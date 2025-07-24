BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/303-304-305-312-332 arası, 334,335,336 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Gamze KÜÇÜKAY tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 04/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2025/303 Hasan Güney,

Hızır İlyas Güney,

Hasan Celal Bayar Güney,Mehmet Güney Kaşbaşı

Kaşbaşı

Kaşbaşı 105 ada 291 parsel

105 ada 89 parsel

105 ada 85 parsel Tarla

Tarla

Tarla 125,9 m² Mülkiyet hakkı

186,40 m² Daimi irtifak hakkı

19,39 m² geçici irtifak

742,89 m² mülkiyet hakkı 2 2025/304 Osman Çay, Nigar Çakan, Zekai Çay, Mustafa Çay, Halit Çay, Zeki Çay, Arzu Kayar, Recai Çay, Nurettin Uzunay, Bircan Çay, Zeynep Aksu, Aynur Caner, Şennur Çay, Salim Çay, Müjde Çay, Safiye Çay, Turhan Çay, Cengiz Çay, Cahit Çay, Necla Bulut Kaşbaşı

Kaşbaşı 105 ada 293 parsel

105 ada 58 parsel Tarla

Tarla 1030,6 m² Mülkiyet hakkı

213,65 m² mülkiyet hakkı

62,59 m² daimi irtifak hakkı

269,29 m² geçici irtifak hakkı 3 2025/305 Maviye Maden, Erdeniz Maden, Cengiz Maden, Nuray Dikyar Kaşbaşı 105 ada 305 parsel Tarla 143,76 m² daimi irtifak hakkı

401,14 m²geçici irtifak 4 2025/312 Yıldıray Çakoğlu, Hüseyin Çakoğlu, Fatma Çamur, Ayla Ergunbaş, Hasan Çakoğlu, Yaşar Gürol, Sami Gürol, Ali İhsan Gürol, Müzeyyen Kaçar Terkehaliller 119 ada 107 parsel Tarla 138,71 m² mülkiyet hakkı

295,58 m² daimi irtifak hakkı

768,38 m² geçici irtifak hakkı 5 2025/313 Ünal Gökgöz Terkehaliller 118 ada 12 parsel Tarla 1,94 m² daimi irtifak hakkı

64,52 m² geçici irtifak 6 2025/314 Metin Tokgöz Terkehaliller 102 ada 117 parsel Tarla 445,76 m² mülkiyet hakkı 7 2025/315 Hasan Yılmaz Terkehaliller 102 ada 108 parsel Tarla 453,64 m² Mülkiyet hakkı 8 2025/316 Fehmi Gül Terkehaliller 118 ada 23 parsel Tarla 1242,60 m² mülkiyet hakkı 9 2025/317 Arif Uzunkök, Şadiye Uzunkök, İsmail Uzunkök, Esra Kızılay, Mustafa Güler, Engin Akbuğday, Hatice Güler, Mustafa Akbuğday, Mehmet Güler, Davut Güler, Hatice Güler, Duğhan Mert Koç, Ceyhun Altunay, Yaşar Altunay, Meziyet Gözde, Yıldıray Anül, Zühre Anül, Seyfi Güler, Selma Akpınar, Ali Rıza Kef, Serkan Güler, Erkan Güler, Erol Güler, Tuncay Güler, Rukiye Güler, Ertan Güler, Rıza Güler, Hatice Ayan, Safiye Ayan, Selda Çalış, Selma Balta, Belma Güler, Fadime Sühennur Güler, Settar Kukuş, Suna Kukuş, Hasan Güler Terkehaliller 102 ada 133 parsel Tarla 110,76 m² daimi irtifak hakkı

444,31 m² geçici irtifak hakkı 10 2025/318 Abdurrahman Kaya, Emine Akardere, Ahmet Kaya, Salih Yılmaz Terkehaliller 102 ada 109 parsel Tarla 1062,21m² mülkiyet hakkı 11 2025/319 Fehmi Gül, Nuri Gül Terkehaliller 118 ada 24 parsel Tarla 269,19 m² mülkiyet hakkı 12 2025/320 Yaşar Tokgöz, Bahar Tokgöz, Nevzat Tokgöz, Bilgin Duran, Hatice Güneş, Nuriye Doğan, Ümmü Geçgen Terkehaliller 102 ada 151 parsel Tarla 7,31 m² daimi irtifak hakkı 13 2025/321 Aydoğan Yılmaz, Deniz Yılmaz, Kurtuluş Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Sunay Yılmaz, Neziha Yılmaz, Abdullah Yılmaz Terkehaliller 102 ada 111 parsel Tarla 320,35 m² mülkiyet hakkı 14 2025/322 Mustafa Bilgin Terkehaliller

