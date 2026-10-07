BARTIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BARTIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1823 Esas

Bartın 1. Noterliğinin 25/04/2022 tarih 3832 yevmiyenumaralı düzenleme şeklinde vasiyetname ile miras bırakan Kemal Akça; " T.C.sınırları içinde ve Almanya'da hisseli veya müstakil olarak sahibi bulunduğum veya bundan sonra bulunacağım ve aynı zamanda miras yolu ile adıma intikal eden veya intikal edecek olan gayrimenkullerim ile bu gayrimenkullerdeki bilumum hak ve hisselerimin tamamını her birisinin hissesi eşit ve 1/5 nisbetinde olmak üzere 39227101320 T.C.kimlik numaralı Gülcan Bozkurt, 12417044058 T.C.kimlik numaralı Sabahattin Akça, 10890095642 T.C.kimlik numaralı Berkan Akça, 12264049176 T.C.kimlik numaralı Orkan Akça, 12378045392 T.C.kimlik numaralı Sevcan Akça'ya kalmasını son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum"şeklinde beyanda bulunduğu vasiyetnamenin tensiple birlikte açılıp okunduğu anlaşılmakla;

Mahkememizce mirasçı GÜLCAN BOZKURT'un yapılan aramalara rağmen tebliğe elverişli adresinin tespit edilememesi nedeniylevasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle Mirasçı GÜLCAN BOZKURT'a yukarıda bildirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediği hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmanın bırakıldığı 10/12/2026 Günü duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İLANEN tebliğolunur.

#ilangovtr Basın no ILN02563139