BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BANDIRMA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/46 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa TURGUT KERMAN tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçesi, İHSANİYE mah/köy 8 Cilt, 371 Aile sıra no 19 sırada nüfusa kayıtlı 03/08/1962 doğumlu 15/08/2019 tarihinde vefat eden müteveffa TURGUT KERMAN'ın hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2023/46 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02088981