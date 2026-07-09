Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/894 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/894 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Kartaltepe Mahallesi İncirli Mevkii 443 Ada 28 Parselde Kayıtlı 1.231,00 M2 Ana Taşınmaz Yüzölçümlü 16/200 Arsa Paylı A Ve B Bloktan Oluşan Bodrum Ve Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Daire Nitelikli 1. Kat B Giriş 1 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 29/12/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Merkez (tapuda Kartaltepe) Mahallesi, Hareket Ordusu Sokakta, tapunun 443 ada, 28 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve Hareket Ordusu Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 1.231,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli kagir apartmanda 16/200 arsa paylı 1.kat B girişi (1) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çekme kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, dış cephesi kompozit kaplamalı,sıvalı ve boyalı ana binanın katlarında çift daireli B girişi 1.katta bulunan (1) bağımsız bölüm numaralı daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre antre-hol, banyo-WC, salon, mutfak, üç oda, balkon mahallerinden ibaret net 175,00m2, brüt 210,00m2 alana sahiptir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, dairelerin giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir

İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 03.12.2025 tarih, 37758 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 21.06.2009 t.t. Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planına göre Hmax:13,50 (4 kat), TAKS:0.25 yapılaşma şartlarında kısmen "Konut ve Ticaret Alanında", kısmen de "Yol Alanında" kalmaktadır denilmiştir

Kıymeti : 15.850.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: BEYANLAR : Yönetim Planı : 27.2.1992

ŞERH: Aile konutudur. (Başlama Tarih:30V05/2018 Sürc:)Lehtar : SEVDA YEŞİL

(ŞERHLER VE BEYANLAR TAPU KAYDI GİBİDİR)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:05

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:05

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:05

22/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02506935