BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 00:00

İLAN
BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/892 Esas
KARAR NO : 2025/1624

Davacılar Oktay TEKİN, Olcay TEKİN aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :
1- Davanın KABULÜ ile,
Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Cilt No:1, Aile Sıra No: 250, Sıra No:2 nüfusuna kayıtlı, Ali ve Hikmet'dan olma, 18/01/1945 doğumlu, 16006597116 TC kimlik numaralı, muris Şennur TEKİN'den intikal eden Ziraat Bankası A.Ş. 2446-17 Eylül Bandırma/BALIKESİR Şubesi 31126148-5012 Hesap No. ve TR28 0001 0024 4631 1261 4850 12 IBAN No.lu hesabında bulunan para üzerindeki EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN, Bandırma 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/411 Esas, 2025/450 Karar sayılı mirasçılık belgesi esas alınarak 3 pay kabul edilmek suretiyle;
1 payın Mehmet ve Şennur 'dan olma 19/07/1969 doğumlu 16003597270 T.C. nolu Oktay TEKİN 'e,
1 payın Mehmet ve Şennur 'dan olma 30/03/1964 doğumlu 16000597334 T.C. nolu Olcay TEKİN 'e,
1 payın Mehmet ve Şennur 'dan olma 04/05/1965 doğumlu 16621772776 T.C. nolu Tuncay TEKİN 'e ait olacak şekilde PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE, karar verilmiştir.
İlan olunur. 10/02/2026

 

