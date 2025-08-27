İLAN

T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/384 Esas

Davalı Fuat Özcan'ın yurt dışı adresine çıkarılan tebligatın tebliğ edilemediği ve tüm araştırmalara rağmen yurt içi ve yurt dışı tebligata elverişli başkaca adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi Köseler Mahallesi Köyiçi Mevkii, 147 Ada, 4 Parsel ve Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi Köseler Mahallesi Köyiçi Mevkii, 147 Ada, 5 Parsel kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatın davacı Cengiz Tunç adına aidiyetinin tespiti talepli dava dilekçesinin ve tensip tutanağının işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 GÜN SONRA davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı; HMK md.122 uyarınca "İşbu dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık cevap süresi içinde HMK md.122, 126 ve 129 uyarınca usulüne uygun düzenlenmiş cevap dilekçesini ve her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık da dahil olmak üzere varsa tüm delillerini Mahkemeye sunması; aksi halde HMK md.128 uyarınca davacının, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı" ile "Tarafların, HMK md.121 ve 129/2 uyarınca delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek Mahkemeye vermeleri ve başka yerlerden getirtilecek belgeler ile dosyalara ilişkin bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklama ve bilgileri vermeleri; davacının gösterdiği deliller için gider avansının kullanılacağı; davalının gösterdiği deliller için gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını da yatırması; tarafların bu hususları yerine getirmedikleri takdirde HMK md.140/5 uyarınca ancak öninceleme aşamasında bu eksiklikleri tamamlayabilecekleri; aksi halde işbu delillerinden ikamesinden ayrı ayrı vazgeçmiş sayılacakları" hususları 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02283637