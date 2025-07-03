T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/58 Esas

BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANDIR

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , HÜSEYİN USLU, SERVET USLU arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

İdarece Dava konusu Ankara İli, Bala İlçesi, Köseli Mahallesi, 0 ada 715 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiğini, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi uyarınca öncelikle satın alma usulü uygulandığını ancak satın alma görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını, Dava konusu Ankara İli, Bala İlçesi, Köseli Mahallesi, 0 ada 715 parsel sayılı taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiği anlaşılmış olmakla, iş bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarını kanıtladığı takdirde davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tespit ve tesciline karar verileceği İLAN olunur.

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