BALIKESİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

T.C. BALIKESİR 3. SULH HUKUK

MAHKEMESİNDEN

096/02/2026

ESAS NO : 2023/1385 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle;

Davalı Elçin Tüzel'in (Manisa ili Akhisar ilçesi Reşatbey mah./köyü nüf. Kayıtlı. İsmail Hakkı ve Yüksel kızı, 15/08/1990 Bornova doğumlu, 49912469284 T.C. Kimlik numaralı ) mahkememizce yapılan araştırmada tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davacı Mustafa Manyaslı vekili, davalıların Balıkesir ili, Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme mahallesi 10250 ada 20 parsel sayılı taşınmazda malik sıfatıyla hissedar oldukları gibi iştirak halinde mülkiyet olmasından dolayı gerek taşınmaza ilişkin vergilerin ödenmesi gerek paylar üzerinde bireysel tasarruf imkanının olmadığı gibi bir araya gelip çözüm bulmalarının da mümkün olmadığını, mülkiyet hakkının kullanılabilmesi, kendi payı üzerinde tasarrufta bulunabilmek için iştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiş olup,

Mahkememiz duruşması 07/09/2026 günü saat 09:40'da Balıkesir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olup, "İHTAR/ Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HMK 644 maddesi gereğince el birliği mülkiyetin devamını haklı kılacak itir4azlarınızı bildirmeniz veya mirasçılardan biri tarafından belirtilen süre içerisinde paylaştırma davası açılmadığı takdirde dava konusu taşınmaz mal/taşınır mal el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürüleceği, mahkememiz duruşma gününün 07/09/2026 günü saat 09:40 olduğu tarafınıza TEBLİĞ ve İHTAR olunur." hususları HMK.'nun ve Tebligat Kanunu' nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı ELÇİN TÜZEL'e tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02399030