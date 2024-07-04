BANDIRMA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

(Bilirkişi Raporudur)

DOSYA NO : 2014-172 Talimat (Ankara 5. Genel İcra Dairesi 2023/88425)

ALACAKLI : Esat Makine Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd.Şti. Esat Murat SİLSÜPÜR

BORÇLU :Haldun BİLGİÇ, Kamil BİLGİÇ, Maldun BİLGİÇ

12/12/2023 tarihinde yapılan keşifte, gayrimenkul kıymet takdiri yapmak için resen bilirkişisi olarak görevlendirildiğimizden, doysa muhteviyatında bulunan taşınmazlar gezilerek ilgili kadastro paftaları söz konusu parsele uygulanmış, aynen uyduğu tespit edilmiş olup üzerindeki muhtesatıyla beraber aşağıda değerlendirilmiştir.

BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ, ESKİ ZİRAATLI MAHALLESİ

137 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZ

1)TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Kıymet takdirine konu taşınmaz Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Eski Ziraatlı Mahallesi Mezarlık altı mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmazın tapu kaydındaki vasfı “Tarla” olup, taşınmaz 11.750,00m2 büyüklüğündedir. Abdullah oğlu Kamil BİLGİÇ adına “2/3” hisse payı ile tapuda kayıtlıdır. 14/09/2006 tarih ve 7811 numarası ile satış işleminden edinilmiştir. Taşınmaz üzerinde muhtelif icrai haciz şerhleri vardır.

2) TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoktur. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni imar planında tarım alanında kalmaktadır.

3) TAŞINMAZIN DEĞERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: Taşınmaz kuru tarım arazisi niteliğindedir. Mahalle yerleşim sınırına yakın konumda olup, mahalle merkezine yaklaşık 300metre mesafededir. Kadastral yola cephesi yoktur. En yakın kadastral yola mesafesi 60 metredir. Taşınmazın eğimi yaklaşık %8-10 dur. Taşınmaz orta-derin toprak yapısındadır. Keşif tarihinde üzerinde tarımsal ekiliş yoktur. Kuru tarım ürünleri (arpa, buğday, ayçiçeği, kanola, kıraç kavunu) yetiştiriciliğine uygundur. Taşınmazın güneyi kuru dere, diğer yönleri şahıs arazileri ile çevrilidir. Taşınmaz dikdörtgen şeklindedir. Taşınmaz içinde bir adet beton elektrik direği mevcuttur. Taşınmaz üzerinde değer arttırıcı yapı, ağaç vb. unsur yoktur.

4) TAŞINMAZIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ

Taşınmazın değeri belirlenirken taşınmazın bulunduğu bölgede yaptığımız piyasa fiyat araştırması ve internet satış fiyatları göz önüne alınmıştır. Taşınmazın konumu, topografik durumu, üzerinde yetiştiriciliği yapılabilecek ürün deseni, arz talep durumu, bölgenin cazibe durumu, yerleşim yerine mesafesi dikkate alınmıştır. Buna göre taşınmazın değeri taşınmazın tüm özellikleri dikkate alınarak 250,00TL/m2 olarak belirlenmiştir.

Taşınmazın toplam değeri,11.750,00m2X250,00TL/m2=2.937.500,00TL olarak hesaplanmıştır.

Kamil BİLGİÇ’ in hisse payı “2/3” olduğundan, hissesine düşen değeri de 2.937.500TLX2/3=1.958.333,33TL’ dir.

SONUÇ:

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Eski ziraatlı Mahallesi Mezarlık altı mevkiinde bulunan 137 parsel numaralı taşınmazın keşif tarihi itibarı ile değeri 2.937.500,00TL olarak hesaplanmış olup Kamil BİLGİÇ’ in “2/3” hissesine düşen değeri de 1.958.333,33TL’dir. Tarafımızca tanzim edilerek imzalanan bu rapor Müdürlüğünüzün takdirlerine arz olunur.

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