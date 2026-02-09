BALIKESİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BALIKESİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

05/02/2026

ESAS NO : 2023/806 Esas

Davacı Balıkesir Merkez Yoğurtçu İlim Kültür ve Eğitime Hizmet Derneği tarafından davalılar Noyan AKIŞ vd. aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Balıkesir İli Karesi İlçesi Hacı İsmail Mahallesi 7944 Ada 15 parselde kayıtlı taşınmazın ortaklığının satış suretiyle giderilmesi talep edildiğinden, davalı Noyan AKIŞ'a (Zeki oğlu 1992 doğumlu) ulaşılamamış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

"Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK.nun 129. maddesindeki unsurları içerir dilekçe ile davaya cevaplarını ve usuli itirazlarını davacı sayısı kadar suretlerini mahkemeye ibraz edebileceği, davalının HMK.nın 319. Maddesi uyarınca 2 haftalık kesin süre de cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirilmezse ilk itirazdan vazgeçmiş sayılacağınız, Mahkememiz duruşma gününün 14/04/2026 günü saat 09:35 olduğu tarafınıza TEBLİĞ ve İHTAR olunur. hususları HMK.'nun ve Tebligat Kanunu' nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı Noyan AKIŞ'a tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02398151