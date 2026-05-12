Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/61 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/61 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1040 Ada, 26 Parselde Kayıtlı, 1.734,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 36/1734 Arsa Paylı, A Blok, 2. Kat, 12 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 16.03.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İİstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Osmaniye mahallesi, 1040 ada 26 parsel(1.734,00 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı “7 Katlı Betonarme Mesken, Ofis Ve İşyeri Ve Arsası” nitelikli ana taşınmazda, A blok, 2. Katta, 38/1734 arsa paylı 12 b.bölüm numaralı “Mesken” nitelikli taşınmazın TAM (1/1) hissesidir. Halihazırda ise, Osmaniye Mahallesi, Köyaltı Sokak üzerinde Borahan Sites, No:11, A Blok, 2.Kat, Daire:12 Bakırköy/İSTANBUL posta adreslidir. Borahan Sitesi, 1.734,00 m2 yüz ölçümlü 1040 ada 26 parsel üzerinde A, B ve C olmak üzere 3 bloktan oluşmaktadır. Mahallinde konu taşınmazın yer aldığı 11 dış kapı numaralı A bloğun, 4 Bodrum+Zemin+4 Normal Kat+Çatı Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Projesine göre 4.Bodrum katta 3.bodrum kattaki dükkanların depo bölümleri, 3.Bodrum katta 2 adet depolu dükkan ve blok girişi, 2.Bodrum, 1.Bodrum, Zemin ve Normal katlarda her katta 2 şer mesken olmak üzere toplam 16 adet b.bölüm yer almaktadır. 4.Normal Kattaki b.bölümler çatı katı ile bağlantılı dubleks mesken niteliğindedir. Bina dış cephesi akrilik boyalıdır. Bina girişi 3.Bodrum kat seviyesinden, çelik kapı ile sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Satışa konu 2. Katta 12 bağımsız bölüm numaralı “Mesken” nitelikli taşınmaz, A blok girişine göre sağ tarafta yer almaktadır. Projede, brüt 110 m2 (net 97 m2) alanlı taşınmaz, balkonlu salon, 3 oda, balkonlu mutfak, banyo, wc ve antre-koridor bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri ahşap parke döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar, granit tezgah ve ankastre set, banyo bölümünde duş teknesi, duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır." denilmektedir.

SON İMAR DURUMU: Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün23.02.2026 tarihli ve 24925 sayılı cevabi yazısında; Osmaniye Mahallesi, 1040 Ada 26 Nolu Parsel,15.03.2025/16.09.2025 onanlı ve 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planına göre Ayrık Nizam, TAKS:0.40, Hmax=21.50m. (6 Kat) irtifalı Konut Alanında, kısmende Yol Alanında kalmakta olduğu bilgisi verilmiştir. İmar işlem dosyasında yapılan tetkik neticesinde; 89/1357 sayı ile düzenlenmiş yapı izin belgesinin olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 6.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: YÖNETİM PLANI:21/06/1989 (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:50

05/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

