Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/501 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/501 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Nuri Paşa Mahallesi, 1809 Ada, 28 Parselde Kayıtlı, 248,20 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 14/190 Arsa Paylı, Çatı Arası Piyesli Daire Nitelikli, 4. Kat, 15 Numaralı Bağımsız Bölümün TAMAMI Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 23.03.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 62/2.Sokakta,tapunun 2108 ada, 6 parsel numarasına kayıtlı ve 62/2.Sokaktan 2 dış kapı numarası alan 248,20m2 alana sahip kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 14/190 arsa paylı 4.kat (15) bağımsız bölüm numaralı "Çatı Arası Piyesli Daire"nin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ asma kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatı ikmal edilmiş, kat sahanlıkları ve merdivenleri mermer kaplı, katlarında üçer daireli ana binanın 4.normal katında ve dahili merdiven çıkılan çatı katında yer alan (15) bağımsız bölümlü daire mahallinde 12 bağımsız bölüm numarası almaktadır. Onaylı mimari projesine göre daire giriş kapısının bulunduğu 4.katta antre-hol, mutfak, salon, oda, banyo-WC, balkon mahalleri, dahili merdiven ile çıkılan çatı katta 41,00m2 alanlı salon, oda, teras ve 8,00m2 alanlı teras mahalleri bulunmaktadır. Projesine göre toplam net 107,00m2 + 8,00m2 teras, 123,00m2+ 8,00m2 teras brüt alanlıdır. Mahallinde yapılan tespite göre çatı kat yaklaşık 20,00m2 büyütülmüştür. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda parke, duvarları sıvalı ve boyalı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş, daire iç kapıları ahşap, dış kapısı çelik, PVC doğrama ve çift camlıdır. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ulaşım imkanları elverişli, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır." denilmektedir.

SON İMAR DURUMU: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2026 tarih, 14160 sayılı imar durumu yazısına göre 1809 ada, 28 parsel sayılı taşınmaz; 06.12.2007 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında “Yerleşik Meskun Alan”da(YMA) Konut Alanında kalmakta olup Bitişik Nizam H:15,50 mt,dir. 16.04.2024 T.T.'li Kentsel Dönüşüm Plan Notu uygulamada esastır denilmiştir.

Kıymeti : 6.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: Taşınmaz Üzerinde Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 09/06/2009 - 8720

Beyan: Taşınmaz Üzerinde 1809 ada 27 parsel parseldeki binanın2,05 m2 lik kısmı1809 ada 28 parsele tecavüzlüdür. 12/06/2009 - 8904

Beyan: Taşınmaz Üzerinde Yönetim Planı :09/12/2009 14/12/2009 - 14902

Beyan: Taşınmaz Üzerinde Mimari projesi üzerinde bağımsız bölüm numarası değiştirilmiştir. 13/05/2015 Tarih 6245 Yevmiye 13/05/2015 - 6245

Beyan: Hisse Üzerinde Malik bizzat gelmeden tasarrufi işlem yapılamaz. (Elektronik sistem üzerinden yukarıda belirttiğim hisselerim üzerine tapu müdürlüğüne bizzat gitmeden tasarrufu işlem yapılmamasına yönelik belirtmenin tesis edilmesini, bu belirtme kaldırılmadan hissem üzerinde hiçbir şekilde vekaleten işlem yapamayacağımı, bu belirtmenin mahkemeler, icra müdürlükleri ile diğer kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanmasına engel teşkil etmediğini ve bu belirtmenin kaldırılması için bizzat talebimin olması gerektiğini bildiğimi, belirtmenin tüm sonuçlarını kabul ettiğimi kabul ve taahhüt ederim.)

Beyan: Taşınmaz Üzerinde AT Yönetim Planı :09/12/2009 14/12/2009 - 14902

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:45

08/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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