BALIKESİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BALIKESİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

15/01/2026

ESAS NO : 2025/1369 Esas

Davacılar Ahmet KORMALI, Cüneyt KORMALI, vd. vekili tarafından davalılar Mesut KORMALI, Mustafa TÜMER ve Nejla MENTEŞaleyhine açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasında;

Dava konusu Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Paşaalanı Mahallesi, 9355 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talep edildiğinden davalı Mesut KORMALI'nın (Hamdi ve Neriman oğlu, 09/09/1979 doğumlu) mahkememizce yapılan araştırmada tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

"İHTAR/Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HK 644 maddesi gereğince elbirliği mülkiyetin devamını haklı kılacak itirazlarınızı bildirmeniz veya mirasçılardan biri tarafından belirtilen süre içerisinde paylaştırma davası açılmadığı takdirde dava konusu taşınmaz mal/taşınır mal elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürüleceği, Mahkememiz duruşma gününün 31/03/2026 günü saat 11:05 olduğu tarafınıza TEBLİĞ ve İHTAR olunur. " hususları HMK 'nun ve Tebligat Kanunu' nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı Mesut KORMALI' ya tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02383178