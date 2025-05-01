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BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 00:00

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/46-47-48-49-50-51-53-54 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Yasin Aksoy tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 14/04/2025 Dava konusu taşınmazlar Bartın, Merkez

Sıra NoEsas NoDavalılarKöyAda ParselTaşınmazın CinsiKamulaştırılacak Alan (m²)
12025/46Vasfiye ÖncanTabanözü104 ada 154 parselTarla1.415,23 m²
22025/47Batuhan AvcıTerkehaliller119 ada 32 parselTarla5.031,45 m²
32025/48Gülfer AvcıTerkehaliller119 ada 130 parselTarla3.944,43 m²
42025/49Özge Kayacan, Özgür Bitik, Özlem Fırıncı, Öznur Balıkçı, Zeliha BitikOkçular101 ada 88 parselYol1.620,86 m²
52025/50Hasan Sallantı
Mehmet Ayvaz
Semra Gençer
Zühre Ayvaz		Kaşbaşı105 ada 255 parselYol2.709,55 m²
62025/51Hasan Yıldız
Hatice Yuvarlaktaş
Rüştü Yıldız
Yasemin Yıldız		Epçilerkadı101 ada 351 parselYol8.666,50m²
72025/53Ahmet Özer
Emine Özer
Hatice Demiray
Hayrettin Özer
Hüseyin Özer
Zeynep Özer
Zülfiye Gülen		Terkehaliller119 ada 131 parselYol3.644,42 m²
82025/54Ahmet Kahya
İbrahim İnce		Okçular105 ada 136 parselYol316,37m²

#ilangovtr Basın no ILN02215445