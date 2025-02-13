BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/18 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Mehmet SUR tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Adana ili, Merkez ilçesi, Beşocak mah/köy, 5 Cilt, 4 Aile sıra no, 15 sırada nüfusa kayıtlı, Kasım ve Rahime oğlu, 01/05/1959 dogumlu,21196047808 T.C. kimlik numaralı 31.12.2022 tarihinde vefat eden müteveffa Mehmet SUR hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2024/18 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02172455