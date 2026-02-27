Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/566 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/566 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Mahmutbey mahallesi, Mahmutbey mevkii, 1758 ada, 133 parsel, 427,24 m2 yüz ölçümlü, 688/9118 Arsa paylı, 3. Normal kat, 13 nolu bağımsız bölüm çatı arası piyesli daire nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Bağcılar Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.11.2024 tarih ve E-4172736 kayıt nolu yazılarında, “Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1758 ada, 133 parsel sayılı taşınmaz, 15.09.2008 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Uygulama İmar Planında B-4 (Bitişik Nizam 4 kat) yapılaşma şartlarında KONUT alanında kalmaktadır.” denilmektedir.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut olan Bakırköy 4. İcra hukuk mahkemesinin 2025/140 Esas sayılı dosyasından yapılan 28/05/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre” İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1758 ada, 133 parsel sayılı, 3 normal kat, 13 bağımsız bölüm numaralı, Çatı Arası Piyesli daire niteliğindeki taşınmaz, Mahmutbey Mahallesi, 2595. Sokak, No: 17-19/13 Bağcılar/İstanbul adresindedir. İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1758 ada, 133 parsel sayılı, 3 normal kat, 13 bağımsız bölüm numaralı, Çatı Arası Piyesli daire niteliğindeki taşınmazın etrafı meskun mahal olup, konut ve işyerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibarı ile kamu binalarına, eğitim ve sağlık kurumlarına, alışveriş merkezlerine, otobüs, minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafededir. Belediye ve alt yapı hizmetlerinden (Yol, su, elektrik, kanal, doğalgaz gibi) azami derecede istifade eder durumdadır. Satış konusu taşınmaz (kuş uçuşu mesafesi olarak)

1)- Altunbaş Üniversitesi Yerleşkesine 1020.00m. mesafededir.

2)- Halkalı Caddesi Metro İstasyonuna 1440.00m. mesafededir.

3)- Smünir Tınaztepe Anadolu lisesine 590.00m mesafededir.

4)- Medipol Mega Üniversite Hastanesine 2000.00m. mesafededir. Satışa konu taşınmazlar site içerisinde bulunmamaktadırlar. Satışa konu taşınmazın parseli düz topografik yapıda, beşgen şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın doğu cephesi imar yolu ile, diğer cepheleri komşu parseller ile sınırlıdır. Taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde, bitişik nizam yapı düzeninde, betonarme karkas yapı tarzında bodrum, bodrum kat + zemin kat, 3 normal katlı bina bulunmaktadır. Doğalgaz, elektrik, su tesisatı vardır. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmakta olup, dekoratif çelik kapı girişli, sahanlıklar ve merdivenler mermer kaplı, katında 4’er daireli, asansörlüdür. Satışa konu 3 normal kat, 13 bağımsız bölüm numaralı, Çatı Arası Piyesli Dairenin giriş kat kısmının 2 oda, salon, antre/koridor, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon, dubleks katının giriş holü ( oda büyüklüğünde), ayrıca 2 oda, banyo, kiler ve balkon teras balkon mahallerini ihtiva ettiği ve Net: 148,90 m2 ( balkonlar dahil), Bürt:170 m2 alanlıdır. Daireye çelik kapı girişli, iç mekan kapıları mobilya ahşap kapılı, pencereler pvc plastik doğramalı, salon ve odalarda yerler parke kaplı, mutfakta tezgah ve hazır mutfak dolap üniteli, banyoda klozet, duşa kabin ve dolaplı lavabo ile sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimlerde fayans ve seramik döşeli, ısınma doğal gazlıdır. Olumlu Faktörler: - Konumu - Ulaşım Kolaylığı - Tercih edilen bir bölgede olması - Olumsuz Faktörler: - Gayrimenkul piyasasında yaşanan ani fiyat değişiklikleri - Yaşlı bir binada yer alıyor olması “denilmektedir.

Mükellefiyetler: Beyan : Yönetim Planı : 03/08/2018

Beyan : Bakırköy 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/03/2023 tarih 2019/31 sayılı mahkeme müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır.

İrtifak:366,55 m2lik kısmında TEK lehine irtifak hakkı vardır. Türkiye Elektrik İletişim AŞ ( TEİAŞ ) 05/11/1990-4869 yev.

İrtifak : Kişi kimlik bilgilerinin düzeltilmesi ( Ş/B/İ Lehdarları ) : Lehtarı TÜRKİYE ELEKTRİK TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ ( TEİAŞ )KURUMU ( TEK ) iken TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ ( TEİAŞ ) olarak değiştirilmiştir.05/01/2024-716 yevmiye

Beyan ( AT ) : İrtifak Hakkı ile yükümlü olması nedeni ile tescil edildi. 05/03/2003-1984

Beyan : 17Parseldeki binabu parsele 10,65 m2tecavüzlüdür. (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Kıymeti : 7.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:15

18/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02411000