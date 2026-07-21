BALIKESİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BALIKESİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1554 Esas

DAVALILAR : 1- NURTEN ASLAN - 27274260404 T.C

16 RUE DE CHATEAU LIVRY GARGAN 93190 /FRANSA

2- OSMAN ASLAN - 27307259320 T.C

8 ALLEE GEORGES BİZET 95870 BEZONS / FRANSA CUMHURİYETİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davalılar Nurten ASLAN ve Osman ASLAN'a yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılamamış ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/1554 esas sayılı dosyanın 24/11/2026 günü saat:10:10'da duruşma yapılacağı ve "Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerine gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgeler için gerekli açıklamayı yapmaları, bu hususları verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde O DELİLE DAYANMAKTAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAKLARININ İHTAR olunur." hususları HMK'nun ve Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince davalılar Nurten ASLAN ve Osman ASLAN'a İLANEN TEBLİĞ olunur. 14/07/2026

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