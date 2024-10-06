BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/632

DAVALI : HATİCE ÇAKIRCA , TC No: 156*****824, Şerif kızı, 1947 d.lu.



Mahkememizde görülmekte olan İpoteğin Kaldırılması davası nedeniyle;



Yukarıda kimliği yazılı davalının mahkememizce yapılan araştırmada tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden davacılar vekili tarafından açılan Balıkesir ili Karesi İlçesi 1.Sakarya Mahallesi, 12217 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde tesis edilen 750.000,00 TL bedelli ipoteğin kaldırılması talebiyle açılan davada ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;



Yukarıda kimlikleri yazılı davalılara; Dilekçenin tebliğinden itibaren HMK'nun 122,126,127 ve 129. maddeleri uyarınca davaya cevaplarınız ile varsa usulü itirazlarınızı ve delillerinizi 2 haftalık kesin mehil içerisinde bildirmeniz,aksi halde dava dilekçesindeki vakıaları inkar etmiş, ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız hususu iledava dilekçesi tebliğine,



Ön inceleme duruşma tarihi olan 19/12/2024 günü saat 11:25'de duruşmada hazır bulunmanız 6100 sayılı HMK'nın 139. maddesi uyarınca duruşmada hazır bulunmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmanın gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacağı, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği hususu duruşma günü tebliğine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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