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BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 00:00

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 30/09/2024 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra NoEsas NoDavalılarKöyAda ParselTaşınmazın CinsiKamulaştırılacak Alan (m²)
12024/437 EsasSettar CanbakışGerişkatırcı114 ada 335 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu427,15m²
22024/438 EsasAbdullah ÖztürkKurtköy123 ada 21 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu13,08 m²
32024/439 EsasAli ÖzçelikGeriş
Geriş		101 ada 226 parsel
101 ada 227 parsel		Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla		393,31 m²
130,05m² geçici irtifak
42024/440
Essa		Selehattin Uzunal,Muzaffer Aktaş, Fahri Uzunal, Zeynep Uzunal, Lütfi Uzunal, Hava Ceylan, Şenel Ceylan, Muradiye Karagöz, Muhittin Ceylan, Ayşe Ceylan, Ali İhsan Ceylan, Sadettin CeylanGeriş
Geriş		101 ada 223 parsel
101 ada 224
parsel		Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		1184,21 m²
589,65 m² geçici irtifak
52024/441 EsasHasan Uzunal, Selehattin Uzunal, Lütfi Uzunal, Hava Ceylan, Şenel Ceylan, Muradiye Karagöz, Muhittin Ceylan, Ayşe Ceylan, Ali İhsan Ceylan, Sadettin CeylanGeriş101 ada 220 parselKanal İşletme ve Bakım Yolu298,03 m²
62024/442 EsasDursun Yalçın, Ahmet Yalçın, Fatma Yalçın, Nurşen Seyhan, Mehmet Yalçın, Nuran BostancıBüyükkıran101 ada 30 parselTarla594,88 m²
72024/443 EsasMustafa Özdemir, Mustafa Özdemir, Ümmü Dağ, Şenel Özdemir, Şeniz Öztürk, Deniz ÖzdemirÇayır
Çayır		112 ada 63 parsel
112 ada 169 parsel		Tarla
Tarla		295,69 m² daimi irtifak
722,61m²geçici irtifak
41,79 m² daimi irtifak
82024/444 EsasHüseyin YürekGerişkatırcı114 ada 329 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu369,51 m²
92024/445Ümmü Dağ, Şenel Özdemir, Şeniz Öztürk, Deniz ÖzdemirÇayır
Çayır
Çayır		112 ada 154parsel
112ada 161 parsel
112 ada 167 parsel		Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım yolu		176,04m²
429,69m²
291,07 m²
102024/446Sabri Demirci, Sami Demirci, Mustafa DemirciÇayır
Çayır
Çayır		102 ada 48 parsel
102 ada 50 parsel
112 ada 141 parsel		Kanal ve İşletme Bakım yolu
Kanal ve İşletme Bakım yolu
Kanal ve İşletme Bakım yolu		326 m²
88,02m²
46,05m²
112024/447Ahmet GüneyGeriş
Geriş		101 ada 196 parsel
101 ada 197 parsel		Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla		319,75 m²
145,77 m² geçici irtifak
122024/448Nazire AyakatikGeriş101 ada 240 parsel
101 ada 241 parsel		Kanal ve İşletme Bakım yolu
Tarla		134,31 m²
418,58 m²
51,87 m² geçici irtifak
132024/449Ahmet ÖztanGerişkatırcı114 ada 332 parselKanal ve İşletme Bakım yolu252,12 m²
142024/450Ali Karataş, Ali Osman KarataşGeriş101 ada 182 parselTarla37,09 m²
152024/451Ahmet Özpamuk, Zeynep Özpamuk, Remzi SoyalıGeriş101 ada 246 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu304,41 m²
162024/452Süleyman Özpamuk, Recep Özpamuk, Rahmi Özpamuk, Kemal ÖzpamukGeriş101 ada 243 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu152,73 m²
172024/453Gerişkatırcı Tüzel KişiliğiGerişkatırcı114 ada 258 parselTarla102,98 m² geçici irtifak
182024/454Ali Osman Karataş
Yaşar Karataş		Gerişkatırcı114 ada 345 parselTarla54,27 m²

#ilangovtr Basın no ILN02102861