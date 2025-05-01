BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/46-47-48-49-50-51-53-54 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Yasin Aksoy tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 14/04/2025 Dava konusu taşınmazlar Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2025/46 Vasfiye Öncan Tabanözü 104 ada 154 parsel Tarla 1.415,23 m² 2 2025/47 Batuhan Avcı Terkehaliller 119 ada 32 parsel Tarla 5.031,45 m² 3 2025/48 Gülfer Avcı Terkehaliller 119 ada 130 parsel Tarla 3.944,43 m² 4 2025/49 Özge Kayacan, Özgür Bitik, Özlem Fırıncı, Öznur Balıkçı, Zeliha Bitik Okçular 101 ada 88 parsel Yol 1.620,86 m² 5 2025/50 Hasan Sallantı

Mehmet Ayvaz

Semra Gençer

Zühre Ayvaz Kaşbaşı 105 ada 255 parsel Yol 2.709,55 m² 6 2025/51 Hasan Yıldız

Hatice Yuvarlaktaş

Rüştü Yıldız

Yasemin Yıldız Epçilerkadı 101 ada 351 parsel Yol 8.666,50m² 7 2025/53 Ahmet Özer

Emine Özer

Hatice Demiray

Hayrettin Özer

Hüseyin Özer

Zeynep Özer

Zülfiye Gülen Terkehaliller 119 ada 131 parsel Yol 3.644,42 m² 8 2025/54 Ahmet Kahya

İbrahim İnce Okçular 105 ada 136 parsel Yol 316,37m²

#ilangovtr Basın no ILN02215445