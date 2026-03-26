Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/540 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/540 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan mahallesi, 1214 parsel, 287,55 m2 yüz ölçümlü, 27/368 Arsa paylı, 4. Normal kat, 9 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2025 tarihli yazısında 1214 parsel sayılı yerin “1/1000 ölçekli 21.06.2009 t.t. Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam 6 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.’’ denilmektedir.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 21/12/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre “ Bahse konu İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah. 1214 parsel sayıda kayıtlı 287,55 m2 alanlı taşınmazda 27/368 arsa paylı olarak kat irtifakı tesis edilmiş 4. Normal Kat (9) Bağ. Böl. Nolu Meskenin ve Siyavuşpaşa Mah. Itır Sok. No:5 Bahçelievler/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bahse konu (9) Bağ. Böl Nolu meskenin projesine göre giriş kısmının Net:80,00 m2 alanlı 3 oda + salon + koridor + banyo-tuvalet + balkon kısımlarını ihtiva ettiği , odalar ve salon da yerler parke ,mutfak ve koridorda seramik kaplı, mutfakta tezgahlı, ahşap dolaplı, banyo ve tuvalette duvarlar tavana kadar fayans kaplı, sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler seramik döşelidir. Isınmanın doğal gazlı olduğu görülmektedir. Ana taşınmazın havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, boyalı badanalı, çelik kapı girişli, merdivenleri ve sahanlıkları granit taş kaplı, alüminyum doğrama merdiven korkuluklu ve asansörlü olup otobüs ve minibüs duraklarına yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder.” denilmektedir.

Mükellefiyetler: Beyan Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 13/08/2012 Tarih – 17859 yevmiye

Beyan Yönetim planı: 15/01/2012 18/01/2013 Tarih – 1452 yevmiye

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan mahallesi, Köyaltı mevkii, 1146 ada, 13 parsel, 114,30 m2 yüz ölçümlü, 17/115 Arsa paylı, 1. Normal kat, 2 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2025 tarihli yazısında,1146 ada 13 parsel sayılı yerin “1/1000 ölçekli 21.06.2009 t.t. Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam 5 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.’’ Denilmektedir.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 21/12/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre “ Bahse konu İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah. 1146 ada 13 parsel sayıda kayıtlı 114,30 m2 alanlı taşınmazda 17/115 arsa paylı olarak kat irtifakı tesis edilmiş 1. Normal Kat (2) Bağ. Böl. Nolu Meskenin ve Cumhuriyet Mah. Mesut Sok. No:2/3 Bahçelievler/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bahse konu (2) Bağ. Böl Nolu meskenin projesine göre giriş kısmının Net:72,00 m2 alanlı 3 oda + salon + koridor + banyo-tuvalet + balkon kısımlarını ihtiva ettiği , odalar ve salon da yerler parke ,mutfak ve koridorda seramik kaplı, mutfakta tezgahlı, ahşap dolaplı, banyo ve tuvalette duvarlar tavana kadar fayans kaplı, sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler seramik döşelidir. Isınmanın doğal gazlı olduğu görülmektedir. Ana taşınmazın havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, bina dış cephesi btb kaplı, demir doğrama kapı girişli, merdivenleri ve sahanlıkları mermer kaplı, demir doğrama merdiven korkuluklu olup otobüs ve minibüs duraklarına yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder.” denilmektedir.

Mükellefiyetler: Beyan Yönetim planı: 27/06/2022 Tarih05/07/2022 Tarih – 27372 yevmiye

Kıymeti : 5.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:45

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan mahallesi, Köyaltı mevkii, 1146 ada, 13 parsel, 114,30 m2 yüz ölçümlü, 11/115 Arsa paylı, 2. Bodrum kat, 6 nolu bağımsız bölüm dükkan nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2025 tarihli yazısında, Bahçelievler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1146 Ada 13 parsel sayılı taşınmaz; 21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Uygulama İmar Planında; İkiz nizam, 5 kat yapılaşma koşullarında "Konut Alanı"nda kalmaktadır. Belediye dijital imar arşiv dosyasında yapılan incelemede, bina için 23.07.1999 tarihli yapı ruhsatı düzenlendiği görülmüştür.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 26/09/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre “ Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Köyaltı mevki, 1146 Ada 13 parsel (114,30 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı "7 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" nitelikli ana taşınmazda, 2.Bodrum Katta 11/115 arsa paylı 6 b. bölüm numaralı (17A dükkan kapı numaralı) “Dükkan” nitelikli taşınmazın tamamıdır. Halihazırda ise, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilırmak Sokak, No:17, Kat:2.Bodrum Dükkan:17A Bahçelievler/İSTANBUL posta adreslidir. Mahallinde yapılan incelemede 17 dış kapı numaralı binanın, 2 Bodrum+Zemin+3 Normal Kat+Çatı Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Projesine göre binada 2.Bodrum Katta 1 dükkan, 1.Bodrum katta 1 dükkan ve bina girişi, Zemin, 3 Normal kat ve çatı katında her katta 1 er mesken olmak üzere toplam 7 adet b. bölüm yer almaktadır. Bina dış cephesi btb döşelidir. Bina girişi 1.Bodrum kat seviyesinden, Mesut Sokaktan binaya bakıldığında sağ taraftan demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Satışa konu 2.Bodrum Katta 6 bağımsız bölüm numaralı “Dükkan” nitelikli taşınmaz, katta tek b.bölüm olarak yer almaktadır. Projede, brüt 55 m2 (net 50 m2) alanlı taşınmaz, girişi Yeşilırmak Sokak cephesinden merdivenlerle sağlanan tek hacimli dükkan bölümünden oluşmaktadır. Mahallinde, taşınmazın Yeşilyurt Sokaktan girişini sağlayan merdivenlerin iptal edildiği, 1.Bodrum kattaki 7 b. bölüm nolu dükkanın içinden girişinin sağlandığı, ayrı bir girişinin olmadığı ve 7 nolu b. bölümün deposu gibi kullanıldığı görülmüştür. Taşınmazın zeminleri paledyen döşeli, duvarları plastik boyalıdır. ”denilmektedir.

Mükellefiyetler: Beyan Yönetim planı: 27/06/2022 Tarih05/07/2022 Tarih – 27372 yevmiye

Kıymeti : 600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:45

23/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

