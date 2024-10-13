BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 30/09/2024 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2024/437 Esas
|Settar Canbakış
|Gerişkatırcı
|114 ada 335 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|427,15m²
|2
|2024/438 Esas
|Abdullah Öztürk
|Kurtköy
|123 ada 21 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|13,08 m²
|3
|2024/439 Esas
|Ali Özçelik
|Geriş
Geriş
|101 ada 226 parsel
101 ada 227 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|393,31 m²
130,05m² geçici irtifak
|4
|2024/440
Essa
|Selehattin Uzunal,Muzaffer Aktaş, Fahri Uzunal, Zeynep Uzunal, Lütfi Uzunal, Hava Ceylan, Şenel Ceylan, Muradiye Karagöz, Muhittin Ceylan, Ayşe Ceylan, Ali İhsan Ceylan, Sadettin Ceylan
|Geriş
Geriş
|101 ada 223 parsel
101 ada 224
parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|1184,21 m²
589,65 m² geçici irtifak
|5
|2024/441 Esas
|Hasan Uzunal, Selehattin Uzunal, Lütfi Uzunal, Hava Ceylan, Şenel Ceylan, Muradiye Karagöz, Muhittin Ceylan, Ayşe Ceylan, Ali İhsan Ceylan, Sadettin Ceylan
|Geriş
|101 ada 220 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
|298,03 m²
|6
|2024/442 Esas
|Dursun Yalçın, Ahmet Yalçın, Fatma Yalçın, Nurşen Seyhan, Mehmet Yalçın, Nuran Bostancı
|Büyükkıran
|101 ada 30 parsel
|Tarla
|594,88 m²
|7
|2024/443 Esas
|Mustafa Özdemir, Mustafa Özdemir, Ümmü Dağ, Şenel Özdemir, Şeniz Öztürk, Deniz Özdemir
|Çayır
Çayır
|112 ada 63 parsel
112 ada 169 parsel
|Tarla
Tarla
|295,69 m² daimi irtifak
722,61m²geçici irtifak
41,79 m² daimi irtifak
|8
|2024/444 Esas
|Hüseyin Yürek
|Gerişkatırcı
|114 ada 329 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|369,51 m²
|9
|2024/445
|Ümmü Dağ, Şenel Özdemir, Şeniz Öztürk, Deniz Özdemir
|Çayır
Çayır
Çayır
|112 ada 154parsel
112ada 161 parsel
112 ada 167 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|176,04m²
429,69m²
291,07 m²
|10
|2024/446
|Sabri Demirci, Sami Demirci, Mustafa Demirci
|Çayır
Çayır
Çayır
|102 ada 48 parsel
102 ada 50 parsel
112 ada 141 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım yolu
Kanal ve İşletme Bakım yolu
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|326 m²
88,02m²
46,05m²
|11
|2024/447
|Ahmet Güney
|Geriş
Geriş
|101 ada 196 parsel
101 ada 197 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|319,75 m²
145,77 m² geçici irtifak
|12
|2024/448
|Nazire Ayakatik
|Geriş
|101 ada 240 parsel
101 ada 241 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım yolu
Tarla
|134,31 m²
418,58 m²
51,87 m² geçici irtifak
|13
|2024/449
|Ahmet Öztan
|Gerişkatırcı
|114 ada 332 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım yolu
|252,12 m²
|14
|2024/450
|Ali Karataş, Ali Osman Karataş
|Geriş
|101 ada 182 parsel
|Tarla
|37,09 m²
|15
|2024/451
|Ahmet Özpamuk, Zeynep Özpamuk, Remzi Soyalı
|Geriş
|101 ada 246 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|304,41 m²
|16
|2024/452
|Süleyman Özpamuk, Recep Özpamuk, Rahmi Özpamuk, Kemal Özpamuk
|Geriş
|101 ada 243 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|152,73 m²
|17
|2024/453
|Gerişkatırcı Tüzel Kişiliği
|Gerişkatırcı
|114 ada 258 parsel
|Tarla
|102,98 m² geçici irtifak
|18
|2024/454
|Ali Osman Karataş
Yaşar Karataş
|Gerişkatırcı
|114 ada 345 parsel
|Tarla
|54,27 m²
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