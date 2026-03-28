Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/562 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/562 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 184 Ada 4 Parsel Sayılı 5.214,35 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda, 70/1680 Arsa Paylı Zemin1 Kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm Asma Katlı Atölye Nitelikli Taşınmazın 1/4 Hissesi Satışa Konudur.

Özellikleri: Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 12/10/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Caddesi, Doğu Sanayi Sitesi No:13 2. Blok'ta yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede benzer özelliklere sahip atölyeler, iş merkezleri şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı Doğu Sanayi Sitesi, 14 farklı parsel üzerine inşa edilmiş ve mahallinde her parsel için blok numaralandırması yapılmıştır. Konu taşınmazın yer aldığı bina, 5.214,35 m² alanlı 184 ada 4 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında ve blok yapı nizamında inşa edilmiş olup 2. Blok olarak isimlendirilmiştir. Taşınmazın yer aldığı bina, zemin + asma+ 1 normal katlı olarak projelendirilmiştir. Binada yatay kat irtifakı kurulmuş olup parsel içerisinde toplam 24 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Her bağımsız bölüme giriş ayrı olarak sağlanmaktadır. Taşınmazın dış cephesi akrilik boyalıdır. Zemin, 1 kat, 13 nolu Asma Katlı Atölye ; Zemin+ 1 kat, 13 nolu Asma Katlı Atölye, mahallinde 2. Blok olarak isimlendirilmiş binaya Ayhan Karlıdağ Caddesi cephesinden bakıldığında, soldan sağa 7. Sırada yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesinde net 541 m² (Zemin Kat: 218 m², Asma Kat: 93m², 1.Kat: 230 m²), brüt 559 m² (Zemin Kat: 223 m², Asma Kat: 98m², 1.Kat: 238 m²) alanlı olup zemin ve 1. Normal katı wc ve atölye bölümlüdür. Mahallinde asma katın projesinden farklı uygulamalar yapılarak bir kısmının inşa edilmediği ve dükkan sol cephesinde ilaveler yapıldığı, 1.kat üzerine 2. Asma kat inşa edildiği tespit edilmiştir. Taşınmaz mahallinde net 773 m² (Zemin Kat: 218 m², Asma Kat: 105 m², 1.Kat: 230 m², 2.Asma Kat : 220 m2), brüt 793 m² (Zemin Kat: 223 m², Asma Kat: 107 m², 1.Kat: 238 m²,2.Asma Kat: 225 m²) alanlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmaza giriş kapısı sürgülü demir kapı, zeminleri atölye kısmında kare mozaik , ofis kısmında kısmen laminant parke, kısmen metal döşeme, duvarları plastik boyalıdır. Mahallinde zemin katın atölye, asma katın ofis/depo, 1.kat ve 2. Asma katın ise depo olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. " denilmektedir.

İmar Durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş olan 03.09.2025 tarih E-35345133-622.03-12743/25787 sayılı yazısında "Yenibosna Merkez Mahallesi, Prof. Dr. Mustafa Nevzat Pisak Caddesi, 2 pafta, 184 ada, 4 parsel, 4 kapı sayılı taşınmaz, 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’na göre Küçük Sanayi Alanında kalmakta olup; Doğu Sanayi Sitesi Mevzii İmar Hükümleri geçerlidir. Ruhsat Tarihi 12.02.1981 olup, net kullanım alanı 150 m2’nin üstündedir." denmektedir. Taşınmazın kat, konum tespitinde Bahçelievler Tapu Sicil Müdürlüğü'nden temin edilmiş olan 31.12.1993 tarih 7051 sayılı kat irtifakına esas mimari projesinden faydalanılmıştır.

Kıymeti: 10.250.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: BEYAN:YÖNETİM PLANI-31/12/1993

BEYAN: Diğer (Konusu: A. Ş.'e ait V.İ.V. İlişiği kesilmiştir.)-14/08/2023-29578

BEYAN: Diğer (Konusu: A. Ş.'e ait V.İ.V. İlişiği kesilmiştir.)-07/09/2023-32734 (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:50

25/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

