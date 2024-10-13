BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 30/09/2024 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2024/437 Esas Settar Canbakış Gerişkatırcı 114 ada 335 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 427,15m² 2 2024/438 Esas Abdullah Öztürk Kurtköy 123 ada 21 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 13,08 m² 3 2024/439 Esas Ali Özçelik Geriş

Geriş 101 ada 226 parsel

101 ada 227 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla 393,31 m²

130,05m² geçici irtifak 4 2024/440

Essa Selehattin Uzunal,Muzaffer Aktaş, Fahri Uzunal, Zeynep Uzunal, Lütfi Uzunal, Hava Ceylan, Şenel Ceylan, Muradiye Karagöz, Muhittin Ceylan, Ayşe Ceylan, Ali İhsan Ceylan, Sadettin Ceylan Geriş

Geriş 101 ada 223 parsel

101 ada 224

parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla 1184,21 m²

589,65 m² geçici irtifak 5 2024/441 Esas Hasan Uzunal, Selehattin Uzunal, Lütfi Uzunal, Hava Ceylan, Şenel Ceylan, Muradiye Karagöz, Muhittin Ceylan, Ayşe Ceylan, Ali İhsan Ceylan, Sadettin Ceylan Geriş 101 ada 220 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 298,03 m² 6 2024/442 Esas Dursun Yalçın, Ahmet Yalçın, Fatma Yalçın, Nurşen Seyhan, Mehmet Yalçın, Nuran Bostancı Büyükkıran 101 ada 30 parsel Tarla 594,88 m² 7 2024/443 Esas Mustafa Özdemir, Mustafa Özdemir, Ümmü Dağ, Şenel Özdemir, Şeniz Öztürk, Deniz Özdemir Çayır

Çayır 112 ada 63 parsel

112 ada 169 parsel Tarla

Tarla 295,69 m² daimi irtifak

722,61m²geçici irtifak

41,79 m² daimi irtifak 8 2024/444 Esas Hüseyin Yürek Gerişkatırcı 114 ada 329 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 369,51 m² 9 2024/445 Ümmü Dağ, Şenel Özdemir, Şeniz Öztürk, Deniz Özdemir Çayır

Çayır

Çayır 112 ada 154parsel

112ada 161 parsel

112 ada 167 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım yolu 176,04m²

429,69m²

291,07 m² 10 2024/446 Sabri Demirci, Sami Demirci, Mustafa Demirci Çayır

Çayır

Çayır 102 ada 48 parsel

102 ada 50 parsel

112 ada 141 parsel Kanal ve İşletme Bakım yolu

Kanal ve İşletme Bakım yolu

Kanal ve İşletme Bakım yolu 326 m²

88,02m²

46,05m² 11 2024/447 Ahmet Güney Geriş

Geriş 101 ada 196 parsel

101 ada 197 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla 319,75 m²

145,77 m² geçici irtifak 12 2024/448 Nazire Ayakatik Geriş 101 ada 240 parsel

101 ada 241 parsel Kanal ve İşletme Bakım yolu

Tarla 134,31 m²

418,58 m²

51,87 m² geçici irtifak 13 2024/449 Ahmet Öztan Gerişkatırcı 114 ada 332 parsel Kanal ve İşletme Bakım yolu 252,12 m² 14 2024/450 Ali Karataş, Ali Osman Karataş Geriş 101 ada 182 parsel Tarla 37,09 m² 15 2024/451 Ahmet Özpamuk, Zeynep Özpamuk, Remzi Soyalı Geriş 101 ada 246 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 304,41 m² 16 2024/452 Süleyman Özpamuk, Recep Özpamuk, Rahmi Özpamuk, Kemal Özpamuk Geriş 101 ada 243 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 152,73 m² 17 2024/453 Gerişkatırcı Tüzel Kişiliği Gerişkatırcı 114 ada 258 parsel Tarla 102,98 m² geçici irtifak 18 2024/454 Ali Osman Karataş

Yaşar Karataş Gerişkatırcı 114 ada 345 parsel Tarla 54,27 m²

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