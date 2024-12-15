BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale usulü, ihale tarihi, saati ve satış şartları belirtilen Karesi ve Altıeylül İlçelerinde bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesine göre şartname esasları dahilinde satış ihaleleri yapılacaktır.,

1-İdarenin Adı: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a)Adresi: Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/ BALIKESİR

b)Telefon ve Faks Numarası: Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320

c)Elektronik Posta Adresi: emlakistimlak@balıkesir.bel.tr



2-İhale Konusu Taşınmaz

a)Niteliği, türü ve miktarı: Aşağıdaki tabloda belirtilen Arsa vasfındaki taşınmazların satışı

b)Yerleri:Karesi ve Altıeylül İlçeleri

3-İhalenin

a) Yapılacağı Salon: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati: Aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere 03.01.2025 Cuma tarihinde tabloda belirtilen sıra ve saatte ihaleleri yapılacaktır.

İhale saatinde gecikme yaşanması halinde (önceki ihalenin uzaması vb.) tabloda belirtilen sıraya göre ihaleler yapılacaktır.

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2024 veya 2025 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı

e) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

f) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

g) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

i) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

j) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (e), (f),(g) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

k)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

İstenilen belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce tasdiklenenin veya İdarenin yetkili personelleri tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhli suretinin veya 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” kapsamında düzenlenmiş olarak dosyada sunulması gerekmektedir.

5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 2.000,00-TL ( İki Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6- Başvuru dosyaları 03.01.2025 Cuma günü saat: 12:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler ve Tahsisler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, ihale ilan bedeli ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8- Taşınmazların satış bedellerinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin en az % 40’ı peşin, kalanı 2 eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 1’er ay (30 gün) arayla olmak üzere de ödenebilir. Taksitli satış olması halinde de satış bedelinin kalan meblasına 06.12.2024 tarihinde yürürlükteki 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112. Maddesi kapsamında uygulanmakta olan gecikme faizi oranı baz alınarak vade farkı uygulanacak olup, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir.

9-Taşınmazların Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.

10- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.



İHALE İLANINA AİT TABLO S.NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) VASFI İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL

(TL) GEÇİCİ

TEMİNAT BEDELİ

(TL) İHALE

TARİHİ İHALE SAATİ İHALE

USULÜ 1 KARESİ YENİMAHALLE 14127 4 7.548,83 FABRİKA BİNASI

İDARİ BİNA SOSYAL HİZMETLER BİNASI VE DEPO BULUNAN ARSA TİCARET (T1) TAKS:0,60 E:1,60 YENÇOK:18,50 107.761.000,00-TL 3.232.830,00-TL 03.01.2025 14:20 35/a 2 KARESİ YENİMAHALLE 14142 1 9.345,53 ARSA TİCARET (T1) TAKS:0,60 E:1,60 YENÇOK:51,50 169.271.000,00-TL 5.078.130,00-TL 03.01.2025 14:28 35/a 3 KARESİ 2. SAKARYA 13977 1 4.080,67 ARSA GELİŞME KONUT ALANI TAKS:0,60 E:1,70

YENÇOK:51,50 25.291.000,00-TL 758.730,00-TL 03.01.2025 14:36 35/a 4 KARESİ 2. SAKARYA 13977 2 2.549,22 ARSA TİCARET + KONUT ALANI (TİCK) TAKS:0,60

E:2,30 YENÇOK:51,50 16.421.000,00-TL 492.630,00-TL 03.01.2025 14:44 35/a 5 KARESİ 2. SAKARYA 13977 3 2.500,00 ARSA TİCARET + KONUT ALANI (TİCK) TAKS:0,60

E:2,30 YENÇOK:51,50 16.030.000,00-TL 480.900,00-TL 03.01.2025 14:52 35/a 6 KARESİ 2. SAKARYA 13989 1 8.069,39 ARSA GELİŞME KONUT ALANI TAKS:0,60 E:1,70

YENÇOK:51,50 52.632.000,00-TL 1.578.960,00-TL 03.01.2025 15:00 35/a 7 ALTIEYLÜL GAZİOSMANPAŞA 14176 6 460,91 ARSA TİCARET + KONUT ALANI (TİCK)

AYRIK NİZAM + 3 KAT

SERBEST/1,15 YAPILAŞMA KOŞULLU 4.297.000,00-TL 128.910,00-TL 03.01.2025 15:08 45. madde 8 ALTIEYLÜL ORTAMANDIRA 186 1 844,08 ARSA KÜÇÜK SANAYİ ALANI (KSA)