Terkehaliller 102 ada 62 parsel

102 ada 60 parsel Tarla

Tarla 9,53 m² daimi irtifak hakkı

189,02 m² mülkiyet hakkı

26,95 m² daimi irtifak hakkı

116,73 m² geçici irtifak hakkı 15 2025/323 Ahmet Avcı Terkehaliller 119 ada 21 parsel Tarla 200,60 m² mülkiyet 16 2025/324 Yaşar Tokgöz, Bahar Tokgöz, Nevzat Tokgöz, Bilgin Duran, Hatice Güneş, Nuriye Doğan, Aydın Bayraktar Terkehaliller 102 ada 152 parsel Tarla 396,71 m² daimi irtifak

1009,09 m² geçici irtifak 17 2025/325 Ahmet Kaya Terkehaliller 119 ada 26 parsel Tarla 6,40 m² daimi irtifak hakkı 18 2025/326 Tayfun Güneş, Feride Doğan, Leyla Şimşir, Naciye Bacak, İsmail Güneş, Kazım Güneş, Pakize Dana, Münevver Güneş, Semiha Çil, Zübeyde Dana, Necdet Güneş, Sevgi Dana, Azmi Güneş, Gülbahar Özbay, Hatice Güneş, Bilal Güneş, Ali Güneş, Fatma Deniz, Zehra Karakayış, Selma Uçkan, Sevim Güneş, Ayşe Eryaman, Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali Güneş, Firdevs Güneş, Selahattin Güneş Terkehaliller 102 ada 158 parsel Tarla 72,73 m² mülkiyet hakkı

11,27 m² daimi irtifak

1,96 m² geçici irtifak hakkı 19 2025/327 İsmail Özer, Hatice Kaplan, Fatma Kökgöz, Fadime Özer, Gülümser Güney, Ömür-Mehmet Kızı, Mustafa Özer Terkehaliller 102 ada 64 parsel Tarla 187,51m² mülkiyet hakkı

72,14 m² geçici irtifak hakkı 20 2025/328 Can Arabacı, Canan Arabacı, Sezgin Arabacı, Şadiye Aydınöz, Ahmet Özok, Coşkun Özok, Nilgün Günesen, Bilgin Kaçar, Şenay Ayraç, Aynur Çaylak, Mustafa Kaçar, Hatice Kocaman, Sezgin Kaçar, Zühre Kaçar, Aydın Kaçar, Erol Kaçar, Aysun Soydan, Aysel Gökgöz, Pakize Kaçar, Hüdai Kaçar, Zekai Kaçar, Gülay Ceylan, Hanife Kaçar, Gülşen Güneş, Melek Zengin, Fatma Tokgöz, Nurşen Aldı, Zühre Tacal, Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali Güneş, Azmi Güneş, Terkehaliller 119 ada 6 parsel Tarla 370,31 m² mülkiyet hakkı 21 2025/329 Tayfun Güneş, Feride Doğan, Leyla Şimşir, Naciye Bacak, İsmail Güneş, Kazım Güneş, Pakize Dana, Münevver Güneş, Semiha Çil, Zübeyde Dana, Necdet Güneş, Sevgi Dana, Azmi Güneş, Gülbahar Özbay, Hatice Güneş, Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali Güneş Terkehaliller 102 ada 159 parsel Tarla 12,63 m² daimi irtifak hakkı 22 2025/330 Hayrullah Gökgöz Terkehaliller 102 ada 65 parsel Tarla 270,89 m² mülkiyet

80,60 m² geçici irtifak hakkı 23 2025/331 Hüseyin Özer Terkehaliller 119 ada 62 parsel Tarla 291,42 m² mülkiyet hakkı

208,57 m² daimi irtifak

564,88 m² geçici irtifak 24 2025/332 Zekai Mert, Ferda Kökoğlu, Merda Karacan, Mehmet Mert, Faik Mert, Hasan Mert, Nermin Mert, Ümmü Mert, Sefai Mert, Pakize Mert Terkehaliller 102 ada 164 parsel Tarla 20,07 m² daimi irtifak hakkı 25 2025/334 Rahmi Erdoğan Terkehaliller 102 ada 69 parsel Tarla 430,48 m² mülkiyet hakkı 26 2025/335 Bilginler Beton Gübre Kömür İnşaat Malzemeleri Terkehaliller 102 ada 169 parsel Tarla 9111,88 m² mülkiyet hakkı

43,84 m² daimi irtifak hakkı

109,84 m² geçici irtifak hakkı 27 2025/336 Ferda Lüle, Semra Nalinci, Erdal Kaçar, Hasan kaçar, Mehmet Kaçar, Rukiye Turgut, Harun Kaçar, Ümmü Güneş, Sabri Kaçar, Hasan Erdoğan, Nursel Erdoğan, Ümmü Özer, Müyesser Cınar, Aysel Okol, Ayfer Gökgöz, Rahmi Erdoğan Terkehaliller 102 ada 71 parsel Tarla 405,77 m² mülkiyet hakkı

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