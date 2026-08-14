Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/90 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/90 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi mahallesi, 3218 ada, 11 parsel, Zemin kat, 6 nolu bağımsız bölüm daire nitelikli taşınmazın 2/3 hissesi satışa konudur.

İmar durumu: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 10.02.2026 tarihli, E 32042687-641.03.03-10196 sayılı imar durum belgesine göre; “Söz konusu 3218 Ada 11 Parsel; 06.12.2007 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında “Yerleşik Meskun Alan”da(YMA) Konut Alanında kalmakta olup Bitişik Nizam H:12,50 mt,dir. 3218 Ada 11 Parsele ait imar arşiv dosyasında ve dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkiklerde; söz konusu taşınmazın 17.04.1990 tarih, 1990/780 sayılı yapı ruhsatına ve 08.09.1992 tarih muayene tarihli, 12.09.1992 tarih, 7731 sayılı yapı kullanma izin belgesine sahip olduğu anlaşılmıştır. 3218 Ada 11 Parselin onaylı mimari projesinde Zemin Kat 6 Numaralı Bağımsız Bölümün yaklaşık net kullanım alanının 150 m²'nin altında olduğu tespit edilmiştir. Plan örnekleri, plan notları ve "b", "c" ve "d" bentleri ile ilgili Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.02.2026 tarih ve 10038 sayılı yazısı yazımız ekinde gönderilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.” denilmiştir.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 10/03/2026 Tarihli bilirkişi raporuna göre “ Satışa Konu taşınmaz, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, G/50 Sokak, No: 17-19, Daire: 6 (İç kapı numarası) posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizam, 4-5 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 269,00 m² yüzölçümlü, eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer geometrik şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde bitişik nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum + zemin + 3 normal + çatı katı şekilde, inşa edilmiştir. Yapı mimari projesine göre her katta 2. bodrum katta kömürlükler ve sığınak, 1. bodrum kat, zemin kat ve normal katların her birinde 4 er adet daire (3. ormal katta 4 adet çatı piyesli daire) olarak planlanmış olup toplam 20 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin BTB kaplı olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde zemin kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Satışa konu 6 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre zemin katta konumlanmış olup; projesinde 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre ve hol hacimlerinden ibarettir. Net 51 m², brüt 58 m² alanlıdır. Ek olarak; 2. bodrum katta yaklaşık 2 m² lik kömürlük eklentisi mevcuttur. Bağımsız bölümün ıslak hacimlerinin döşemeleri seramik kaplama, salon ve odaların yerlerinin pvc kaplı olduğu, duvarı saten boyalıdır. Pencereler PVC konstrüksiyon, dış kapısı çelik kapıdır.” denilmektedir.

Mükellefiyetler: Beyan: Yönetim planı: 22/02/1990

Eklenti: Kömürlük Ek: 6 Nolu Köm. (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Kıymeti : 1.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 15:00

12/08/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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