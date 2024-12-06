BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/542 Esas

DAVACI: ENGİN ÇAKMAK-10467050340

VEKİLİ: Av. ERHAN ARIKER - [16467-64184-76459]

DAVALILAR : 1- ELİF BAYOĞLU ve diğer davalılar

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında davalılardan SUAT EVRENOS'a tebligat yapılamamış olup tüm araştırmalara rağmen de adresi tespit edilememiş olup, davalıya gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verildiğinden,

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile,

- Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Çınarlı Mahallesi 2176 ada 65 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın UMUMA AÇIK SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2- Satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında taraflara dağıtılmasına,

3- Satışın taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına, (İçtihatı Birleştirme Kararı 27/01/1954 E. 1 K.22 )

4- Satış için görevde bulunan Bandırma Satış Memurluğunun görevlendirilmesine, karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02135755