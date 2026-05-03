İLAN

T.C.

BALIKESİR

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2025/1369 Esas

Davalı: MESUT KORMALI- Neriman ve Hamdi oğlu, 09/09/1979 doğumlu

1-Davanın KABULÜNE,

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Paşaalanı Mahallesi, 9355 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetin;

- 28450219810 T.C. Kimlik numaralı Satriye ALBECER'e 15960/447720 pay,

- 15718620976 T.C kimlik numaralı Mustafa TÜMER'e 15960/447720 pay,

- 30778136892 T.C Kimlik numaralı İsmail ÖNCÜ'ye 7980/447720 pay,

- 30772137000 T.C Kimlik numaralı Zeki ÖNCÜ' ye 7980/447720 pay,

- 22006592938 T.C Kimlik numaralı İsmet BARAKLARLI' ya 15960/447720 pay,

- 44335693704 T.C Kimlik numaralı Şükran KORMALI' ya 3192/447720 pay,

- 38071042780 T.C Kimlik numaralı Rahmi KORALI' ya 3192/447720 pay,

- 27076238410 T.C Kimlik numaralı Kıymet CAN' a 3192/447720 pay,

- 21835558030 T.C Kimlik numaralı Nejla MENTEŞ'e 3192/447720 pay,

- 38068042854 T.C Kimlik numaralı Neriman KORMALI'ya798/447720 pay,

- 38065042918 T.C Kimlik numaralı Mustafa KORMALI' ya 399/447720 pay,

- 38062043062 T.C Kimlik numaralı Mesut KORMALI' ya 399/447720 pay,

- 38059043136 T.C Kimlik numaralı Cüneyt KORMALI' ya 399/447720 pay,

- 38056043290 T.C Kimlik numaralı Ahmet KORMALI' ya 399/447720 pay,

- 38053043354 T.C Kimlik numaralı Emre KORMALI' ya 399/447720 pay,

- 38050043418 T.C Kimlik numaralı Esra DAĞLAR' a399/447720 pay,

- 23959369400 T.C Kimlik numaralı Şevkiye ÖZATEŞ' e15960/447720 pay,

- 16531617594 T.C Kimlik numaralı Rüstem BARAKLARLI'ya 15960/447720 pay,

İsabet edecek şekilde PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE karar verilmiş olup,

Davalıya tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamadığından, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin davalıya İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR. 27/04/2026