E:1,30 YENÇOK:9,50

(EKSİK İMAR PARSELİ) 2.306.000,00-TL 69.180,00-TL 03.01.2025 15:16 45. madde 9 ALTIEYLÜL ORTAMANDIRA 187 1 3.566,09 ARSA KÜÇÜK SANAYİ ALANI (KSA)

E:1,30 YENÇOK:9,50

(EKSİK İMAR PARSELİ) 9.652.000,00-TL 289.560,00-TL 03.01.2025 15:24 35/a 10 ALTIEYLÜL ORTAMANDIRA 188 1 3.239,81 ARSA KÜÇÜK SANAYİ ALANI (KSA)

E:1,30 YENÇOK:9,50 9.589.000,00-TL 287.670,00-TL 03.01.2025 15:32 45. madde 11 ALTIEYLÜL ORTAMANDIRA 189 1 4.326,97 ARSA KÜÇÜK SANAYİ ALANI (KSA)

E:1,30 YENÇOK:9,50 12.964.000,00-TL 388.920,00-TL 03.01.2025 15.40 35/a 12 ALTIEYLÜL ORTAMANDIRA 282 1 4.550,51 ARSA KÜÇÜK SANAYİ ALANI (KSA)

E:1,30 YENÇOK:9,50 14.600.000,00-TL 438.000,00-TL 03.01.2025 15.48 35/a 13 ALTIEYLÜL ORTAMANDIRA 283 1 2.834,74 ARSA KÜÇÜK SANAYİ ALANI (KSA)

E:1,30 YENÇOK:9,50 9.140.000,00-TL 274.200,00-TL 03.01.2025 15.56 45. madde 14 ALTIEYLÜL ORTAMANDIRA 284 1 2.801,50 ARSA KÜÇÜK SANAYİ ALANI (KSA)

E:1,30 YENÇOK:9,50 9.083.000,00-TL 272.490,00-TL 03.01.2025 16.04 45. madde 15 ALTIEYLÜL ORTAMANDIRA 285 1 3.142,18 ARSA KÜÇÜK SANAYİ ALANI (KSA)

E:1,30 YENÇOK:9,50 10.046.000,00-TL 301.380,00-TL 03.01.2025 16:12 35/a 16 ALTIEYLÜL ORTAMANDIRA 286 1 3.252,79 ARSA KÜÇÜK SANAYİ ALANI (KSA)

E:1,30 YENÇOK:9,50 10.112.000,00-TL 303.360,00-TL 03.01.2025 16:20 35/a 17 ALTIEYLÜL ORTAMANDIRA 338 3 8.024,00 ARSA KÜÇÜK SANAYİ ALANI (KSA)

E:1,30 YENÇOK:9,50 26.644.000,00-TL 799.320,00-TL 03.01.2025 16:28 35/a 18 ALTIEYLÜL ORTAMANDIRA 340 1 4.810,22 ARSA KÜÇÜK SANAYİ ALANI (KSA)

E:1,30 YENÇOK:9,50 16.279.000,00-TL 488.370,00-TL 03.01.2025 16:36 35/a 19 KARESİ KUVAYİ MİLLİYE 12389 1 404,93 ARSA AYRIK NİZAM + 2 KATLI KONUT ALANI 0,25/0,50 YAPILAŞMA KOŞULLU 1.585.000,00-TL 47.550,00-TL 03.01.2025 16:44 45. madde 20 KARESİ KUVAYİ MİLLİYE 12389 3 410,89 ARSA AYRIK NİZAM + 2 KATLI KONUT ALANI 0,25/0,50 YAPILAŞMA KOŞULLU 1.609.000,00-TL 48.270,00-TL 03.01.2025 16:52 45. madde 21 KARESİ KUVAYİ MİLLİYE 12389 14 398,47 ARSA AYRIK NİZAM + 2 KATLI KONUT ALANI 0,25/0,50 YAPILAŞMA KOŞULLU 1.560.000,00-TL 46.800,00-TL 03.01.2025 17:00 45. madde 22 KARESİ KUVAYİ MİLLİYE 12390 2 395,28 ARSA AYRIK NİZAM + 2 KATLI KONUT ALANI 0,25/0,50 YAPILAŞMA KOŞULLU 1.547.000,00-TL 46.410,00-TL 03.01.2025 17:08 45. madde 23 KARESİ KUVAYİ MİLLİYE 12390 3 395,91 ARSA AYRIK NİZAM + 2 KATLI KONUT ALANI 0,25/0,50 YAPILAŞMA KOŞULLU 1.550.000,00-TL 46.500,00-TL 03.01.2025 17:16 45. madde

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