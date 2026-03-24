BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale usulü, ihale tarihi, saati ve satış şartları belirtilen Savaştepe İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 802 ada 9 parsel olarak kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1- İdarenin Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a) Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/ BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası: Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320

c) Elektronik Posta Adresi: emlakistimlak@balıkesir.bel.tr

2- İhale Konusu Taşınmaz

a) Niteliği, türü ve miktarı: Aşağıdaki tabloda belirtilen Altında Üç Dükkanı Bulunan Üç Katlı Kargir Bina vasfındaki taşınmazın satışı

b) Yerleri: Savaştepe İlçesi

3- İhalenin

a) Yapılacağı Salon : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati :04.2026 Çarşamba Günü Saat: 14:00’ de

İhale saatinde gecikme yaşanması halinde (önceki ihalenin uzaması vb.) tabloda belirtilen sıraya göre ihaleler yapılacaktır.

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından 2026 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı

e) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

f) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

ı) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

İstenilen belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce tasdiklenenin veya İdarenin yetkili personelleri tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhli suretinin veya 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” kapsamında düzenlenmiş olarak dosyada sunulması gerekmektedir.

5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 2.000,00-TL ( İki Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6- Başvuru dosyaları 08.04.2026 Çarşamba günü saat: 12:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler ve Tahsisler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8- Taşınmazın satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

9-Taşınmazın Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.

10- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

SIRA NO İLÇESİ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ

(M²) VASFI ADRESİ İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI MUAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE USULÜ 1 Savaştepe 802 9 105,15 m2 Altında Üç Dükkanı Bulunan Üç Katlı Kargir Bina Cumhuriyet Mahallesi Bitişik Nizam 5 Katlı TİCK (Ticaret+Konut) Alanı 8.850.000,00-TL 265.500,00-TL 08.04.2026 14:00 45. Madde

Naki ÇETİN

Genel Sekreter

#ilangovtr Basın no ILN02421772