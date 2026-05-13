BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 00:00

Sayı :2026/139 Esas

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , ERHAN BİLAL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; İdarece Dava konusu Ankara İli, Bala İlçesi, Gülbağı Mahallesi 611 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiğini, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi uyarınca öncelikle satın alma usulü uygulandığını ancak satın alma görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını, Dava konusu Ankara İli, Bala İlçesi, Gülbağı Mahallesi 611 parsel sayılı taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiği anlaşılmış olmakla, iş bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarını kanıtladığı takdirde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tespit ve tesciline karar verileceği İLAN olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02468363

 