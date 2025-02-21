BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ATM PLATFORM YERLERİNİN KİRALAMA İHALESİ İLANIDIR

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan alanlara ATM kabinleri kurulması ve ihaleye verilmesi işi.

KİRALANACAK ALANLARIN LİSTESİ SIRA İL İLÇE ADRES KOORDİNAT ADET 1 İzmir Balçova Fevzi Çakmak, Sakarya Cad. 38.38769401863657 - 27.043165570434546 4 2 İzmir Balçova Korutürk, Mithatpaşa Cd. 38.3932107519391 - 27.034113711897064 4 3 İzmir Balçova Korutürk, Vali Hüseyin Öğütçen Cd 38.3893634116737 - 27.03811134273734 4 4 İzmir Balçova Bahçelerarası, Mithatpaşa Cd. 38.395081192841324 - 27.045224578790403 3 5 İzmir Balçova İnciraltı, 10.Sok. 38.41173542240765 - 27.03270373399419 3 6 İzmir Balçova Çetin Emeç, Ata Cd. 38.38438930661733 - 27.05835132504286 4 7 İzmir Balçova Fevzi Çakmak, A. Süleyman Sk. 38.3857713850706 - 27.05832088563227 4 8 İzmir Balçova Korutürk, Park İçi Yolu 38.390518759866694 - 27.048777085965472 4 9 İzmir Balçova Onur, Sarmaşık Cd. 38.39170702417955 - 27.051952907424123 4 10 İzmir Balçova Fevzi Çakmak, Sakarya Cd. 38.386175570943784 - 27.05336031035748 3 11 İzmir Balçova Bahçelerarası, Mithatpaşa Cd. 38.39460275131557 - 27.047202347079462 3 TOPLAM ATM KABİN SAYISI 40

1-2886 sayılı Kanunun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü açık artırma suretiyle ihaleye çıkılacaktır.

2-İhalenin muhammen bedeli 10 yıl için 24.000.000,00 TL (Yirmi Dört Milyon Türk lirası) dır.

3-İhalenin geçici teminat bedeli muhammen bedelin % 3’ü 720.000,00 TL (Yedi yüz Yirmi bin Türk Lirası) dır.

4-İhale 06/03/2025 Perşembe günü, saat 11.30’da Belediye Encümen salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

5-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Balçova Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve isteyenlere 25.000,00 TL (YirmiBeşBinTürkLirası) karşılığında verilir.

6-İhale, 2886 sayılı Kanunun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü yapılacağından; istekliler anılan yasanın 37. Maddesinde açıklanan şekilde Teklif Mektubunu 05/03/2025 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar Balçova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

-Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

-Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

7-İhaleye katılacak isteklileri aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi zorunludur:

1-Türkiye’de tebligat adresi göstermek;

a-Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi,

b-Tüzel kişilerde şirkete ait kanuni adresini belirten beyan yazısı

2-İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veyahut da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belge;

a-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

b-Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (2025 yılında alınmış.)

3-Noter tasdikli imza sirküleri

a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirkülerini vermesi

b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi, ekinde son durumunu gösterir ticari sicil gazetesinin bulunması

c-İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri

d-Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

4-Geçici teminatın İdarenin Gelir Servisine yatırıldığını gösterir makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen Geçici Teminat belgeleri ihale tarihinden geçerli olmak üzere SÜRESİZ olarak düzenlenecektir.

5-İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 3 adet en az 3 (Üç) yıl süreli ATM yeri kiralama veya işletilmesi ihale yüklenicisi olarak sözleşmeler yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır. (İdare ile yapılan ihale sözleşmesi veya sözleşme imzaladığına dair ilgili idareden alınmış belge)

6-İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya ATM yeri kullanımı işinde toplam 9.000.000 Dokuz Milyon Türk lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi, bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak banka veya bankalarla gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bankalar ile gerçekleştirilen kiralama işleri ilgili olarak sözleşmeler veya ATM yeri kiralanmasına ilişkin “kira faturaları” veya bankalar tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi ibraz edilmelidir. Yüklenici iş bu belgelerden herhangi birini “belirtilen tutarı sağlamak koşulu ile” kullanabilir.

7-Ortak girişim olarak ihaleye katılım olması halinde ortaklardan herhangi biri tek başına veya ayrı ayrı istenilen yeterlilikleri sağlaması mümkündür.

8-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

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