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BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 00:00

İLAN
T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/230 Esas

DAVALILAR : 1- MEBRÜKE TÜRKYOLU 166******20
2-MUHAMMET FATİH GÜLEN 435******98
3-AMMAR GÜLEN 435******54

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Daha önce belirtilen adresinize ve bilinen diğer adreslerinize çıkarılan tebligatlar adresinizden ayrıldığınız/adreste tanınmadığınız gerekçesiyle yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Ön İnceleme Tensip Tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ön İnceleme Duruşması 25/11/2026 günü saat 10:00'da mahkememiz duruşma salonunda yapılacak olup ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02493637