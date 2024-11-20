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BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|5990693737
|Kutlu İletişim Hizmetleri Limited Şirketi
|2024080513T5T0000007
|201910201912
|0033
|0033
|872.982,77
|3080
|2.618.948,31
|Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul
|5990693737
|Kutlu İletişim Hizmetleri Limited Şirketi
|2024080513T5T0000005
|201901201912
|0010
|0010
|945.752,75
|3080
|2.837.258,25
|Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul
|4180520299
|15436325986
|İsmet Güler
|2024110113T5S0000001
|201901201912
|0010
|0010
|1.853.107,93
|3080
|1.853.107,93
|Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02125317