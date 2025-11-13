BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/12 Esas

Davalı Mehmet Durkan'ın yurt dışı adresine çıkarılan tebligatın tebliğ edilemediği ve tüm araştırmalara rağmen yurt içi ve yurt dışı tebligata elverişli başkaca adresi tespit edilemediğinden davalıya ön inceleme duruşmasına davet tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ile davalı MEHMET DURKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili) davası nedeniyle; "Belirlenen ön inceleme duruşma gün ve saati olan 24/02/2026 günü saat: 09.35'te duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve ön inceleme duruşmasına davet tutanağındaki hususlar ihtar ve tebliğ olunur" 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

