BALIKESİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BALIKESİR

İCRA DAİRESİ

2022/235 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/235 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, GÖKKÖY Mahalle/Köy, 193 Ada, 6 Parsel, Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi Gökköy mah. 193 ada 6 parselde kain 25.516,42 m² alana sahip fabrika, fabrika binası ve müştemilatlar bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 25.516,42 m2

4562 sayılı OSB Kanunu'nun 15. Maddesinin 3. Fıkrasına " OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu

nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların

icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin

kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir.

Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir."

OSB yönetmeliğinin 61.maddesi 8. Bendine göre; ''OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara, gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketine veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir hükmü gereğince TAŞINMAZIN SATIŞINA KATILACAKLARIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEN UYGUNLUK BELGESİ ALMADAN TESCİL VE TESLİMİ YAPILAMAYACAKTIR.

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Gökköy Mahallesi 193 ada 6 no'lu parsel Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yetki ve sorumluluğu alanında kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile üst ölçekli plan uygulama yetki ve sorumluluğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesine aittir.

Kıymeti : 388.777.896,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:50

07/10/2025

(İİK m.114 ve m.126) e-imzalıdır.

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02309373