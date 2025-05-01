BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/46-47-48-49-50-51-53-54 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Yasin Aksoy tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 14/04/2025 Dava konusu taşınmazlar Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2025/46
|Vasfiye Öncan
|Tabanözü
|104 ada 154 parsel
|Tarla
|1.415,23 m²
|2
|2025/47
|Batuhan Avcı
|Terkehaliller
|119 ada 32 parsel
|Tarla
|5.031,45 m²
|3
|2025/48
|Gülfer Avcı
|Terkehaliller
|119 ada 130 parsel
|Tarla
|3.944,43 m²
|4
|2025/49
|Özge Kayacan, Özgür Bitik, Özlem Fırıncı, Öznur Balıkçı, Zeliha Bitik
|Okçular
|101 ada 88 parsel
|Yol
|1.620,86 m²
|5
|2025/50
|Hasan Sallantı
Mehmet Ayvaz
Semra Gençer
Zühre Ayvaz
|Kaşbaşı
|105 ada 255 parsel
|Yol
|2.709,55 m²
|6
|2025/51
|Hasan Yıldız
Hatice Yuvarlaktaş
Rüştü Yıldız
Yasemin Yıldız
|Epçilerkadı
|101 ada 351 parsel
|Yol
|8.666,50m²
|7
|2025/53
|Ahmet Özer
Emine Özer
Hatice Demiray
Hayrettin Özer
Hüseyin Özer
Zeynep Özer
Zülfiye Gülen
|Terkehaliller
|119 ada 131 parsel
|Yol
|3.644,42 m²
|8
|2025/54
|Ahmet Kahya
İbrahim İnce
|Okçular
|105 ada 136 parsel
|Yol
|316,37m²
#ilangovtr Basın no ILN02215445