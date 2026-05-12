Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/979 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/979 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Ümraniye mahallesi, Ümraniye mevkii, 1076 ada, 8 parsel, 1.448,00 m2 yüz ölçümlü, 46/638 Arsa paylı, Zemin kat, 7 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Bakırköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 02.01.2026 tarih, 2025.109903.1 sayılı imar durum belgesine göre Yeşilköy Ümraniye Mahallesi, 1076 Ada 8 Nolu Parsel, 16.09.2007/28.11.2012/18.05.2018/22.03.2021/17.10.2023/21.07.2025 Onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı Tadilatına göre, Blok Nizam, Hmax= 14.50mt. (4 Kat) irtifalı Konut alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir. İmar işlem dosyasında yapılan tetkik neticesinde; 21.05.2025 tarih ve 26414 sayılı yıkım ruhsatının olduğunun görüldüğü bildirilmiştir.

Özellikler: Dosyasında mevcut 05/02/2026 tarihli bilirkişi raporunda : "Satışa konu taşınmaz; Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, Köse Raif Sokakta, tapunun 1076 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı ve Köse Raif Sokaktan 3 dış kapı numarası alan 1.448,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli kargir apartmanda 46/638 arsa paylı zemin kat (7) bağımsız bölüm numaralı ‘Mesken’in (mahallen boş arsa) tamamı niteliğindedir. Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine 2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, bodrum katında dört, diğer katlarında üçer daire olmak üzere toplam on altı bağımsız bölümlü bina mahallinde yapılan tespite göre yıkılmış olup parsel boş durumdadır. Parsel düz bir zemine sahiptir. Köse Raif Sokak cephesi 58,20metre, yola dik ortalama derinliği 25,00metre civarında olan, yamuk geometrik şekilli taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmadığından dolayı borçlu adına kayıtlı zemin kat (7) bağımsız bölüm numaralı meskenin arsa payına değer verilmiştir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir.

Mükellefiyetler: Beyan : Yönetim planı: 07/03/1990

Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. (05/10/2023 Tarih – 17339 yevmiye)

Beyan: Özel Güvenlik Bölgesi içinde kalmaktadır. (28/09/2016 Tarih – 11170 yevmiye )

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Kıymeti : 15.660.188,09 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:30

04/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

