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BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 00:00

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/491-492

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Mehmet Gökkaya tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 12/12/2024 Dava konusu taşınmazlar Bartın, Merkez

Sıra NoEsas NoDavalılarKöyAda ParselTaşınmazın CinsiKamulaştırılacak Alan (m²)
12024/491 EsasAynur ZenginAkçamescit125 ada 4 parselYol932,28 m²
22024/492 EsasMustafa KaramanAkçamescit124 ada 29 parsel

Yol251,69 m²
    124 ada 31 parselYol215,98 m²
    124 ada 33 parselYol201,80 m²

 

#ilangovtr Basın no ILN02140757