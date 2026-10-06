Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/468 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/468 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, Güneşli Çiftliği Mevkii, 3256 Ada, 6 Parsel, 3.555,29 M2 Yüzölçümlü, 4451223080000/378851702400000 Arsa Paylı, 1. Kat, 10 Numaralı Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarından İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mah., 3256 ada 6 parsel sayıda kayıtlı 1.normal kat 10 Bağ. Böl. Nolu konut ve Bağcılar İlçesi, Bağlar Mah. 50. Sok. No:5 adresinde bulunmaktadır. Bahse konu meskenin projesine göre net:80,00 m2 alanlı 2 oda * salon * mutfak * banyo/tuvalet* balkon mahallerini ihtiva ettiği, ıslak hacimlerde yerler seramik ,koridorda ve odalarda yerlerin parke kaplı olduğu, mutfakta tezgah, evye ve dolaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarlarının bulunmakta olup iç kapılarının ahşap doğrama ve dış kapısının ise çelik olduğu görülmüştür. Isınma doğalgaz sistemlidir. Ana taşınmaz site içerisinde, peyzaj alanlı, asansörlü, otoparklı bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde olup, otobüs ve minibüs duraklarına, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır.

Adresi : Bağlar Mah. 50. Sok. No:5 Bağcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.555,29 m2

Arsa Payı : 4451223080000/378851702400000

İmar Durumu :Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, “ Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mah. 3256 ada 6 parsel sayılı taşınmazın — 16.06.2021 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar planı değişikliğinde kakas:2,00 ve Yençok Zt11 kat koşullu konut alanında kalmaktadır.”” Denilmektedir.

Kıymeti : 7.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:(AT) Yönetim Planı : 29/08/2025

Bu taşınmaz KM ne Çevrilmiştir.

Diğer (Konusu: Emine ADALI adına veraset intikal vergisi kesilmiştir. 17.02.2023 tarih 217402 sayı ) Tarih: - Sayı: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, Güneşli Çiftliği Mevkii, 3256 Ada, 6 Parsel, 3.555,29 M2 Yüzölçümlü, 4451223080000/378851702400000 Arsa Paylı, 1. Kat, 11 Numaralı Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarından İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mah., 3256 ada 6 parsel sayıda kayıtlı 1.normal kat 11 Bağ. Böl. Nolu konut ve Bağcılar İlçesi, Bağlar Mah. 50. Sok. No:5 adresinde bulunmaktadır. Bahse konu meskenin projesine göre net:80,00 m2 alanlı 2 oda * salon * mutfak * banyol/tuvalet* balkon mahallerini ihtiva ettiği, ıslak hacimlerde yerler seramik ,koridorda ve odalarda yerlerin parke kaplı olduğu, mutfakta tezgah, evye ve dolaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarlarının bulunmakta olup iç kapılarının ahşap doğrama ve dış kapısının ise çelik olduğu görülmüştür. Isınma doğalgaz sistemlidir. Ana taşınmaz site içerisinde, peyzaj alanlı, asansörlü, otoparklı bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde olup, otobüs ve minibüs duraklarına, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır.

Adresi : Bağlar Mah. 50. Sok. No:5Bağcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.555,29 m2

Arsa Payı : 4451223080000/378851702400000

İmar Durumu :Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, “ Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mah. 3256 ada 6 parsel sayılı taşınmazın — 16.06.2021 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar planı değişikliğinde kakas:2,00 ve Yençok Zt11 kat koşullu konut alanında kalmaktadır.”” Denilmektedir.

Kıymeti : 7.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:(AT) Yönetim Planı : 29/08/2025

Bu taşınmaz KM ne Çevrilmiştir.

Diğer (Konusu: Emine ADALI adına veraset intikal vergisi kesilmiştir. 17.02.2023 tarih 217402 sayı ) Tarih: - Sayı: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 12:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, Güneşli Çiftliği Mevkii, 3256 Ada, 6 Parsel, 3.555,29 M2 Yüzölçümlü, 5350215219840/378851702400000 Arsa Paylı, 1. Kat, 12 Numaralı Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri :Söz konusu taşınmaz - tapu kayıtlarından İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mah., 3256 ada 6 parsel sayıda kayıtlı 1.normal kat 12 Bağ. Böl. Nolu konut ve Bağcılar İlçesi, Bağlar Mah. 50. Sok. No:5 adresinde bulunmaktadır. Bahse konu meskenin projesine göre net:100,00 m2 alanlı 3 oda * salon * mutfak * banyol/tuvalet* balkon * e.banyo mahallerini ihtiva ettiği, ıslak hacimlerde yerler seramik koridorda ve odalarda yerlerin parke kaplı olduğu, mutfakta tezgah, evye ve dolaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarlarının bulunmakta olup iç kapılarının ahşap doğrama ve dış kapısının ise çelik olduğu görülmüştür. Isınma doğalgaz sistemlidir. Ana taşınmaz site içerisinde, peyzaj alanlı, asansörlü, otoparklı bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde olup, otobüs ve minibüs duraklarına, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır.

Adresi : Bağlar Mah. 50. Sok. No:5Bağcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.555,29 m2

Arsa Payı : 5350215219840/378851702400000

İmar Durumu :Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, “ Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mah. 3256 ada 6 parsel sayılı taşınmazın — 16.06.2021 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar planı değişikliğinde kakas:2,00 ve Yençok Zt11 kat koşullu konut alanında kalmaktadır.”” Denilmektedir.

Kıymeti : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: (AT) Yönetim Planı : 29/08/2025

Bu taşınmaz KM ne Çevrilmiştir.

