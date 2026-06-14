BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/12 Esas

Davalı Mehmet Durkan'ın yurt dışı adresine çıkarılan davetiyenin tebliğ edilemediği ve tüm araştırmalara rağmen yurt içi ve yurt dışı tebligata elverişli başkaca adresi tespit edilemediğinden bahisle davalıya bilirkişi raporunun ve tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup; 28/05/2026 tarihli bilirkişi raporu sonuç kısmında, "Dosyada mevcut olan belgeler incelendiğinde, davalı idarenin masraf bildirim cetvelinde yer alan davalıdan talep edilen gider kalemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmeliğe uygun olduğu, ancak, davalı idarece davalının eksik yükümlülük süresi 9 yıl 7 gün (3292 gün) olarak belirlenmiş olmasına rağmen tarafımca 3289 gün olarak hesaplanması kapsamında; davalının 85.735,78 TL asıl alacak ve ilişiğinin kesildiği 03.10.2019 tarihine kadar 100.042,78 TL yasal faizi olmak üzere 185.778,56 TL ödemesi gerektiği hesaplanmıştır." şeklinde bilirkişi raporu düzenlenmiştir. Bilirkişi raporuna HMK md.281 gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. Belirlenen 13/10/2026 günü saat 09.45'te duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur. 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/06/2026

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