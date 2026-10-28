Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/382 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/382 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 177 Ada 19 Parsel Sayılı 274,17 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda, 100/1200 Arsa Paylı 1.Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın 15/64 Hissesi Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 27/05/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Cami Sokak üzerinde 59 kapı numaralı Yalçın Apartmanı'nda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede 4-5 katlı konut apartmanları şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı bina, 274,17 m2 alanlı 177 ada 19 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında ve ikiz yapı nizamında2 bodrum + zemin + 3 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Projesine göre 2.bodrum katta kömürlükler, sığınak, 1.bodrum katta 1 adet işyeri, zemin katta 5 adet dükkan, normal katların her birinde 2'şer adet mesken olmak üzere binada toplam 12 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. TKGM Parsel Sorgulama Uygulamasında yapılan incelemede projesinde zemin katta yer alan 6 bağımsız bölüm numaralı dükkanın 1. Katta tescil edildiği tespit edilmiştir. Binanın dış cephesi mineral sıvalı olup, giriş zemini, kat arası sahanlıkları kare mozaik, merdivenleri dökme mozaik döşeli, bina içi yan duvarları saten boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. 1. kat, 7 bb nolu Mesken ;1. Kat 7 bağımsız bölüm numaralı Mesken, bina girişine göre sol cephede yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesinde net 83 m²+ 5 m² balkon,brüt100 m² alanlıdır. Taşınmazın 2. Bodrum katta brüt 3 m² kömürlük eklentisi yer almaktadır. Taşınmaz projesinde salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, wc, antre , yatak holü ve balkon bölümlüdür. Taşınmaza giriş kapısı ve iç mekanlara açılan kapıları ahşap kapı , pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar, mermerit tezgah mevcuttur. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplı olup banyoda duşyeri , duşakabin, dolaplı lavabo ve klozet mevcuttur. Taşınmazın ısınması doğalgaz kombili sistem ile sağlanmakta olup tüm bölümlerinde panel radyatör bulunmaktadır. " denilmektedir.

İmar Durumu: Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş olan 05.05.2026tarih, E-81912396-804-2026.67842.1 sayılı yazısında "İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 177 Ada, 19 Parsel; 15.03.2025/16.09.2025 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzey ve Güneyine İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı/ Tadilatında bitişik nizam, Hmaks:18.50mt (5 Kat) irtifalı ''Konut Alanı''nda ve kısmen de ''Yol Alanı''nda kalmakta olduğu bildirilmiştir. İmar işlem dosyasında yapılan tetkik neticesinde; 14.04.1983 tarih ve 83/1412 sayılı yapı kullanma izin belgesi olduğunun görüldüğü, 981/2285 sayı ile onaylı mimari projesine göre 7 Nolu bağımsız bölümün net alanının:81.57 m2 olarak tespit edildiği, 01.01.2013 tarihi itibariyle ve herhangi bir proje onayı ruhsat belgesine rastlanılmadığı bilgisi verilmiştir. " denmektedir.

Kıymeti : 1.640.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:BEYAN: Yönetim Planı:03.11.1981

EKLENTİ: Kömürlük,Ek:1 Nolu Köm (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 13:35

26/10/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02581196