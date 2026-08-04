BALIKESİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BALIKESİR

İCRA DAİRESİ

2025/25216 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25216 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Karesi İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, Hürriyet Sokağı Mevkii, 8220 Ada, 10 Parsel, 4+çatı arası 10 nolu dubleks mesken

Adresi : Atatürk Mah. 8220 Ada 10 Parselde Kayıtlı 4.+Çatı Arası Kat 10 Nolu Karesi / Balıkesir

Yüzölçümü : 46,97 m2

Arsa Payı : 50/478

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planında, Blok Nizam Beş Kat (BL-5) ?Konut Alanı? tanımlıdır. Kuzey ön bahçe yapı yaklaşma mesafesi üç buçuk (3,5) metre, Batı ön bahçe yapı yaklaşma mesafesi beş (5) metre, yan bahçe yapı yaklaşma mesafesi üç (3) metre, Taks:0.40 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 18.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:58

Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:58

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:58

31/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02524079