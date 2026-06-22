BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/230 Esas

DAVALILAR : 1- MEBRÜKE TÜRKYOLU 166******20

2-MUHAMMET FATİH GÜLEN 435******98

3-AMMAR GÜLEN 435******54

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Daha önce belirtilen adresinize ve bilinen diğer adreslerinize çıkarılan tebligatlar adresinizden ayrıldığınız/adreste tanınmadığınız gerekçesiyle yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Ön İnceleme Tensip Tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ön İnceleme Duruşması 25/11/2026 günü saat 10:00'da mahkememiz duruşma salonunda yapılacak olup ilanen tebliğ olunur.

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