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BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 00:00

 

BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
5990693737 Kutlu İletişim Hizmetleri Limited Şirketi2024080513T5T000000720191020191200330033872.982,7730802.618.948,31Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul
5990693737 Kutlu İletişim Hizmetleri Limited Şirketi2024080513T5T000000520190120191200100010945.752,7530802.837.258,25Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul
418052029915436325986İsmet Güler2024110113T5S0000001201901201912001000101.853.107,9330801.853.107,93Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02125317