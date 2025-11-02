BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

BANDIRMA

2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/19 Esas

KARAR NO : 2025/309

Mahkememizin 27/02/2025 tarih ve 2024/19 Esas, 2025/309 Karar sayılı ilamı ile verilen hüküm davalı Angele Zerrin ERDOĞDU ile Olga ERDOĞDU'ya tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden;

HÜKÜM :

1- Vasiyet eden Rize ili, İyidere ilçesi, Fethiye Mahallesi Cilt No:77, Hane No:4'de nüfusa kayıtlı 13565842510 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Kurum ERDOĞDU'nun vefatından önce Bandırma 4. Noterliğinin 01.07.2019 tarih 2632 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin Türk Medeni Kanunu'nun 596.ve müteakip maddeleri gereğince AÇILDIĞININ ve OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2- Dava niteliği gereği harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3- Karadan bir suretin resen mirasçılara tebliğine,

4- Lehine vasiyet yapılan Angele Zerrin ERDOĞDU'nun adres tespiti yapılarak tebliğine karar verilmiştir.

İlan olunur. 22/10/2025

