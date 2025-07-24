BANDIRMA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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BANDIRMA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/300 Esas

KARAR NO : 2024/2153

Davacı BELİNAY AKAR aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 14/12/2024tarih ve 2024/300 Esas, 2024/2153 Karar sayılı ilamına istinaden ;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile,

Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Yeni Yenice Mahallesi 1797 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın UMUMA AÇIK SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

Satış bedelinin dosya arasında yer alan Gönen Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/1453 Esas 2023/1307 Karar sayılı ve Gönen Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/244 Esas 2024/266 Karar sayılı veraset ilamlarındaki payları oranında taraflara dağıtılmasına karar verilmiştir. 24/06/2025

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