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BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 00:00

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T.C. BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/24 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Ayşe KABAK tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; BALIKESİR ili, GÖNEN ilçesi, SEBEPLİ mah/köy, 84 Cilt, 109 Aile sıra no, 57 sırada nüfusa kayıtlı, HALİL ve MÜRVET oğlu/kızı, 01/07/1954 dogumlu, 23743360750 T.C. kimlik numaralı 06.05.2021 tarihinde vefat eden müteveffa Ayşe KABAK hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2024/24 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02172462