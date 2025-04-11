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BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 00:00

(İLAN)

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2. İhaleler 24.04.2025 Perşembe günü saat 14:00’ da Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleden doğacak tüm (karar pulu, harç vb.) masraflar ihaleyi alana aittir.

4. Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini şartname alındı makbuzunu ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

5. Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.

6. İstekli çıkmaması halinde ikinci ihaleleri 30.04.2025 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.                     

SATIŞ İLANI
Sıra NoTürAdres M2Muhammen BedelGeçici TeminatŞartname Bedeli
1ARSALEVENT 2817 Ada 3 Parsel1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Blok nizam, beş (5) kat Konut alanı531,5213.288.000,00-TL398.640,00-TL5.000-TL
2ARSALEVENT 2817 Ada 4 Parsel1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Blok nizam, beş (5) kat Konut alanı532,5815.977.400,00-TL479.322,00-TL5.000-TL

#ilangovtr Basın no ILN02202461