Diğer (Konusu: Emine ADALI adına veraset intikal vergisi kesilmiştir. 17.02.2023 tarih 217402 sayı ) Tarih: - Sayı: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 3255 Ada, 6 Parsel, 1.197,66 M2 Yüzölçümlü, 42/1200 Arsa Paylı, 4. Kat, 11 Numaralı Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarından İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mah., 3255 ada 6 parsel sayıda kayıtlı 4.normal kat 11 Bağ. Böl. Nolu daire ve Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mah. 1474. Sok. No:1 adresinde bulunmaktadır. Bahse konu dairenin imar durumu yazısında belirtilene göre net:75,00 m2 alanlı 2 oda * salon * mutfak * banyo/tuvalet* e.banyo mahallerini ihtiva ettiği, ıslak hacimlerde yerler seramik ,koridorda ve odalarda yerlerin parke kaplı olduğu, mutfakta tezgah, evye ve dolaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarlarının bulunmakta olup iç kapılarının ahşap doğrama ve dış kapısının ise çelik olduğu görülmüştür. Isınma doğalgaz sistemlidir. Ana taşınmaz bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde olup, otobüs ve minibüs duraklarına, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır.

Adresi : 15 Temmuz Mah. 1474. Sok. No:1Bağcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.197,66 m2

Arsa Payı : 42/1200

İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, “ * Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mah. 3255 ada 6 parsel sayılı taşınmazın — 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar planında pin;uip-560 kaks:2,00 yapılaşma şartlarında kısmen tali iş merkezi alanında kısmen de konut alanında kalmaktadır ihdas ve yola terk alanları bulunmaktadır.” Denilmektedir.

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 23/06/2025 (Başlama Tarih:24/06/2025, Bitis Tarih:24/06/2025- Süre)

Bu taşınmaz KM ne Çevrilmiştir.

Diğer (Konusu: Emine ADALI adına veraset intikal vergisi kesilmiştir. 17.02.2023 tarih 217402 sayı ) Tarih: - Sayı: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 3255 Ada, 6 Parsel, 1.197,66 M2 Yüzölçümlü, 42/1200 Arsa Paylı, 9. Kat, 26 Numaralı Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarından İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mah., 3255 ada 6 parsel sayıda kayıtlı 9.normal kat 26 Bağ. Böl. Nolu daire ve Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mah. 1474. Sok. No:1 adresinde bulunmaktadır. Bahse konu dairenin imar durumu yazısında belirtilene göre net:75,00 m2 alanlı 2 oda * salon * mutfak * banyo/tuvalet-* e.banyo mahallerini ihtiva ettiği, ıslak hacimlerde yerler seramik ,koridorda ve odalarda yerlerin parke kaplı olduğu, mutfakta tezgah, evye ve dolaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarlarının bulunmakta olup iç kapılarının ahşap doğrama ve dış kapısının ise çelik olduğu görülmüştür. Isınma doğalgaz sistemlidir. Ana taşınmaz bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde olup, otobüs ve minibüs duraklarına, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır.

Adresi : 15 Temmuz Mah. 1474. Sok. No:1Bağcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.197,66 m2

Arsa Payı : 42/1200

İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, “ * Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mah. 3255 ada 6 parsel sayılı taşınmazın — 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar planında pin;uip-560 kaks:2,00 yapılaşma şartlarında kısmen tali iş merkezi alanında kısmen de konut alanında kalmaktadır ihdas ve yola terk alanları bulunmaktadır.” Denilmektedir.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 23/06/2025 (Başlama Tarih:24/06/2025, Bitis Tarih:24/06/2025- Süre)

Bu taşınmaz KM ne Çevrilmiştir.

Diğer (Konusu: Emine ADALI adına veraset intikal vergisi kesilmiştir. 17.02.2023 tarih 217402 sayı ) Tarih: - Sayı: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 12:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 3255 Ada, 6 Parsel, 1.197,66 M2 Yüzölçümlü, 74/1200 Arsa Paylı, Zemin + Asma Kat, 28 Numaralı Asma Katta Dükkanı Olan Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarından İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mah., 3255 ada 6 parsel sayıda kayıtlı zemin kat 28 Bağ. Böl. Nolu asma katlı dükkanı olan dükkan ve Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mah. 1474. Sok. No: 1 a adresinde bulunmaktadır. Bahse konu dairenin imar durumu yazısında belirtilene göre net:95,00 m2 alanlı mutfak ve wc bölmesi olan yerleri seramik , duvarlar sıvalı boyalı asma katta ve merdivenlerinde demir. korkulukları olan tavanda spot aydınlatmalı ve sarkıt avizeli aydınlatması olan ve restaurant olarak ev yemekleri servisi yapılan cephesi kompozit kaplı demir doğrama camlı ve fotoselli kapıya sahiptir. Ana taşınmaz bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde olup, otobüs ve minibüs duraklarına, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır.

Adresi : 15 Temmuz Mah. 1474. Sok. No: 1 ABağcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.197,66 m2

Arsa Payı : 74/1200

İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, “ * Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mah. 3255 ada 6 parsel sayılı taşınmazın — 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar planında pin;uip-560 kaks:2,00 yapılaşma şartlarında kısmen tali iş merkezi alanında kısmen de konut alanında kalmaktadır ihdas ve yola terk alanları bulunmaktadır.” Denilmektedir.

Kıymeti : 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Yönetim Planı : 23/06/2025 (Başlama Tarih:24/06/2025, Bitis Tarih:24/06/2025- Süre)

Bu taşınmaz KM ne Çevrilmiştir.

Diğer (Konusu: Emine ADALI adına veraset intikal vergisi kesilmiştir. 17.02.2023 tarih 217402 sayı ) Tarih: - Sayı: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 14:30

07/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02563662