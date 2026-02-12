BALIKESİR 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BALIKESİR

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/673

KARAR NO :2025/570

İLAN

"Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan sanık Alandar AFANDIYEVA hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda, sanığın 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince "BERAATİNE" dair 10.07.2025 tarihinde karar verildiği, bu karara yönelik olarak katılanlar Hülya ÇİMEN ve Hüveyla ŞEHİRLİ'nin vekilleri Av.Hande ŞEHİRLİ GEZGİN'in 29/07/2025 tarihli dilekçesiyle sanığın cezalandırılması istemiyle sanık aleyhine İstinaf Başvuru Dilekçesi sunduğu, Gurban ve Labude kızı, 05.02.1965 Azerbaycan doğumlu, sanık Alandar AFANDIYEVA'nın dosyada tebligata yarar açık adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kararın ve aleyhindeki istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca yurt genelinde yayın yapan bir gazetede, genel internet haber sitelerinin birinde ve genel kategori (yurt dışı) internet haber sitelerinin birinde ilanen tebliğine,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yoluna başvurma hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02399488