yılmaz
|Terkehaliller
|102 ada 111 parsel
|Tarla
|320,35 m² mülkiyet hakkı
|14
|2025/322
|Mustafa Bilgin
|Terkehaliller
Terkehaliller
|102 ada 62 parsel
102 ada 60 parsel
|Tarla
Tarla
|9,53 m² daimi irtifak hakkı
189,02 m² mülkiyet hakkı
26,95 m² daimi irtifak hakkı
116,73 m² geçici irtifak hakkı
|15
|2025/323
|Ahmet Avcı
|Terkehaliller
|119 ada 21 parsel
|Tarla
|200,60 m² mülkiyet
|16
|2025/324
|Yaşar Tokgöz, Bahar Tokgöz, Nevzat Tokgöz, Bilgin Duran, Hatice Güneş, Nuriye Doğan, Aydın Bayraktar
|Terkehaliller
|102 ada 152 parsel
|Tarla
|396,71 m² daimi irtifak
1009,09 m² geçici irtifak
|17
|2025/325
|Ahmet Kaya
|Terkehaliller
|119 ada 26 parsel
|Tarla
|6,40 m² daimi irtifak hakkı
|18
|2025/326
|Tayfun Güneş, Feride Doğan, Leyla Şimşir, Naciye Bacak, İsmail Güneş, Kazım Güneş, Pakize Dana, Münevver Güneş, Semiha Çil, Zübeyde Dana, Necdet Güneş, Sevgi Dana, Azmi Güneş, Gülbahar Özbay, Hatice Güneş, Bilal Güneş, Ali Güneş, Fatma Deniz, Zehra Karakayış, Selma Uçkan, Sevim Güneş, Ayşe Eryaman, Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali Güneş, Firdevs Güneş, Selahattin Güneş
|Terkehaliller
|102 ada 158 parsel
|Tarla
|72,73 m² mülkiyet hakkı
11,27 m² daimi irtifak
1,96 m² geçici irtifak hakkı
|19
|2025/327
|İsmail Özer, Hatice Kaplan, Fatma Kökgöz, Fadime Özer, Gülümser Güney, Ömür-Mehmet Kızı, Mustafa Özer
|Terkehaliller
|102 ada 64 parsel
|Tarla
|187,51m² mülkiyet hakkı
72,14 m² geçici irtifak hakkı
|20
|2025/328
|Can Arabacı, Canan Arabacı, Sezgin Arabacı, Şadiye Aydınöz, Ahmet Özok, Coşkun Özok, Nilgün Günesen, Bilgin Kaçar, Şenay Ayraç, Aynur Çaylak, Mustafa Kaçar, Hatice Kocaman, Sezgin Kaçar, Zühre Kaçar, Aydın Kaçar, Erol Kaçar, Aysun Soydan, Aysel Gökgöz, Pakize Kaçar, Hüdai Kaçar, Zekai Kaçar, Gülay Ceylan, Hanife Kaçar, Gülşen Güneş, Melek Zengin, Fatma Tokgöz, Nurşen Aldı, Zühre Tacal, Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali Güneş, Azmi Güneş,
|Terkehaliller
|119 ada 6 parsel
|Tarla
|370,31 m² mülkiyet hakkı
|21
|2025/329
|Tayfun Güneş, Feride Doğan, Leyla Şimşir, Naciye Bacak, İsmail Güneş, Kazım Güneş, Pakize Dana, Münevver Güneş, Semiha Çil, Zübeyde Dana, Necdet Güneş, Sevgi Dana, Azmi Güneş, Gülbahar Özbay, Hatice Güneş, Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali Güneş
|Terkehaliller
|102 ada 159 parsel
|Tarla
|12,63 m² daimi irtifak hakkı
|22
|2025/330
|Hayrullah Gökgöz
|Terkehaliller
|102 ada 65 parsel
|Tarla
|270,89 m² mülkiyet
80,60 m² geçici irtifak hakkı
|23
|2025/331
|Hüseyin Özer
|Terkehaliller
|119 ada 62 parsel
|Tarla
|291,42 m² mülkiyet hakkı
208,57 m² daimi irtifak
564,88 m² geçici irtifak
|24
|2025/332
|Zekai Mert, Ferda Kökoğlu, Merda Karacan, Mehmet Mert, Faik Mert, Hasan Mert, Nermin Mert, Ümmü Mert, Sefai Mert, Pakize Mert
|Terkehaliller
|102 ada 164 parsel
|Tarla
|20,07 m² daimi irtifak hakkı
|25
|2025/334
|Rahmi Erdoğan
|Terkehaliller
|102 ada 69 parsel
|Tarla
|430,48 m² mülkiyet hakkı
|26
|2025/335
|Bilginler Beton Gübre Kömür İnşaat Malzemeleri
|Terkehaliller
|102 ada 169 parsel
|Tarla
|9111,88 m² mülkiyet hakkı
43,84 m² daimi irtifak hakkı
109,84 m² geçici irtifak hakkı
|27
|2025/336
|Ferda Lüle, Semra Nalinci, Erdal Kaçar, Hasan kaçar, Mehmet Kaçar, Rukiye Turgut, Harun Kaçar, Ümmü Güneş, Sabri Kaçar, Hasan Erdoğan, Nursel Erdoğan, Ümmü Özer, Müyesser Cınar, Aysel Okol, Ayfer Gökgöz, Rahmi Erdoğan
|Terkehaliller
|102 ada 71 parsel
|Tarla
|405,77 m² mülkiyet hakkı
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