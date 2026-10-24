Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/77 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/77 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Aksu Mevkii, 835 Ada, 56 Parselde Kayıtlı, 953,49 M2 Yüzölçümlü 2 Bodrum+1 Zemin+4 Normal Katlı Çatı Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 120/2400 Arsa Paylı, 3. Kat, B Giriş, 10 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün TAMAMI Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut01.04.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz;Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 835 ada 56 parsel sayılı 953,49 m2 miktarlı kat mülkiyetli "2 Bodrum+1 Zemin+4 Normal Katlı Çatı Arası Piyesli Kargir Bina Ve Arsası" vasıflı ana taşınmazda 120/2400 arsa paylı 3. Kat, B giriş, (10) bağımsız bölüm numaralı mesken tamamı niteliğindedir. Taşınmaz açık adres olarak; Kartaltepe Mahallesi, Aksoy Sokak, Aksoy Apartmanı, B Blok, No: 8/1, Daire: 10, Bakırköy/ İstanbul adresinde konumludur. 2 Bodrum kat+ zemin kat+ 4 Normal+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina girişi 1.bodrum kattan sağlanan, 2.bodrum katı ortak alanlar, 1.bodrum kat daireler ve bina girişleri, diğer her katta dörder daireden ibaret elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın 3. katında yer alan 10 bağımsız bölüm numaralı mesken; tapu müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre bina girişine göre 3. katta, mevcut binanın B girişinde, bina girişine göre sol kolda konumlu bulunmakta olup, projesinde salon, 3 oda, mutfak, 2 banyo, antre ve balkon hacimlerinden ibaret, kapalı alanları itibari ile 96,00m2, brüt 108,00m2 alandan ibaret olup taşınmazın içerisinde salon ve odalarda zeminler parke, duvarlar saten boyalı, ıslak hacimlerde yerler ve duvarlar seramik kaplıdır. Mutfak dolapları MDF olup tezgah mermerittir. Banyolarda banyo dolabı, duş kabini ve klozet mevcut olup iç kapılar ahşap panel, daire giriş kapısı çelik kapı, pencereler PVC çift camdan imaldir. Taşınmazda ısıtma sistemi bulunmakta olup aksesuarlar tamdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir.

SON İMAR DURUMU: Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/01/2026 tarih, 119263.1 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 15.03.2025/16.09.2025 onan tarihli, 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" lejantında, Ayrık Nizam, TAKS:0.40, Hmax=21.50m. (6 Kat) irtifalı imar şartlarında denmektedir.

Kıymeti : 14.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: Yönetim Planı: 03/12/2010 03/12/2010 Tarih - 11598 Yevmiye

Beyan: ....KM ne Çevrilmiştir. 22/12/2011

Beyan: AT ....KM ne Çevrilmiştir. 22/12/2011 22/12/2011 Tarih - 13848 Yevmiye

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 13:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, İncirli Mevkii, 615 Ada, 2 Parselde Kayıtlı, 728,38 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 60/616 Arsa Paylı, Zemin Kat, 3 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün TAMAMI Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut01.04.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Bahçelievler İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 615 ada 2 parsel sayılı 728,38 m2 miktarlı kat irtifaklı "Arsa" vasıflı ana taşınmazda 60/616 arsa paylı Zemin Kat, (3) bağımsız bölüm numaralı mesken tamamı niteliğindedir. Taşınmaz açık adres olarak; Bahçelievler Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 23, Davutoğlu Apartmanı, Daire: 3, Bahçelievler/ İstanbul adresinde konumludur. 2 Bodrum kat+ zemin kat+ 3 Normal+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina girişi 1.bodrum kattan sağlanan, 2.bodrum katı ortak alanlar, 1.bodrum kat daireler ve bina girişleri, diğer her katta ikişer daireden ibaret elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın zemin katında yer alan 3 bağımsız bölüm numaralı mesken; tapu müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre bina girişine göre zemin katta, mevcut bina girişine göre sol kolda konumlu bulunmakta olup, projesinde salon, 3 oda, 2 hol, mutfak, banyo, wc, antre ve 3 balkon hacimlerinden ibaret, kapalı alanları itibari ile 117,00m2, brüt 133,00m2 alandan ibaret olup taşınmazın içerisinde salon ve odalarda zeminler parke, duvarlar saten boyalı, ıslak hacimlerde yerler ve duvarlar seramik kaplıdır. Mutfak dolapları MDF olup tezgah mermerittir. Banyolarda banyo dolabı, duş kabini ve klozet mevcut olup iç kapılar ahşap panel, daire giriş kapısı çelik kapı, pencereler PVC çift camdan imaldir. Taşınmazda ısıtma sistemi bulunmakta olup aksesuarlar tamdır. Taşınmazda projesinden farklı olarak hol alanı oda olmuş, binaya ait ışıklık alanının yaklaşık brüt 5,00m2 lik alanı kapatılarak banyo ve wc olarak ayrılmıştır. " denilmektedir.

SON İMAR DURUMU : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12/06/2023 tarih, 11435 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 24.05.2010/ 25.01.2011/ 21/06/2009- 18/05/2018 onan tarihli, 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’na göre "Konut Alanı" nda kalmakta olup TAKS=0.25 Hmax=13.50m(4 kat) yapılaşma şartlarında yapılacaktır denmektedir.

Kıymeti : 16.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: Yönetim Planı: 28/01/2009 28/01/2009 Tarih - 1036 Yevmiye

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:50

06/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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